Die Aktien von Panzergetriebe-Hersteller Renk, Militärgüter-Riese Rheinmetall und auch Sensorik-Spezialist Hensoldt sind in den vergangenen Wochen deutlich von ihren Rekordhöhen zurückgekommen. Als einer der Gründe gelten die Friedensbemühungen um die Ukraine. Mittlerweile haben sich die Bewertungen relativiert, eine Bodenbildung ist absehbar. Zum Ende des Jahres 2025 hat das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri seinen Bericht für 2024 veröffentlicht. Demnach haben die 100 größten Waffenhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
