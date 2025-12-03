Die RuMaS Trading-Tipps unterscheiden sich wesentlich vom Express-Service. Während im Express-Service häufig auch Hebel-Zertifikate vorgeschlagen werden, konzentrieren wir uns in den Trading-Tipps ausschließlich auf Handelsideen mit Aktien. Das Hauptziel der RuMaS Trading-Tipps besteht darin, möglichst rasch hohe Gewinne mit Aktien zu erzielen. Diese Vorgehensweise hat sich seit 2015 vielmals als erfolgreich erwiesen, wir sind zuversichtlich, dass ...

