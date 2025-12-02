LAS VEGAS, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Umgebungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem "2025 Geography and Global AWS Partner Award" ausgezeichnet wurde. Mit diesem Preis werden weltweit führende Unternehmen gewürdigt, die eine Schlüsselrolle dabei spielen, ihre Kunden bei der Förderung von Innovationen und der Entwicklung von Lösungen auf Amazon Web Services (AWS) zu unterstützen.

Rackspace wurde zum Collaboration Partner of the Year ernannt, in Anerkennung unserer Zusammenarbeit mit MontyCloud, einem Unternehmen für autonome CloudOps, um die Herausforderungen unserer Kunden in Bezug auf Skalierung und Sicherheit anzugehen. Die gemeinsame Lösung ermöglichte 60 % schnellere Bereitstellungszyklen und eine 45 %ige Steigerung der betrieblichen Effizienz durch die Nutzung von Services und Technologien, die von mehreren AWS-Partnern angeboten werden.

Die geografischen und globalen AWS-Partner-Auszeichnungen wurden während der Partner Awards Gala auf der AWS re:Invent 2025 bekannt gegeben und würdigen eine Vielzahl von AWS-Partnern, die sich im vergangenen Jahr durch Spezialisierung, Innovation und Zusammenarbeit ausgezeichnet haben. Die Geo and Global AWS Partner Awards würdigen Partner, deren Geschäftsmodelle sich auf AWS kontinuierlich weiterentwickeln und florieren, während sie ihre Kunden unterstützen.

"Wir fühlen uns geehrt, von AWS als 'Collaboration Partner of the Year' ausgezeichnet worden zu sein", erklärte D K Sinha, President, Public Cloud bei Rackspace Technology. "Diese Auszeichnung spiegelt unser unermüdliches Engagement wider, unseren Kunden durch starke Partnerschaften und innovative Cloud-Lösungen zum Erfolg zu verhelfen."

"Wir freuen uns sehr, dass Rackspace für seine Partnerschaft mit MontyCloud als 'Collaboration Partner of the Year' ausgezeichnet wurde. Gemeinsam bieten wir eine branchenführende generative KI-Lösung, die proaktive, umsetzbare Erkenntnisse für Kunden liefert. Diese Anerkennung durch AWS bestätigt die intensive Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement für die Erzielung echter Geschäftsergebnisse", so Walter Rogers, CEO von MontyCloud.

Kundenerfolg:

Ein führendes Unternehmen für digitales Marketing mit Sitz in San Francisco, das sich auf leistungsorientierte E-Mail-Kampagnen spezialisiert hat, ging eine Partnerschaft mit Rackspace Technology und MontyCloud ein, um Herausforderungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Sicherheit zu bewältigen. Unter Nutzung der DAY2-Plattform von MontyCloud implementierte Rackspace den AWS Landing Zone Accelerator, sichere VPC-Migrationen und automatisierte Korrektur-Workflows.

Auswirkungen auf einen Blick:

92 % weniger Konfigurationsprobleme

45 % Verbesserung der betrieblichen Effizienz

60 % schnellere Bereitstellungszyklen

35 % Steigerung der Entwicklerproduktivität

Gemeinsam haben Rackspace und MontyCloud eine sichere, skalierbare Grundlage geschaffen, die den Kunden für langfristiges Wachstum und Innovation positioniert.

Rackspace Technology wurde außerdem als Finalist in zwei AWS-Auszeichnungskategorien nominiert: "Data and Analytics Consulting Partner of the Year" (Daten- und Analyseberatungspartner des Jahres) und "Public Sector Solution Provider Program Partner of the Year" (Partner des Jahres für Lösungen im öffentlichen Sektor). Die Finalisten repräsentierten die drei bestplatzierten AWS-Partner in jeder Kategorie.

Das AWS Partner Network (APN) ist ein globales Programm, das darauf ausgerichtet ist, Partner bei der Innovation zu unterstützen, ihren Weg in die Cloud zu beschleunigen und die Breite und Tiefe von AWS voll auszuschöpfen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.