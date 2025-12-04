Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 04.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Einmalige Investmentchancen in den potenziellen Gamechanger der Krebsbehandlung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
03.12.25 | 09:14
7,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2507,55009:00
PR Newswire
04.12.2025 08:06 Uhr
92 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 04

Bodycotewww.bodycote.com

04 December 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

3 December 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

46,857

Highest price paid per share (pence per share):

644.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

637.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

640.81p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,482,353 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,336,585 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,482,353 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

138

638.5

03/12/2025 08:03:11

00502378552TRLO1.1.1

XLON

146

638

03/12/2025 08:06:56

00502379541TRLO1.1.1

XLON

18

641

03/12/2025 08:07:30

00502379713TRLO1.1.1

AQXE

18

639

03/12/2025 08:07:43

00502379752TRLO1.1.1

TRQX

114

641

03/12/2025 08:07:52

00502379888TRLO1.1.1

BATE

19

639

03/12/2025 08:08:35

00502380318TRLO1.1.1

CHIX

17

641

03/12/2025 08:08:35

00502380319TRLO1.1.1

CHIX

130

637.5

03/12/2025 08:11:12

00502381142TRLO1.1.1

XLON

14

638

03/12/2025 08:13:27

00502381670TRLO1.1.1

TRQX

92

639

03/12/2025 08:15:28

00502382297TRLO1.1.1

BATE

26

640

03/12/2025 08:15:28

00502382298TRLO1.1.1

BATE

54

637.5

03/12/2025 08:16:12

00502382484TRLO1.1.1

XLON

16

638

03/12/2025 08:18:59

00502383197TRLO1.1.1

TRQX

83

640

03/12/2025 08:20:25

00502383614TRLO1.1.1

BATE

336

638.5

03/12/2025 08:21:20

00502383805TRLO1.1.1

XLON

78

638.5

03/12/2025 08:21:20

00502383806TRLO1.1.1

XLON

113

640

03/12/2025 08:29:37

00502385666TRLO1.1.1

BATE

175

638.5

03/12/2025 08:29:37

00502385667TRLO1.1.1

XLON

2

638

03/12/2025 08:29:37

00502385668TRLO1.1.1

TRQX

16

638

03/12/2025 08:29:37

00502385669TRLO1.1.1

TRQX

40

638.5

03/12/2025 08:30:00

00502385771TRLO1.1.1

CHIX

44

638.5

03/12/2025 08:30:00

00502385770TRLO1.1.1

CHIX

25

638.5

03/12/2025 08:31:34

00502386241TRLO1.1.1

XLON

63

638.5

03/12/2025 08:31:34

00502386242TRLO1.1.1

XLON

70

638.5

03/12/2025 08:31:34

00502386243TRLO1.1.1

XLON

32

638.5

03/12/2025 08:33:58

00502386813TRLO1.1.1

CHIX

204

638.5

03/12/2025 08:33:58

00502386814TRLO1.1.1

XLON

18

638

03/12/2025 08:33:58

00502386816TRLO1.1.1

AQXE

36

638

03/12/2025 08:33:58

00502386815TRLO1.1.1

AQXE

14

637.5

03/12/2025 08:34:54

00502387043TRLO1.1.1

TRQX

48

637.5

03/12/2025 08:34:58

00502387064TRLO1.1.1

BATE

56

638.5

03/12/2025 08:34:58

00502387065TRLO1.1.1

BATE

13

637.5

03/12/2025 08:36:26

00502387381TRLO1.1.1

AQXE

17

638.5

03/12/2025 08:39:22

00502388110TRLO1.1.1

XLON

268

640

03/12/2025 08:42:18

00502388753TRLO1.1.1

XLON

155

640

03/12/2025 08:44:56

00502389409TRLO1.1.1

XLON

40

640

03/12/2025 08:44:59

00502389424TRLO1.1.1

CHIX

22

638

03/12/2025 08:45:16

00502389517TRLO1.1.1

TRQX

35

639.5

03/12/2025 08:45:31

00502389621TRLO1.1.1

BATE

35

639.5

03/12/2025 08:45:31

00502389622TRLO1.1.1

BATE

45

639.5

03/12/2025 08:45:31

00502389623TRLO1.1.1

BATE

109

639.5

03/12/2025 08:48:59

00502390582TRLO1.1.1

BATE

143

638.5

03/12/2025 08:49:42

00502390834TRLO1.1.1

XLON

34

638.5

03/12/2025 08:50:01

00502390944TRLO1.1.1

CHIX

125

640

03/12/2025 08:55:00

00502392118TRLO1.1.1

XLON

18

640

03/12/2025 08:55:00

00502392119TRLO1.1.1

XLON

81

640

03/12/2025 08:57:03

00502392503TRLO1.1.1

XLON

21

640

03/12/2025 08:57:03

00502392505TRLO1.1.1

XLON

57

640

03/12/2025 08:57:03

00502392504TRLO1.1.1

XLON

34

641.5

03/12/2025 08:59:33

00502392961TRLO1.1.1

XLON

63

641.5

03/12/2025 08:59:33

00502392963TRLO1.1.1

XLON

67

641.5

03/12/2025 08:59:33

00502392962TRLO1.1.1

XLON

38

641.5

03/12/2025 09:00:04

00502393155TRLO1.1.1

CHIX

40

641.5

03/12/2025 09:00:04

00502393156TRLO1.1.1

CHIX

116

641.5

03/12/2025 09:00:04

00502393157TRLO1.1.1

XLON

18

641

03/12/2025 09:00:30

00502393278TRLO1.1.1

AQXE

59

641

03/12/2025 09:00:30

00502393279TRLO1.1.1

AQXE

190

641.5

03/12/2025 09:03:38

00502393969TRLO1.1.1

XLON

206

642

03/12/2025 09:12:44

00502395573TRLO1.1.1

XLON

26

642.5

03/12/2025 09:12:45

00502395585TRLO1.1.1

CHIX

30

642

03/12/2025 09:16:19

00502396255TRLO1.1.1

CHIX

39

642

03/12/2025 09:16:55

00502396385TRLO1.1.1

XLON

77

642

03/12/2025 09:16:55

00502396384TRLO1.1.1

XLON

12

641

03/12/2025 09:17:36

00502396534TRLO1.1.1

AQXE

268

640.5

