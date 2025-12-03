Die Energiewende in Europa steckt an mehreren Stellen in der Zwickmühle. Erstens führen die raschen Aufbauziele für Wind- und Solarleistung und die unzureichende Ausbaugeschwindigkeit von Netzen und Speicheranlagen zu Integrationsproblemen und Anschlussverzögerungen. Derzeit gibt es konservativ geschätzt rund 1.700 GW an Projekten, welche auf Netzanschluss warten. Zweitens sorgen die volatile Erzeugung, fehlende kurzfristige Flexibilität und unzureichende Kapazitäten für Langzeitspeicherung für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Online