DJ PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Mitteilung über die Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Mitteilung über die Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts

Planegg / Martinsried (pta000/25.11.2025/20:45 UTC+1)

Der Vorstand der Leo International Precision Health Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") hat am 25. November 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung gemäß -- 4 Abs. (3) der Satzung der Gesellschaft (Genehmigtes Kapital 2025) beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung von EUR 500.000,00 um EUR 50.000,00 auf EUR 550.000,00 durch Ausgabe von 50.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2025 gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Gegenstand der Sacheinlagen sind Gesellschaftsanteile an der Danner Laboratory, Inc., der Immune Anima Inc., der PATHOMICS HEALTH PTE. LTD., der Rehne Biotech (Australia) Pty Ltd, der amiko AI Biomedical Limited sowie der Wankang Medical Group (Hong Kong) Co., Limited.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß -- 4 Abs. (3) Satz 3 dritter Aufzählungspunkt der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen.

Die Sachkapitalerhöhung wird mit der noch ausstehenden Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf wirksam.

Düsseldorf, im November 2025

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Am Klopferspitz 19 82152 Planegg / Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: vorstand@spobag-ag.de ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

