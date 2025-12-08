Schöne Bescherung. Klöckner & Co könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Stahlhändler bestätigte am Wochenende Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDAX notierten Unternehmens. Die Aktie startet mit einem satten Aufschlag in die neue Handelswoche. Worthington prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein Übernahmeangebot abgegeben werde, hieß es in einer entsprechenden ...

