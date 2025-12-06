Neue Cannabis-Richtlinien in Deutschland: Chancen für Neural Therapeutics zwischen Aurora und Canopy?

Anzeige / Werbung

Deutschland stellt den Markt für medizinisches Cannabis auf den Prüfstand. Laut Angaben verschiedener Medien pochen mehrere Bundesländer hier auf strengere Kontrollen: Rezepte sollen nur noch nach persönlichem Arztkontakt ausgestellt werden, digitale Ferndiagnosen und Online-Verordnungen werden eingeschränkt, und die Abgabe erfolgt verstärkt über Apotheken. Gleichzeitig zeigt eine MDR-Analyse, dass der Cannabiskonsum, vor allem bei jungen Erwachsenen, weiter steigt. Cannabis wird gesellschaftlich normaler, der Bedarf an legalen, hochwertigen Produkten wächst.

Strengere Regeln könnten Wettbewerbsvorteile für Hanf.com bergen

Durch die verschärften medizinischen Verschreibungsregeln wird der Online-Vertrieb deutlich eingeschränkt, während Verbraucher weiterhin sichere, legale Alternativen suchen. Die neuen Vorschriften könnten den Wettbewerb deshalb zugunsten stationärer Anbieter mit Beratungskompetenz verschieben. Hier kommt Hanf.com ins Spiel. Der deutsche CBD-Marktführer verfügt mittlerweile über 19 physische Geschäfte hierzulande, ein breites Sortiment an CBD- und Wellnessprodukten und loyale Kunden. Neural Therapeutics (WKNA3EGH1, ISINCA64134N2032) könnte mit seiner strategischen Beteiligung an Hanf.com genau von diesem Trend profitieren: Das Unternehmen ist gut positioniert, um Kunden in einer zunehmend regulierten Umgebung zu bedienen und gleichzeitig vom wachsenden CBD- und Wellnessmarkt zu profitieren.

Canopy und Aurora: Internationale Beispiele und strategische Chancen

Blickt man über die Landesgrenzen, zeigen Canopy Growth (WKN A140QA, ISIN CA1380351009) und Aurora Cannabis (WKN A12GS7, ISIN CA05156X1087), wie dynamisch regulierte Cannabismärkte sind. Allerdings blieb Canopy im Fiskaljahr 2025 mit einem Nettoverlust von rund 604?Mio. CAD unprofitabel. Im Gegensatz dazu vermeldete Hanf.com für das Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzwachstum von 65% und einen operativen Gewinn von rund 555.000 Euro (rund 896.420 CAD). Dieser Unterschied erklärt sich vor allem durch das Geschäftsmodell: Canopy operiert global mit hohen Kosten und einer komplexen Regulierung, während Hanf.com auf einen schlanken, stationären Einzelhandel und E-Commerce mit überschaubaren Kostenstrukturen und Marktpräsenz setzt.

Für Neural Therapeutics und Hanf.com bedeutet das: Ein klar strukturierter, regulierter Markt bietet die Möglichkeit, sich als verlässlicher Anbieter zu positionieren, Kundenbindungen aufzubauen und die Nachfrage nach legalen Produkten zu bedienen. Die Kombination aus Forschung, medizinischem Anspruch und etabliertem Einzelhandel schafft in diesem Kontext eine positive, strategische Ausgangslage.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/laender-pochen-auf-kontrolle-bei-cannabis-verschreibungen-160738/

https://www.mdr.de/wissen/medizin-gesundheit/cannabiskonsum-in-deutschland-steigt-100.html

Enthaltene Werte: CA64134N2032