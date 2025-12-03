Die Aktie des britisch-australischen Rohstoffriesen Rio Tinto befindet sich seit Ende Juni in einer starken Aufwärtsbewegung und hat in dieser Zeit mehr als +30% zulegen können. Aktuell steht die Aktie bei etwa 5.500 Pence. Doch liegt der faire Wert des Bergbaukonzerns in Wahrheit noch viel höher? JP Morgan erhöht das Kursziel Dieser Ansicht ist zumindest JP Morgan. Die US-Bank hat das Kursziel in einer aktuellen Studie von 6.100 auf 6.950 Pence ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.