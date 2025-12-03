Diese Woche dürfte ganz nach dem Geschmack von Rio Tinto laufen. Denn schließlich steigen die Preise für das wichtigste Erzeugnis des britischen Bergbauriesen, Eisenerz, immer weiter. Zudem ist der Kupferpreis nun auf den höchsten Stand in der Börsenhistorie geklettert und hat dadurch natürlich ein frisches Kaufsignal generiert (mehr dazu lesen Sie hier).Vor diesem Hintergrund blicken die Marktteilnehmer natürlich gespannt auf den Kapitalmarkttag des Unternehmens am morgigen Donnerstag. So betonte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.