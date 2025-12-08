Anleger am US-Aktienmarkt warten weiterhin auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Montag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 47.967 Punkte und damit nur wenige Punkte im Plus. Das Rekordhoch vom November etwas über 48.430 Punkten bleibt in Sichtweite. Der Nasdaq 100 dürfte 0,2 Prozent höher mit 25.750 Punkten starten.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit Material von dpa-AFX)

