Nach einem schwachen Wochenstart am Montag hat der DAX am Dienstag wieder Zugewinne verzeichnen können. Er ging mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 23.710,86 Punkten aus dem Handel. Und auch der Start in den Mittwoch dürfte positiv ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 23.756 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute das Strategie-Update von Hugo Boss, das Prognose-Update von Airbus, die Präsentation des Sommerprogramms von TUI und Quartalszahlen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
