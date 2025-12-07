Die Entscheidung, beim Hersteller von Hochleistungsmotoren auf eine Kurserholung zu setzen, hat sich als richtig erwiesen. Am Freitag konnte der maximale Gewinn bis zu 13,93 Prozent gesteigert werden. Auch aus Analystensicht ist die Perspektive positiv: Die Experten von NuWays haben für das österreichische Unternehmen das mit namhaften Konzernen wie Rheimetall und Thales zusammenarbeitet eine Kaufempfehlung ausgesprochen und ein Kursziel von 59,00 ...

