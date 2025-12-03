Diese Woche dürfte ganz nach dem Geschmack von Rio Tinto laufen. Denn schließlich steigen die Preise für das wichtigste Erzeugnis des britischen Bergbauriesen, Eisenerz, immer weiter. Zudem ist der Kupferpreis nun auf den höchsten Stand in der Börsenhistorie geklettert und hat dadurch natürlich ein frisches Kaufsignal generiert (mehr dazu lesen Sie hier).Vor diesem Hintergrund blicken die Marktteilnehmer natürlich gespannt auf den Kapitalmarkttag des Unternehmens am morgigen Donnerstag. So betonte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