03/12/2025 09:17:40

00502396540TRLO1.1.1

BATE

6

641

03/12/2025 09:17:40

00502396539TRLO1.1.1

AQXE

128

640.5

03/12/2025 09:17:40

00502396541TRLO1.1.1

BATE

17

640

03/12/2025 09:17:42

00502396551TRLO1.1.1

TRQX

51

640

03/12/2025 09:17:42

00502396550TRLO1.1.1

TRQX

19

640

03/12/2025 09:20:09

00502397092TRLO1.1.1

TRQX

23

640

03/12/2025 09:20:30

00502397177TRLO1.1.1

XLON

55

640

03/12/2025 09:20:30

00502397178TRLO1.1.1

XLON

81

640

03/12/2025 09:20:30

00502397176TRLO1.1.1

XLON

13

641

03/12/2025 09:21:33

00502397351TRLO1.1.1

AQXE

5

641

03/12/2025 09:21:33

00502397352TRLO1.1.1

AQXE

30

639

03/12/2025 09:23:45

00502397741TRLO1.1.1

CHIX

33

639

03/12/2025 09:23:48

00502397755TRLO1.1.1

XLON

49

639

03/12/2025 09:23:48

00502397754TRLO1.1.1

XLON

65

639.5

03/12/2025 09:23:48

00502397756TRLO1.1.1

XLON

116

640.5

03/12/2025 09:27:05

00502398432TRLO1.1.1

BATE

17

640

03/12/2025 09:28:03

00502398588TRLO1.1.1

TRQX

2

640

03/12/2025 09:28:03

00502398589TRLO1.1.1

TRQX

25

639.5

03/12/2025 09:28:09

00502398612TRLO1.1.1

XLON

77

639.5

03/12/2025 09:28:09

00502398614TRLO1.1.1

XLON

80

639.5

03/12/2025 09:28:09

00502398613TRLO1.1.1

XLON

23

639.5

03/12/2025 09:28:58

00502398733TRLO1.1.1

AQXE

140

639

03/12/2025 09:30:59

00502399351TRLO1.1.1

XLON

110

639

03/12/2025 09:34:14

00502400692TRLO1.1.1

BATE

151

639

03/12/2025 09:34:33

00502400835TRLO1.1.1

XLON

19

639.5

03/12/2025 09:34:48

00502400891TRLO1.1.1

TRQX

30

639

03/12/2025 09:39:59

00502402877TRLO1.1.1

CHIX

35

639

03/12/2025 09:39:59

00502402878TRLO1.1.1

CHIX

157

639

03/12/2025 09:40:25

00502403070TRLO1.1.1

XLON

13

639

03/12/2025 09:43:16

00502404270TRLO1.1.1

AQXE

107

639

03/12/2025 09:43:16

00502404271TRLO1.1.1

BATE

12

639

03/12/2025 09:46:30

00502405928TRLO1.1.1

AQXE

13

639.5

03/12/2025 09:47:09

00502406238TRLO1.1.1

TRQX

6

639

03/12/2025 09:47:52

00502406616TRLO1.1.1

AQXE

1

638

03/12/2025 09:49:39

00502407347TRLO1.1.1

XLON

159

638

03/12/2025 09:50:20

00502407601TRLO1.1.1

XLON

16

637.5

03/12/2025 09:56:18

00502409906TRLO1.1.1

TRQX

18

638

03/12/2025 09:59:41

00502411134TRLO1.1.1

AQXE

35

637.5

03/12/2025 09:59:46

00502411159TRLO1.1.1

CHIX

158

637.5

03/12/2025 09:59:46

00502411158TRLO1.1.1

XLON

203

638

03/12/2025 10:04:06

00502411683TRLO1.1.1

XLON

50

638.5

03/12/2025 10:07:13

00502412003TRLO1.1.1

XLON

87

638.5

03/12/2025 10:07:13

00502412004TRLO1.1.1

XLON

28

638.5

03/12/2025 10:08:24

00502412153TRLO1.1.1

CHIX

242

640

03/12/2025 10:18:57

00502413683TRLO1.1.1

XLON

33

640

03/12/2025 10:19:56

00502413780TRLO1.1.1

BATE

90

640

03/12/2025 10:19:56

00502413779TRLO1.1.1

BATE

19

640

03/12/2025 10:19:56

00502413783TRLO1.1.1

AQXE

37

640

03/12/2025 10:19:56

00502413782TRLO1.1.1

CHIX

177

640

03/12/2025 10:19:56

00502413781TRLO1.1.1

BATE

15

640

03/12/2025 10:19:56

00502413784TRLO1.1.1

AQXE

18

640

03/12/2025 10:19:56

00502413785TRLO1.1.1

TRQX

14

640

03/12/2025 10:19:56

00502413786TRLO1.1.1

TRQX

117

640

03/12/2025 10:23:11

00502414222TRLO1.1.1

XLON

39

640

03/12/2025 10:25:57

00502414508TRLO1.1.1

CHIX

18

640

03/12/2025 10:26:43

00502414582TRLO1.1.1

TRQX

29

640

03/12/2025 10:30:40

00502415000TRLO1.1.1

BATE

131

640

03/12/2025 10:30:40

00502415001TRLO1.1.1

XLON

18

640.5

03/12/2025 10:30:48

00502415014TRLO1.1.1

AQXE

63

640

03/12/2025 10:31:08

00502415049TRLO1.1.1

BATE

26

640.5

03/12/2025 10:35:11

00502415711TRLO1.1.1

XLON

118

640.5

03/12/2025 10:35:11

00502415712TRLO1.1.1

XLON

18

640.5

03/12/2025 10:35:11

00502415714TRLO1.1.1

XLON

23

640.5

03/12/2025 10:35:11

00502415713TRLO1.1.1

XLON

211

640.5

03/12/2025 10:40:22

00502416446TRLO1.1.1

XLON

16

640.5

03/12/2025 10:47:22

00502417282TRLO1.1.1

AQXE

127

640.5

03/12/2025 10:49:15

00502417478TRLO1.1.1

BATE

30

640.5

03/12/2025 10:49:15

00502417480TRLO1.1.1

CHIX

51

640.5

03/12/2025 10:49:15

00502417479TRLO1.1.1

BATE

34

640.5

03/12/2025 10:49:15

00502417483TRLO1.1.1

BATE

39

640.5

03/12/2025 10:49:15

00502417481TRLO1.1.1

CHIX

144

640.5

03/12/2025 10:49:15

00502417482TRLO1.1.1

XLON

17

640.5

03/12/2025 10:49:15

00502417486TRLO1.1.1

TRQX

18

640.5

03/12/2025 10:49:15

00502417485TRLO1.1.1

TRQX

19

640.5

03/12/2025 10:49:15

00502417487TRLO1.1.1

AQXE

15

640.5

03/12/2025 10:51:21

00502417825TRLO1.1.1

XLON

24

640.5

03/12/2025 10:51:21

00502417823TRLO1.1.1

XLON

78

640.5

03/12/2025 10:51:21

00502417824TRLO1.1.1

XLON

8

640.5

03/12/2025 10:51:21

00502417828TRLO1.1.1

XLON

35

640.5

03/12/2025 10:51:21

00502417827TRLO1.1.1

XLON

80

640.5

03/12/2025 10:51:21

00502417826TRLO1.1.1

XLON

121

640.5

03/12/2025 10:51:46

00502417857TRLO1.1.1

BATE

16

640.5

03/12/2025 10:52:04

00502417897TRLO1.1.1

TRQX

39

640.5

03/12/2025 10:53:38

