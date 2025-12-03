DJ PTA-DD: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 11.06.2025

Planegg / Martinsried (pta000/03.12.2025/20:00 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name PC Beteiligungsgesellschaft mbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung Phillip Campbell Vorstand b) Berichtigung Korrektur der Veröffentlichung vom 11. Juni 2025 bezüglich des Transaktionsdatums 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Leo International Precision Health Aktiengesellschaft b) LEI 529900R5095181VD8H48 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art Aktie des Instruments Kennung DE0005490601 b) Art des Geschäfts Sonstiges Verkauf: Die Bedingungen für den dinglichen Vollzug in der am 11. März 2025 geschlossenen Vereinbarung (schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft) sind am 2. Juni 2025 gegenstandslos geworden. c) Preis(e) Volumen 0,66 EUR 264.000,00 EUR 0,7076 EUR 14.860,00 EUR 0,729 EUR 10.570,00 EUR 0,729 EUR 10.570,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,6667 EUR 300.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 11.06.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Am Klopferspitz 19 82152 Planegg / Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: vorstand@spobag-ag.de ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

