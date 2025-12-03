Geld lässt sich drucken - Vertrauen kommt dagegen so schnell nicht wieder. Die US-Notenbank Fed und die EZB stecken aktuell in einer klassischen Zwickmühle, die oft als "Fiscal Dominance" bezeichnet wird: Senken sie die Zinsen, um die stotternde Konjunktur und die Staatshaushalte zu stützen, riskieren sie ein Wiederaufflammen der Inflation. Bleiben sie hart, droht am Ende womöglich gar der Finanzmarkt-Kollaps. In diesem Umfeld, in dem Staatsanleihen ihr Prädikat "risikolos" zunehmend verlieren, erlebt Gold eine Renaissance als die einzige Währung ohne Gegenpartei-Risiko. Wer dieses Szenario als Investor spielen will, hat zwei Optionen - entweder er setzt auf Sicherheit oder den maximalen Hebel. Wir zeigen Chancen auf.

