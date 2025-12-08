Die Klöckner-Aktie schießt am Montagmorgen zeitweise um über +20% in die Höhe und setzt damit ihre Kursrallye der vergangenen Tage fort. Der Spitzenreiter im SDAX notiert damit auf einem neuen 6-Monatshoch. Was steckt hinter dem Kurssprung des Stahlhändlers und wie sollten Anleger darauf reagieren? Verhandlungen laufen Auslöser des satten Kursgewinns der Klöckner-Aktie zum Wochenbeginn sind Übernahmespekulationen. Wobei Spekulationen eigentlich zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de