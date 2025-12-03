In der heutigen Börsenlandschaft entscheidet ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil über außergewöhnliche Renditen. Echte Burggräben, ob durch undurchdringliche Software, neue Technologien oder revolutionäre Hardware, schirmen Gewinnquellen zuverlässig ab und übertreffen regelmäßig den Markt. Die Suche nach solchen Schutzmechanismen führt zu drei Pionieren, die ihre Felder mit technologischer Souveränität beherrschen: Palantir, RZOLV Technologies und D-Wave Quantum.Den vollständigen Artikel lesen ...
