Die Klöckner-Aktie schießt am Montagmorgen zeitweise um über +20% in die Höhe und setzt damit ihre Kursrallye der vergangenen Tage fort. Der Spitzenreiter im SDAX notiert damit auf einem neuen 6-Monatshoch. Was steckt hinter dem Kurssprung des Stahlhändlers und wie sollten Anleger darauf reagieren? Verhandlungen laufen Auslöser des satten Kursgewinns der Klöckner-Aktie zum Wochenbeginn sind Übernahmespekulationen. Wobei Spekulationen eigentlich zu ...