00502418087TRLO1.1.1

CHIX

33

640.5

03/12/2025 10:54:11

00502418139TRLO1.1.1

XLON

87

640.5

03/12/2025 10:54:11

00502418138TRLO1.1.1

XLON

12

640.5

03/12/2025 10:55:56

00502418345TRLO1.1.1

AQXE

9

640.5

03/12/2025 10:55:56

00502418346TRLO1.1.1

AQXE

48

640.5

03/12/2025 10:56:08

00502418454TRLO1.1.1

XLON

73

640.5

03/12/2025 10:56:08

00502418453TRLO1.1.1

XLON

100

640.5

03/12/2025 11:00:00

00502418988TRLO1.1.1

BATE

39

640.5

03/12/2025 11:00:15

00502419047TRLO1.1.1

XLON

81

640.5

03/12/2025 11:00:15

00502419046TRLO1.1.1

XLON

33

640

03/12/2025 11:00:49

00502419144TRLO1.1.1

CHIX

17

640.5

03/12/2025 11:01:03

00502419157TRLO1.1.1

TRQX

119

640

03/12/2025 11:04:49

00502419605TRLO1.1.1

XLON

19

640.5

03/12/2025 11:06:30

00502419773TRLO1.1.1

AQXE

160

640

03/12/2025 11:07:53

00502419939TRLO1.1.1

XLON

12

640.5

03/12/2025 11:10:30

00502420448TRLO1.1.1

TRQX

5

640.5

03/12/2025 11:10:30

00502420449TRLO1.1.1

TRQX

128

640.5

03/12/2025 11:10:31

00502420453TRLO1.1.1

BATE

22

640

03/12/2025 11:11:57

00502420671TRLO1.1.1

XLON

86

640

03/12/2025 11:11:57

00502420672TRLO1.1.1

XLON

41

640

03/12/2025 11:13:24

00502420872TRLO1.1.1

CHIX

17

640.5

03/12/2025 11:13:53

00502420921TRLO1.1.1

AQXE

5

640

03/12/2025 11:14:22

00502420988TRLO1.1.1

XLON

99

640

03/12/2025 11:14:22

00502420987TRLO1.1.1

XLON

31

640

03/12/2025 11:17:23

00502421406TRLO1.1.1

BATE

72

640.5

03/12/2025 11:17:23

00502421407TRLO1.1.1

BATE

69

640

03/12/2025 11:18:05

00502421491TRLO1.1.1

XLON

80

640

03/12/2025 11:18:05

00502421494TRLO1.1.1

XLON

31

640

03/12/2025 11:18:05

00502421496TRLO1.1.1

XLON

17

640

03/12/2025 11:18:46

00502421603TRLO1.1.1

TRQX

1

640

03/12/2025 11:20:17

00502421920TRLO1.1.1

CHIX

36

640

03/12/2025 11:20:17

00502421921TRLO1.1.1

CHIX

18

640.5

03/12/2025 11:21:13

00502422137TRLO1.1.1

AQXE

112

640

03/12/2025 11:21:47

00502422237TRLO1.1.1

XLON

105

640.5

03/12/2025 11:23:34

00502422448TRLO1.1.1

BATE

13

640

03/12/2025 11:24:14

00502422560TRLO1.1.1

XLON

119

640

03/12/2025 11:24:14

00502422559TRLO1.1.1

XLON

17

640

03/12/2025 11:25:43

00502422864TRLO1.1.1

TRQX

9

640.5

03/12/2025 11:31:13

00502423648TRLO1.1.1

AQXE

10

640.5

03/12/2025 11:31:13

00502423649TRLO1.1.1

AQXE

80

640

03/12/2025 11:32:56

00502423916TRLO1.1.1

XLON

126

640

03/12/2025 11:32:56

00502423917TRLO1.1.1

BATE

1

640.5

03/12/2025 11:34:15

00502424151TRLO1.1.1

AQXE

16

640.5

03/12/2025 11:34:15

00502424152TRLO1.1.1

AQXE

12

640

03/12/2025 11:35:17

00502424274TRLO1.1.1

CHIX

15

640

03/12/2025 11:35:17

00502424272TRLO1.1.1

CHIX

35

640

03/12/2025 11:35:17

00502424273TRLO1.1.1

CHIX

34

640

03/12/2025 11:35:17

00502424275TRLO1.1.1

XLON

130

640

03/12/2025 11:35:17

00502424277TRLO1.1.1

XLON

140

640

03/12/2025 11:35:17

00502424276TRLO1.1.1

XLON

17

640

03/12/2025 11:35:22

00502424293TRLO1.1.1

TRQX

9

639

03/12/2025 11:38:19

00502424760TRLO1.1.1

XLON

12

639

03/12/2025 11:38:19

00502424761TRLO1.1.1

XLON

37

639.5

03/12/2025 11:39:58

00502425013TRLO1.1.1

BATE

89

640

03/12/2025 11:39:58

00502425014TRLO1.1.1

BATE

22

639.5

03/12/2025 11:40:05

00502425043TRLO1.1.1

TRQX

9

639.5

03/12/2025 11:43:18

00502426225TRLO1.1.1

CHIX

9

639.5

03/12/2025 11:43:22

00502426252TRLO1.1.1

CHIX

18

639.5

03/12/2025 11:43:22

00502426251TRLO1.1.1

CHIX

92

640

03/12/2025 11:43:57

00502426386TRLO1.1.1

BATE

19

639.5

03/12/2025 11:44:02

00502426402TRLO1.1.1

AQXE

70

640.5

03/12/2025 11:45:39

00502426959TRLO1.1.1

XLON

175

640.5

03/12/2025 11:45:39

00502426960TRLO1.1.1

XLON

61

640.5

03/12/2025 11:45:39

00502426961TRLO1.1.1

XLON

43

640.5

03/12/2025 11:47:37

00502427602TRLO1.1.1

XLON

199

640.5

03/12/2025 11:47:37

00502427601TRLO1.1.1

XLON

184

640.5

03/12/2025 11:47:37

00502427603TRLO1.1.1

XLON

2

640.5

03/12/2025 11:47:50

00502427657TRLO1.1.1

CHIX

35

640.5

03/12/2025 11:47:50

00502427658TRLO1.1.1

CHIX

34

641

03/12/2025 11:57:45

00502429301TRLO1.1.1

CHIX

121

641

03/12/2025 11:57:45

00502429302TRLO1.1.1

XLON

210

641

03/12/2025 11:59:35

00502429971TRLO1.1.1

XLON

116

641

03/12/2025 12:02:08

00502430617TRLO1.1.1

XLON

38

641

03/12/2025 12:03:33

00502431107TRLO1.1.1

CHIX

204

641

03/12/2025 12:05:16

00502432102TRLO1.1.1

XLON

90

640.5

03/12/2025 12:05:53

00502432184TRLO1.1.1

BATE

106

640.5

03/12/2025 12:05:53

00502432183TRLO1.1.1

BATE

17

640.5

03/12/2025 12:05:53

00502432185TRLO1.1.1

AQXE

18

640.5

03/12/2025 12:05:53

00502432186TRLO1.1.1

AQXE

18

640.5

03/12/2025 12:05:53

00502432187TRLO1.1.1

AQXE

19

640.5

03/12/2025 12:05:53

00502432188TRLO1.1.1

TRQX

13

640.5

03/12/2025 12:05:53

00502432191TRLO1.1.1

TRQX

16

640.5

03/12/2025 12:05:53

00502432190TRLO1.1.1

TRQX

20

640.5

03/12/2025 12:05:53

