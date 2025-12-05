FRANKFURT (dpa-AFX) - Stahlwerte sind am Freitagmorgen gefragt - vor allem deutsche. Während Aktien der Branchengröße ArcelorMittal mit weniger als ein Prozent Plus vergleichsweise unauffällig sind, legen Thyssenkrupp und Salzgitter deutlich zu. Letztere jagen mit fast 6 Prozent Plus auf das höchste Niveau seit März 2023 und nähern sich der 40-Euro-Marke.

Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup reihte sich am Morgen bei den Experten ein, die den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche feiern. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi. Er empfahl Thyssenkrupp, Arcelor, Acerinox und SSAB ohnehin bereits zum Kauf und erhöhte nun die meisten Kursziele. Bei Salzgitter votiert er zwar mi "Neutral", zog aber das Kursziel sehr deutlich an auf 38 Euro.

Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen./ag/jha/

DE0006202005, DE0007500001, LU1598757687