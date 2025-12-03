Politik ist oft das Kunststück, Probleme zu vertagen, statt sie zu lösen. Genau dieses Schauspiel erlebten Investoren kürzlich: Zwar haben sich Washington und Peking im November dieses Jahres auf eine diplomatische Atempause verständigt, in deren Folge China seine strikten Exportkontrollen für das kritische Halbmetall Antimon vorläufig für 12 Monate ausgesetzt hat, doch ist die Maßnahme nur vorübergehend. Rohstoff-Strategen werten den Schritt Pekings als ein letztes, knapp bemessenes Ultimatum: Der westlichen Industrie bleibt exakt ein Jahr Zeit, um eine unabhängige Lieferkette für den militärisch und industriell unverzichtbaren Rohstoff aufzubauen. In diesem Wettlauf gegen die Zeit rücken nicht nur Verbraucher wie Rheinmetall und BASF in den Fokus, sondern auch ein kleiner kanadischer Player, der der Schlüssel zur Unabhängigkeit von Antimon aus China sein könnte.