00502432189TRLO1.1.1

TRQX

75

640.5

03/12/2025 12:19:21

00502435329TRLO1.1.1

BATE

111

640.5

03/12/2025 12:19:21

00502435330TRLO1.1.1

XLON

153

640.5

03/12/2025 12:19:21

00502435331TRLO1.1.1

XLON

33

640.5

03/12/2025 12:19:21

00502435332TRLO1.1.1

BATE

162

640.5

03/12/2025 12:19:21

00502435333TRLO1.1.1

BATE

30

640.5

03/12/2025 12:19:21

00502435334TRLO1.1.1

CHIX

28

640.5

03/12/2025 12:19:21

00502435335TRLO1.1.1

TRQX

20

640.5

03/12/2025 12:19:26

00502435342TRLO1.1.1

AQXE

20

640.5

03/12/2025 12:19:26

00502435343TRLO1.1.1

AQXE

7

640.5

03/12/2025 12:31:47

00502438250TRLO1.1.1

AQXE

182

642

03/12/2025 12:35:15

00502438972TRLO1.1.1

BATE

9

642.5

03/12/2025 12:40:10

00502439862TRLO1.1.1

CHIX

26

642.5

03/12/2025 12:40:10

00502439863TRLO1.1.1

CHIX

35

642.5

03/12/2025 12:42:21

00502440377TRLO1.1.1

CHIX

34

642.5

03/12/2025 12:44:01

00502440836TRLO1.1.1

CHIX

251

642

03/12/2025 12:45:33

00502441134TRLO1.1.1

XLON

294

642

03/12/2025 12:45:33

00502441133TRLO1.1.1

XLON

34

642.5

03/12/2025 12:45:46

00502441183TRLO1.1.1

CHIX

4

642.5

03/12/2025 12:50:07

00502442152TRLO1.1.1

XLON

23

642.5

03/12/2025 12:50:07

00502442153TRLO1.1.1

XLON

371

642.5

03/12/2025 12:50:07

00502442154TRLO1.1.1

XLON

508

642.5

03/12/2025 12:50:07

00502442155TRLO1.1.1

XLON

61

642.5

03/12/2025 12:50:07

00502442156TRLO1.1.1

XLON

6

642.5

03/12/2025 12:50:07

00502442158TRLO1.1.1

XLON

39

642.5

03/12/2025 12:50:07

00502442157TRLO1.1.1

XLON

19

642.5

03/12/2025 12:50:10

00502442172TRLO1.1.1

AQXE

59

642.5

03/12/2025 12:50:10

00502442173TRLO1.1.1

AQXE

33

642.5

03/12/2025 12:50:10

00502442174TRLO1.1.1

CHIX

33

642.5

03/12/2025 12:50:10

00502442175TRLO1.1.1

CHIX

225

642.5

03/12/2025 12:50:10

00502442176TRLO1.1.1

XLON

107

642

03/12/2025 12:52:22

00502442592TRLO1.1.1

BATE

32

642

03/12/2025 12:52:22

00502442595TRLO1.1.1

TRQX

95

642

03/12/2025 12:52:22

00502442594TRLO1.1.1

BATE

107

642

03/12/2025 12:52:22

00502442593TRLO1.1.1

BATE

15

642

03/12/2025 12:52:22

00502442598TRLO1.1.1

TRQX

16

642

03/12/2025 12:52:22

00502442597TRLO1.1.1

TRQX

20

642

03/12/2025 12:52:22

00502442596TRLO1.1.1

TRQX

15

642

03/12/2025 12:52:35

00502442651TRLO1.1.1

AQXE

33

642

03/12/2025 12:52:45

00502442678TRLO1.1.1

CHIX

106

642

03/12/2025 12:53:57

00502442875TRLO1.1.1

XLON

56

642

03/12/2025 12:53:57

00502442876TRLO1.1.1

XLON

13

642

03/12/2025 12:54:40

00502443051TRLO1.1.1

TRQX

99

642

03/12/2025 12:56:01

00502443480TRLO1.1.1

BATE

144

641

03/12/2025 12:58:39

00502444000TRLO1.1.1

XLON

110

641

03/12/2025 12:59:41

00502444237TRLO1.1.1

BATE

4

641.5

03/12/2025 13:01:02

00502444573TRLO1.1.1

AQXE

16

641.5

03/12/2025 13:01:02

00502444572TRLO1.1.1

AQXE

3

642

03/12/2025 13:04:39

00502445463TRLO1.1.1

XLON

221

642

03/12/2025 13:04:39

00502445464TRLO1.1.1

XLON

50

642

03/12/2025 13:06:55

00502445817TRLO1.1.1

BATE

42

642

03/12/2025 13:07:57

00502446032TRLO1.1.1

BATE

153

642

03/12/2025 13:07:57

00502446033TRLO1.1.1

XLON

11

642

03/12/2025 13:07:57

00502446035TRLO1.1.1

TRQX

21

642

03/12/2025 13:07:57

00502446034TRLO1.1.1

TRQX

33

642

03/12/2025 13:12:55

00502447164TRLO1.1.1

CHIX

43

642

03/12/2025 13:12:55

00502447165TRLO1.1.1

CHIX

176

642

03/12/2025 13:12:55

00502447166TRLO1.1.1

XLON

15

642

03/12/2025 13:13:38

00502447300TRLO1.1.1

TRQX

118

642

03/12/2025 13:14:05

00502447400TRLO1.1.1

BATE

14

641.5

03/12/2025 13:15:37

00502447783TRLO1.1.1

AQXE

31

641.5

03/12/2025 13:15:37

00502447782TRLO1.1.1

AQXE

103

641.5

03/12/2025 13:16:22

00502448087TRLO1.1.1

XLON

249

641.5

03/12/2025 13:31:02

00502451959TRLO1.1.1

XLON

56

641.5

03/12/2025 13:31:30

00502452199TRLO1.1.1

CHIX

33

641.5

03/12/2025 13:31:30

00502452201TRLO1.1.1

CHIX

135

641.5

03/12/2025 13:31:30

00502452200TRLO1.1.1

BATE

259

641.5

03/12/2025 13:31:30

00502452202TRLO1.1.1

XLON

32

641.5

03/12/2025 13:31:30

00502452204TRLO1.1.1

TRQX

264

641.5

03/12/2025 13:31:30

00502452203TRLO1.1.1

XLON

17

641.5

03/12/2025 13:31:30

00502452205TRLO1.1.1

TRQX

28

641.5

03/12/2025 13:34:05

00502453149TRLO1.1.1

CHIX

118

641.5

03/12/2025 13:34:07

00502453158TRLO1.1.1

BATE

132

641.5

03/12/2025 13:34:19

00502453252TRLO1.1.1

XLON

79

641.5

03/12/2025 13:36:26

00502453970TRLO1.1.1

XLON

105

641.5

03/12/2025 13:36:26

00502453969TRLO1.1.1

XLON

114

641.5

03/12/2025 13:36:32

00502453977TRLO1.1.1

BATE

13

641.5

03/12/2025 13:36:45

00502454044TRLO1.1.1

TRQX

17

641

03/12/2025 13:37:54

00502454371TRLO1.1.1

AQXE

20

641

03/12/2025 13:37:54

00502454372TRLO1.1.1

AQXE

17

641

03/12/2025 13:37:54

00502454373TRLO1.1.1

AQXE

140

641

03/12/2025 13:38:25

00502454566TRLO1.1.1

XLON

103

641.5

03/12/2025 13:38:56

00502454743TRLO1.1.1

BATE

17

641.5

