Dienstag, 25.11.2025
Goldrausch 2.0: 60% Insideranteil - warum dieser Gold-Explorer als Geheimtipp gilt
WKN: 549060 | ISIN: DE0005490601 | Ticker-Symbol: LEOW
Frankfurt
25.11.25 | 16:18
23,000 Euro
0,00 % 0,000
Dow Jones News
25.11.2025 21:21 Uhr
235 Leser
PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Mitteilung über die Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

DJ PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Mitteilung über die Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Mitteilung über die Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

Planegg / Martinsried (pta000/25.11.2025/20:45 UTC+1)

Der Vorstand der Leo International Precision Health Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") hat am 25. November 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung gemäß -- 4 Abs. (3) der Satzung der Gesellschaft (Genehmigtes Kapital 2025) beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung von EUR 500.000,00 um EUR 50.000,00 auf EUR 550.000,00 durch Ausgabe von 50.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2025 gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Gegenstand der Sacheinlagen sind Gesellschaftsanteile an der Danner Laboratory, Inc., der Immune Anima Inc., der PATHOMICS HEALTH PTE. LTD., der Rehne Biotech (Australia) Pty Ltd, der amiko AI Biomedical Limited sowie der Wankang Medical Group (Hong Kong) Co., Limited.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß -- 4 Abs. (3) Satz 3 dritter Aufzählungspunkt der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen.

Die Sachkapitalerhöhung wird mit der noch ausstehenden Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf wirksam.

Düsseldorf, im November 2025

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
           Am Klopferspitz 19 
           82152 Planegg / Martinsried 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Phillip Campbell 
E-Mail:        vorstand@spobag-ag.de 
ISIN(s):       DE0005490601 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764099900998 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 14:45 ET (19:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.