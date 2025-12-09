Der DAX hat sich zum Wochenstart am Montag kaum bewegt. Aus dem Handel ging er letztendlich mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 24.046,01 Punkten. Auch am Tag vor der mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch wird beim DAX wenig Bewegung erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen einen Punkt tiefer auf 24.045 Zähler.Auf der Terminseite bleibt es heute recht ruhig. Thyssenkrupp legt seine Jahreszahlen vor, Boeing die Auslieferungszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