03/12/2025 13:38:58

00502454746TRLO1.1.1

TRQX

130

641

03/12/2025 13:40:30

00502455039TRLO1.1.1

XLON

20

641

03/12/2025 13:41:04

00502455175TRLO1.1.1

AQXE

117

641.5

03/12/2025 13:41:40

00502455429TRLO1.1.1

BATE

18

641.5

03/12/2025 13:42:18

00502455688TRLO1.1.1

TRQX

128

641

03/12/2025 13:42:28

00502455748TRLO1.1.1

XLON

14

641

03/12/2025 13:43:15

00502456121TRLO1.1.1

AQXE

40

640.5

03/12/2025 13:44:00

00502456348TRLO1.1.1

CHIX

1

640.5

03/12/2025 13:44:00

00502456349TRLO1.1.1

XLON

41

640.5

03/12/2025 13:44:00

00502456350TRLO1.1.1

CHIX

241

640.5

03/12/2025 13:44:00

00502456351TRLO1.1.1

XLON

111

641

03/12/2025 13:47:00

00502457233TRLO1.1.1

BATE

224

641

03/12/2025 13:47:00

00502457234TRLO1.1.1

XLON

17

641

03/12/2025 13:47:01

00502457239TRLO1.1.1

TRQX

38

641

03/12/2025 13:47:01

00502457238TRLO1.1.1

CHIX

19

641

03/12/2025 13:48:14

00502457528TRLO1.1.1

AQXE

2

641

03/12/2025 13:49:36

00502458077TRLO1.1.1

CHIX

27

641

03/12/2025 13:49:36

00502458078TRLO1.1.1

CHIX

96

641

03/12/2025 13:49:44

00502458119TRLO1.1.1

XLON

32

641

03/12/2025 13:49:44

00502458120TRLO1.1.1

XLON

19

640.5

03/12/2025 13:50:23

00502458331TRLO1.1.1

TRQX

15

641

03/12/2025 13:50:32

00502458371TRLO1.1.1

AQXE

127

641

03/12/2025 13:50:45

00502458419TRLO1.1.1

BATE

9

641

03/12/2025 13:51:32

00502458659TRLO1.1.1

XLON

86

641

03/12/2025 13:51:32

00502458657TRLO1.1.1

XLON

103

641

03/12/2025 13:51:32

00502458658TRLO1.1.1

XLON

14

640.5

03/12/2025 13:54:36

00502459405TRLO1.1.1

TRQX

180

641

03/12/2025 13:54:36

00502459404TRLO1.1.1

XLON

15

641

03/12/2025 13:54:43

00502459435TRLO1.1.1

AQXE

129

641

03/12/2025 13:56:10

00502459999TRLO1.1.1

BATE

39

641

03/12/2025 13:57:02

00502460445TRLO1.1.1

CHIX

118

641

03/12/2025 13:57:12

00502460504TRLO1.1.1

XLON

20

641

03/12/2025 13:57:12

00502460505TRLO1.1.1

XLON

14

640.5

03/12/2025 13:58:54

00502460943TRLO1.1.1

TRQX

51

641

03/12/2025 13:59:13

00502461200TRLO1.1.1

XLON

53

641

03/12/2025 13:59:13

00502461201TRLO1.1.1

XLON

19

641

03/12/2025 14:00:32

00502461562TRLO1.1.1

AQXE

38

640

03/12/2025 14:01:55

00502462166TRLO1.1.1

CHIX

121

640

03/12/2025 14:02:03

00502462219TRLO1.1.1

BATE

214

640

03/12/2025 14:02:20

00502462304TRLO1.1.1

XLON

20

640

03/12/2025 14:04:14

00502463067TRLO1.1.1

TRQX

128

640

03/12/2025 14:04:52

00502463280TRLO1.1.1

XLON

17

641

03/12/2025 14:05:06

00502463455TRLO1.1.1

AQXE

16

640

03/12/2025 14:08:20

00502464680TRLO1.1.1

CHIX

18

640

03/12/2025 14:08:20

00502464681TRLO1.1.1

CHIX

172

640

03/12/2025 14:08:20

00502464682TRLO1.1.1

XLON

133

640

03/12/2025 14:08:35

00502464755TRLO1.1.1

BATE

96

640

03/12/2025 14:12:47

00502466090TRLO1.1.1

BATE

17

640

03/12/2025 14:12:47

00502466092TRLO1.1.1

AQXE

43

640

03/12/2025 14:12:47

00502466091TRLO1.1.1

CHIX

210

640

03/12/2025 14:12:47

00502466093TRLO1.1.1

XLON

16

640

03/12/2025 14:12:47

00502466096TRLO1.1.1

TRQX

16

640

03/12/2025 14:12:47

00502466097TRLO1.1.1

TRQX

44

640

03/12/2025 14:12:47

00502466095TRLO1.1.1

XLON

110

640

03/12/2025 14:12:47

00502466094TRLO1.1.1

XLON

19

640

03/12/2025 14:14:55

00502466580TRLO1.1.1

TRQX

21

640

03/12/2025 14:15:03

00502466601TRLO1.1.1

AQXE

31

640

03/12/2025 14:15:03

00502466600TRLO1.1.1

CHIX

29

639.5

03/12/2025 14:16:12

00502466856TRLO1.1.1

XLON

91

639.5

03/12/2025 14:16:12

00502466855TRLO1.1.1

XLON

140

639.5

03/12/2025 14:16:12

00502466857TRLO1.1.1

XLON

64

639.5

03/12/2025 14:16:24

00502466958TRLO1.1.1

BATE

71

639.5

03/12/2025 14:16:25

00502466962TRLO1.1.1

BATE

13

639.5

03/12/2025 14:16:25

00502466963TRLO1.1.1

AQXE

80

639.5

03/12/2025 14:17:49

00502467355TRLO1.1.1

XLON

100

639.5

03/12/2025 14:17:49

00502467356TRLO1.1.1

XLON

1

639

03/12/2025 14:18:04

00502467414TRLO1.1.1

CHIX

5

639

03/12/2025 14:18:04

00502467415TRLO1.1.1

CHIX

3

639.5

03/12/2025 14:18:04

00502467416TRLO1.1.1

CHIX

15

640

03/12/2025 14:20:47

00502468118TRLO1.1.1

TRQX

19

640

03/12/2025 14:21:12

00502468216TRLO1.1.1

AQXE

200

640

03/12/2025 14:21:13

00502468218TRLO1.1.1

XLON

135

640

03/12/2025 14:29:20

00502470405TRLO1.1.1

BATE

20

640

03/12/2025 14:29:20

00502470407TRLO1.1.1

AQXE

34

640

03/12/2025 14:29:20

00502470408TRLO1.1.1

CHIX

133

640

03/12/2025 14:29:20

00502470406TRLO1.1.1

BATE

19

640

03/12/2025 14:29:20

00502470412TRLO1.1.1

TRQX

26

640

03/12/2025 14:29:20

00502470409TRLO1.1.1

CHIX

134

640

03/12/2025 14:29:20

00502470411TRLO1.1.1

XLON

235

640

03/12/2025 14:29:20

00502470410TRLO1.1.1

XLON

19

640

03/12/2025 14:31:03

00502472849TRLO1.1.1

TRQX

9

640.5

03/12/2025 14:31:25

00502473487TRLO1.1.1

BATE

4

641

03/12/2025 14:34:10

00502476268TRLO1.1.1

BATE

106

641

03/12/2025 14:34:11

00502476280TRLO1.1.1

BATE

