Nürnberg (ots) -Sopra Financial Technology und die d.velop AG haben ihre strategische Partnerschaft offiziell besiegelt. Zeitgleich wurde die gemeinsame Plattform Financial Services Content Suite (FISCOS) für die Finanzbranche live geschaltet. Die Plattform verschmilzt Dokumentenmanagement, automatisierte Workflows und regulatorische Anforderungen zu einer nahtlosen digitalen Prozesslandschaft.Im Zentrum der Kooperation steht das Ziel, speziell Finanzdienstleistungsunternehmen mit der gemeinsam entwickelten Plattform FISCOS eine digitale und sichere Basis für ihre Dokumenten- und Contentprozesse zu bieten. "Mit d.velop haben wir einen strategischen Technologiepartner gewonnen, der unsere Vision einer vollständig integrierten digitalen Finanzplattform perfekt ergänzt. Unsere Kunden profitieren damit von gesteigerter Effizienz, erhöhter Sicherheit und spürbar schnelleren Abläufen", erklärt Thomas Heinz, Chief Growth Officer, Sopra Financial Technology.Martin Greiwe, Vorstandssprecher der d.velop AG, ergänzt: "Durch die Partnerschaft mit Sopra Financial Technology verbinden wir unsere etablierten Content-Services mit einer starken Branchenplattform, die Kunden direkten Nutzen in ihren täglichen Prozessen bringt. Gemeinsam heben wir die durchgängige Digitalisierung in der Finanzbranche auf ein neues und vor allem sicheres und Compliance-konformes Niveau."Finanzprozesse digital gedachtFISCOS ermöglicht es der Finanzdienstleistungsbranche, ihre zentralen Prozesse vollständig digital abzubilden - vom Vertragsmanagement über Policen- und Leistungsprozesse bis hin zur regulatorischen Kommunikation.Die Plattform bietet unter anderem:- digitale Dokumenten- und Contentprozesse- automatisierte und sichere Workflows- digitale Signaturen- regulatorisch einwandfreie Dokumentation- Integration in bestehende Versicherungssysteme- schnelle Skalierbarkeit über große Datenmengen hinwegAusblick: Künstliche Intelligenz als Innovationstreiber in FISCOSDie Plattform ist ab sofort verfügbar und wird kontinuierlich um KI-Funktionen wie intelligente Dokumentenanalyse, automatisierte Klassifizierung und KI-gestützte Entscheidungsunterstützung für regulatorische Prozesse erweitert. So können Finanzdienstleister effizienter arbeiten, Risiken frühzeitig erkennen und Compliance proaktiv erfüllen. Die verantwortungsvolle Integration von KI ist ein zentraler Teil der Innovationsstrategien von Sopra Financial Technology und d.velop im Sinne einer nachhaltigen Digitalisierung der Finanzbranche.Über Sopra Financial Technology:Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer Umgebung. Mit etwa 300 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.Über d.velop:Die d.velop-Gruppe verfügt über mehrere Standorte in Europa und entwickelt eine Plattform zur durchgehenden Digitalisierung von Dokumentenprozessen. d.velop-Lösungen umfassen digitale Akten, Compliance-fähige Dokumenten-Repositorys bzw. Archive, interne Kommunikation sowie Kollaboration über Unternehmensgrenzen hinweg. Die "d.velop platform" zählt zu den größten Plattformen für Content Services in Europa - mit einem vielseitigen Portfolio von Standard- und Speziallösungen von externen App-Buildern. Zudem integriert sie Künstliche Intelligenz in bestehende und neue Lösungen, um Effizienz und Nutzerkomfort zu steigern. Mithilfe von Cloud-Technologie unterstützt d.velop Unternehmen bei der Transformation. Mit d.velop process studio hat der Anbieter eine Lösung geschaffen, die No-/Low-Code-Entwicklung unterstützt und damit dem IT-Fachkräftemangel entgegenwirkt. Dank eines internationalen Netzwerks von mehr als 400 Partnern können mehr als 15.000 Unternehmen und Organisationen weltweit von der d.velop platform profitieren.Pressekontakt:Sopra Financial Technology GmbHBirgit HassFrankenstraße 146, 90461 NürnbergTelefon: +49 911 9291-0E-Mail: communications.sft@soprasteria.comOriginal-Content von: Sopra Financial Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180161/6172022