Nach einem schwachen Wochenstart am Montag hat der DAX am Dienstag wieder Zugewinne verzeichnen können. Er ging mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 23.710,86 Punkten aus dem Handel. Und auch der Start in den Mittwoch dürfte positiv ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 23.756 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute das Strategie-Update von Hugo Boss, das Prognose-Update von Airbus, die Präsentation des Sommerprogramms von TUI und Quartalszahlen von ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.