66

641.5

03/12/2025 14:34:38

00502476770TRLO1.1.1

XLON

198

641.5

03/12/2025 14:34:38

00502476771TRLO1.1.1

XLON

278

641.5

03/12/2025 14:36:55

00502478355TRLO1.1.1

XLON

32

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479673TRLO1.1.1

AQXE

69

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479674TRLO1.1.1

BATE

20

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479677TRLO1.1.1

AQXE

38

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479676TRLO1.1.1

CHIX

94

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479675TRLO1.1.1

CHIX

63

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479678TRLO1.1.1

BATE

125

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479681TRLO1.1.1

XLON

193

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479680TRLO1.1.1

XLON

214

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479679TRLO1.1.1

XLON

20

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479683TRLO1.1.1

TRQX

29

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479684TRLO1.1.1

TRQX

57

641.5

03/12/2025 14:39:01

00502479682TRLO1.1.1

XLON

18

641.5

03/12/2025 14:41:10

00502481091TRLO1.1.1

AQXE

100

641.5

03/12/2025 14:41:12

00502481104TRLO1.1.1

BATE

1

641.5

03/12/2025 14:41:12

00502481106TRLO1.1.1

BATE

21

641.5

03/12/2025 14:41:12

00502481105TRLO1.1.1

BATE

43

641.5

03/12/2025 14:42:10

00502481629TRLO1.1.1

XLON

32

641.5

03/12/2025 14:42:10

00502481630TRLO1.1.1

CHIX

46

641.5

03/12/2025 14:42:10

00502481631TRLO1.1.1

XLON

113

641.5

03/12/2025 14:42:10

00502481632TRLO1.1.1

XLON

100

641.5

03/12/2025 14:46:38

00502483673TRLO1.1.1

XLON

107

641.5

03/12/2025 14:46:38

00502483674TRLO1.1.1

BATE

200

641.5

03/12/2025 14:46:38

00502483672TRLO1.1.1

XLON

81

641.5

03/12/2025 14:46:38

00502483675TRLO1.1.1

BATE

144

641.5

03/12/2025 14:46:38

00502483676TRLO1.1.1

XLON

19

641.5

03/12/2025 14:46:38

00502483678TRLO1.1.1

AQXE

24

641.5

03/12/2025 14:46:38

00502483677TRLO1.1.1

AQXE

38

641.5

03/12/2025 14:46:47

00502483771TRLO1.1.1

CHIX

18

641.5

03/12/2025 14:48:56

00502484860TRLO1.1.1

CHIX

21

641.5

03/12/2025 14:48:56

00502484862TRLO1.1.1

CHIX

97

641.5

03/12/2025 14:48:58

00502484870TRLO1.1.1

BATE

144

641.5

03/12/2025 14:49:02

00502484906TRLO1.1.1

XLON

19

641.5

03/12/2025 14:49:58

00502485496TRLO1.1.1

AQXE

32

641

03/12/2025 14:50:22

00502485706TRLO1.1.1

BATE

95

641

03/12/2025 14:50:22

00502485707TRLO1.1.1

BATE

143

641

03/12/2025 14:50:22

00502485708TRLO1.1.1

XLON

16

641

03/12/2025 14:50:22

00502485711TRLO1.1.1

TRQX

17

641

03/12/2025 14:50:22

00502485709TRLO1.1.1

TRQX

27

641

03/12/2025 14:50:22

00502485710TRLO1.1.1

TRQX

34

641

03/12/2025 14:51:52

00502486218TRLO1.1.1

CHIX

20

641

03/12/2025 14:52:09

00502486294TRLO1.1.1

AQXE

73

641

03/12/2025 14:52:21

00502486336TRLO1.1.1

XLON

121

641

03/12/2025 14:52:21

00502486337TRLO1.1.1

XLON

124

641

03/12/2025 14:52:21

00502486338TRLO1.1.1

XLON

2

641

03/12/2025 14:52:32

00502486420TRLO1.1.1

TRQX

16

641

03/12/2025 14:52:32

00502486421TRLO1.1.1

TRQX

5

641

03/12/2025 14:52:51

00502486492TRLO1.1.1

BATE

92

641

03/12/2025 14:52:51

00502486493TRLO1.1.1

BATE

3

641

03/12/2025 14:53:24

00502486682TRLO1.1.1

CHIX

2

641

03/12/2025 14:53:24

00502486683TRLO1.1.1

CHIX

33

641

03/12/2025 14:53:24

00502486684TRLO1.1.1

CHIX

3

641

03/12/2025 14:54:03

00502487032TRLO1.1.1

XLON

20

641

03/12/2025 14:54:03

00502487033TRLO1.1.1

XLON

3

641

03/12/2025 14:54:03

00502487034TRLO1.1.1

XLON

38

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489470TRLO1.1.1

CHIX

125

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489471TRLO1.1.1

BATE

13

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489473TRLO1.1.1

AQXE

17

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489474TRLO1.1.1

AQXE

119

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489472TRLO1.1.1

BATE

223

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489475TRLO1.1.1

XLON

4

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489477TRLO1.1.1

XLON

104

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489478TRLO1.1.1

XLON

246

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489476TRLO1.1.1

XLON

21

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489479TRLO1.1.1

XLON

125

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489480TRLO1.1.1

XLON

150

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489481TRLO1.1.1

XLON

17

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489482TRLO1.1.1

TRQX

24

641.5

03/12/2025 14:59:36

00502489483TRLO1.1.1

TRQX

17

641.5

03/12/2025 15:00:24

00502490127TRLO1.1.1

TRQX

41

641

03/12/2025 15:00:24

00502490128TRLO1.1.1

CHIX

20

641

03/12/2025 15:00:24

00502490129TRLO1.1.1

AQXE

115

640

03/12/2025 15:01:05

00502490518TRLO1.1.1

BATE

166

640

03/12/2025 15:01:05

00502490519TRLO1.1.1

XLON

6

639.5

03/12/2025 15:02:22

00502491404TRLO1.1.1

TRQX

9

640

03/12/2025 15:02:22

00502491405TRLO1.1.1

TRQX

7

639.5

03/12/2025 15:02:22

00502491406TRLO1.1.1

CHIX

21

640

03/12/2025 15:02:40

00502491547TRLO1.1.1

AQXE

131

640

03/12/2025 15:03:20

00502491902TRLO1.1.1

BATE

200

640.5

03/12/2025 15:05:03

00502492739TRLO1.1.1

XLON

179

640.5

03/12/2025 15:05:03

00502492740TRLO1.1.1

XLON

59

640.5

03/12/2025 15:05:36

00502493119TRLO1.1.1

CHIX

19

640.5

03/12/2025 15:05:36

00502493120TRLO1.1.1

TRQX

68

641

03/12/2025 15:07:30

00502494558TRLO1.1.1

XLON

84

641

03/12/2025 15:07:30

00502494559TRLO1.1.1

XLON

146

641

03/12/2025 15:07:30

00502494560TRLO1.1.1

XLON

20

641

03/12/2025 15:09:36

00502495752TRLO1.1.1

AQXE

53

641

03/12/2025 15:09:55

00502495912TRLO1.1.1

XLON

145

640.5

03/12/2025 15:10:11

00502496106TRLO1.1.1

BATE

120

641

03/12/2025 15:10:11

00502496107TRLO1.1.1

XLON

126

641

03/12/2025 15:10:11

00502496108TRLO1.1.1

XLON

10

641

03/12/2025 15:11:53

00502497715TRLO1.1.1

AQXE

12

641

03/12/2025 15:11:53

00502497714TRLO1.1.1

AQXE

139

641

03/12/2025 15:11:58

00502497763TRLO1.1.1

XLON

12

641

03/12/2025 15:13:49

00502499342TRLO1.1.1

AQXE

12

641

03/12/2025 15:13:49

00502499343TRLO1.1.1

AQXE

10

641

03/12/2025 15:13:51

00502499360TRLO1.1.1

AQXE

68

641

03/12/2025 15:14:15

00502499539TRLO1.1.1

XLON

154

641

03/12/2025 15:14:15

00502499538TRLO1.1.1

XLON

11

641

03/12/2025 15:15:08

00502500176TRLO1.1.1

XLON

129

641

03/12/2025 15:15:08

00502500177TRLO1.1.1

XLON

2

641.5

03/12/2025 15:16:20

00502501018TRLO1.1.1

CHIX

3

641.5

03/12/2025 15:16:20

00502501019TRLO1.1.1

CHIX

1

641.5

03/12/2025 15:16:20

00502501020TRLO1.1.1

CHIX

102

641.5

03/12/2025 15:16:52

00502501445TRLO1.1.1

CHIX

2

641.5

03/12/2025 15:16:52

00502501447TRLO1.1.1

CHIX

27

641.5

03/12/2025 15:16:52

00502501448TRLO1.1.1

CHIX

31

641.5

03/12/2025 15:16:52

00502501446TRLO1.1.1

CHIX

151

641.5

03/12/2025 15:17:04

00502501638TRLO1.1.1

XLON

32

643

03/12/2025 15:24:23

00502506099TRLO1.1.1

CHIX

22

643

03/12/2025 15:24:23

00502506100TRLO1.1.1

XLON

114

643

03/12/2025 15:24:23

00502506101TRLO1.1.1

XLON

451

643

03/12/2025 15:24:25

00502506111TRLO1.1.1

XLON

543

643

03/12/2025 15:24:25

00502506112TRLO1.1.1

XLON

24

643

03/12/2025 15:24:25

00502506113TRLO1.1.1

XLON

136

643

03/12/2025 15:26:23

00502507362TRLO1.1.1

XLON

10

643

03/12/2025 15:26:26

00502507442TRLO1.1.1

CHIX

111

643

03/12/2025 15:27:22

00502508088TRLO1.1.1

BATE

364

643

03/12/2025 15:27:22

00502508086TRLO1.1.1

BATE

371

643

03/12/2025 15:27:22

00502508087TRLO1.1.1

BATE

19

643

03/12/2025 15:27:22

00502508092TRLO1.1.1

AQXE

34

643

03/12/2025 15:27:22

00502508090TRLO1.1.1

CHIX

68

643

03/12/2025 15:27:22

00502508089TRLO1.1.1

CHIX

80

643

03/12/2025 15:27:22

00502508091TRLO1.1.1

AQXE

18

643

03/12/2025 15:27:22

00502508095TRLO1.1.1

TRQX

143

643

03/12/2025 15:27:22

00502508094TRLO1.1.1

TRQX

290

643

03/12/2025 15:27:22

00502508093TRLO1.1.1

XLON

21

643

03/12/2025 15:29:35

00502509490TRLO1.1.1

AQXE

143

643

03/12/2025 15:29:38

00502509544TRLO1.1.1

XLON

5

643

03/12/2025 15:30:31

00502509943TRLO1.1.1

BATE

101

643

03/12/2025 15:30:31

00502509944TRLO1.1.1

BATE

18

643

03/12/2025 15:30:39

00502510019TRLO1.1.1

TRQX

10

643

03/12/2025 15:31:26

00502510479TRLO1.1.1

XLON

80

643

03/12/2025 15:31:26

00502510480TRLO1.1.1

XLON

39

643

03/12/2025 15:31:26

00502510481TRLO1.1.1

XLON

41

642.5

03/12/2025 15:31:27

00502510496TRLO1.1.1

CHIX

18

642.5

03/12/2025 15:32:33

00502511276TRLO1.1.1

AQXE

1

643

03/12/2025 15:32:58

00502511500TRLO1.1.1

BATE

2

643

03/12/2025 15:32:58

00502511501TRLO1.1.1

BATE

121

643

03/12/2025 15:32:58

00502511502TRLO1.1.1

BATE

38

642.5

03/12/2025 15:34:04

00502512328TRLO1.1.1

CHIX

111

643

03/12/2025 15:36:52

00502514070TRLO1.1.1

BATE

38

642.5

03/12/2025 15:39:17

00502516256TRLO1.1.1

XLON

37

642.5

03/12/2025 15:39:17

00502516258TRLO1.1.1

CHIX

108

642.5

03/12/2025 15:39:17

00502516257TRLO1.1.1

XLON

169

642.5

03/12/2025 15:39:17

00502516259TRLO1.1.1

XLON

25

642.5

03/12/2025 15:39:17

00502516262TRLO1.1.1

TRQX

126

642.5

03/12/2025 15:39:17

00502516261TRLO1.1.1

XLON

135

642.5

03/12/2025 15:39:17

00502516260TRLO1.1.1

XLON

18

642.5

03/12/2025 15:39:57

00502516623TRLO1.1.1

AQXE

4

642.5

03/12/2025 15:41:12

00502517558TRLO1.1.1

BATE

100

642.5

03/12/2025 15:41:12

00502517559TRLO1.1.1

BATE

139

642.5

03/12/2025 15:41:48

00502518105TRLO1.1.1

XLON

17

642.5

03/12/2025 15:41:51

00502518132TRLO1.1.1

TRQX

2

642.5

03/12/2025 15:43:18

00502518833TRLO1.1.1

CHIX

155

642.5

03/12/2025 15:44:27

00502519278TRLO1.1.1

XLON

12

642

03/12/2025 15:45:01

00502519552TRLO1.1.1

CHIX

26

642

03/12/2025 15:45:01

00502519553TRLO1.1.1

CHIX

17

642

03/12/2025 15:45:04

00502519579TRLO1.1.1

AQXE

1

642

03/12/2025 15:47:32

00502521098TRLO1.1.1

CHIX

138

642

03/12/2025 15:47:32

00502521100TRLO1.1.1

XLON

148

642

03/12/2025 15:47:32

00502521099TRLO1.1.1

XLON

17

642

03/12/2025 15:47:32

00502521102TRLO1.1.1

TRQX

26

642

03/12/2025 15:47:32

00502521101TRLO1.1.1

CHIX

16

642

03/12/2025 15:47:34

00502521119TRLO1.1.1

AQXE

112

642

03/12/2025 15:47:39

00502521188TRLO1.1.1

BATE

35

641

03/12/2025 15:49:17

00502522346TRLO1.1.1

CHIX

120

641

03/12/2025 15:49:17

00502522345TRLO1.1.1

BATE

210

641

03/12/2025 15:49:17

00502522347TRLO1.1.1

XLON

17

641

03/12/2025 15:49:17

00502522348TRLO1.1.1

TRQX

16

641

03/12/2025 15:50:41

00502523054TRLO1.1.1

AQXE

18

641

03/12/2025 15:50:41

00502523055TRLO1.1.1

AQXE

5

641

03/12/2025 15:51:22

00502523334TRLO1.1.1

XLON

154

641

03/12/2025 15:51:22

00502523333TRLO1.1.1

XLON

17

641

03/12/2025 15:51:25

00502523355TRLO1.1.1

TRQX

106

641

03/12/2025 15:51:53

00502523521TRLO1.1.1

BATE

18

641

03/12/2025 15:53:19

00502524004TRLO1.1.1

AQXE

35

640.5

03/12/2025 15:53:33

00502524126TRLO1.1.1

CHIX

185

640.5

03/12/2025 15:53:33

00502524127TRLO1.1.1

XLON

19

641

03/12/2025 15:54:31

00502524665TRLO1.1.1

TRQX

130

641

03/12/2025 15:55:10

00502525339TRLO1.1.1

BATE

122

640.5

03/12/2025 15:55:41

00502525737TRLO1.1.1

XLON

14

641

03/12/2025 15:56:50

00502526357TRLO1.1.1

TRQX

168

640.5

03/12/2025 15:57:32

00502526684TRLO1.1.1

XLON

19

641

03/12/2025 15:58:12

00502527155TRLO1.1.1

AQXE

29

641

03/12/2025 15:59:06

00502527782TRLO1.1.1

BATE

84

641

03/12/2025 15:59:06

00502527781TRLO1.1.1

BATE

145

641

03/12/2025 15:59:26

00502527969TRLO1.1.1

XLON

36

641

03/12/2025 15:59:50

00502528263TRLO1.1.1

CHIX

47

641

03/12/2025 15:59:50

00502528264TRLO1.1.1

CHIX

128

641.5

03/12/2025 16:02:31

00502529940TRLO1.1.1

BATE

2

641.5

03/12/2025 16:03:28

00502530587TRLO1.1.1

CHIX

125

641.5

03/12/2025 16:04:04

00502530840TRLO1.1.1

XLON

559

641.5

03/12/2025 16:04:04

00502530841TRLO1.1.1

XLON

21

641

03/12/2025 16:04:05

00502530852TRLO1.1.1

AQXE

123

642

03/12/2025 16:06:10

00502532274TRLO1.1.1

BATE

35

642

03/12/2025 16:06:30

00502532435TRLO1.1.1

TRQX

142

642

03/12/2025 16:06:33

00502532453TRLO1.1.1

XLON

40

642

03/12/2025 16:07:04

00502532710TRLO1.1.1

CHIX

14

642.5

03/12/2025 16:08:43

00502533505TRLO1.1.1

AQXE

18

642.5

03/12/2025 16:08:43

00502533506TRLO1.1.1

AQXE

30

642.5

03/12/2025 16:08:43

00502533507TRLO1.1.1

CHIX

135

642.5

03/12/2025 16:08:43

00502533508TRLO1.1.1

XLON

19

642

03/12/2025 16:09:28

00502534043TRLO1.1.1

TRQX

135

641.5

03/12/2025 16:09:28

00502534048TRLO1.1.1

XLON

18

642

03/12/2025 16:11:00

00502535271TRLO1.1.1

AQXE

34

642

03/12/2025 16:11:05

00502535327TRLO1.1.1

CHIX

115

642

03/12/2025 16:11:07

00502535361TRLO1.1.1

BATE

15

642

03/12/2025 16:11:43

00502535778TRLO1.1.1

TRQX

154

642

03/12/2025 16:11:49

00502535819TRLO1.1.1

XLON

36

642

03/12/2025 16:11:49

00502535821TRLO1.1.1

XLON

74

642

03/12/2025 16:11:49

00502535820TRLO1.1.1

XLON

21

642

03/12/2025 16:13:04

00502536682TRLO1.1.1

AQXE

107

642

03/12/2025 16:13:19

00502536843TRLO1.1.1

BATE

156

642

03/12/2025 16:14:05

00502537238TRLO1.1.1

XLON

58

642

03/12/2025 16:15:10

00502537746TRLO1.1.1

AQXE

667

642.5

03/12/2025 16:16:22

00502538453TRLO1.1.1

XLON

716

642.5

03/12/2025 16:18:50

00502539775TRLO1.1.1

XLON

8

642.5

03/12/2025 16:19:06

00502539890TRLO1.1.1

BATE

14

642.5

03/12/2025 16:19:06

00502539893TRLO1.1.1

BATE

57

642.5

03/12/2025 16:19:06

00502539892TRLO1.1.1

BATE

128

642.5

03/12/2025 16:19:06

00502539894TRLO1.1.1

BATE

2

642.5

03/12/2025 16:19:42

00502540220TRLO1.1.1

CHIX

108

642.5

03/12/2025 16:20:10

00502540564TRLO1.1.1

CHIX

109

642.5

03/12/2025 16:20:10

00502540565TRLO1.1.1

CHIX

33

642.5

03/12/2025 16:20:51

00502540947TRLO1.1.1

XLON

200

642.5

03/12/2025 16:20:51

00502540946TRLO1.1.1

XLON

1

643

03/12/2025 16:21:21

00502541201TRLO1.1.1

TRQX

19

644.5

03/12/2025 16:29:47

00502546228TRLO1.1.1

BATE

31

644.5

03/12/2025 16:29:47

00502546230TRLO1.1.1

AQXE

58

644.5

03/12/2025 16:29:47

00502546232TRLO1.1.1

CHIX

567

644.5

03/12/2025 16:29:47

00502546231TRLO1.1.1

BATE

40

644.5

03/12/2025 16:29:48

00502546261TRLO1.1.1

AQXE

48

644.5

03/12/2025 16:29:49

00502546305TRLO1.1.1

XLON

60

644.5

03/12/2025 16:29:49

00502546304TRLO1.1.1

XLON

42

644.5

03/12/2025 16:29:49

00502546307TRLO1.1.1

XLON

52

644.5

03/12/2025 16:29:49

00502546306TRLO1.1.1

XLON

363

644.5

03/12/2025 16:29:49

00502546308TRLO1.1.1

XLON


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.