Vor der zur Wochenmitte erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürfte der DAX am Dienstag in Wartestellung bleiben. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels legte er um moderate 0,2 Prozent auf 24.088 Punkte zu. Der EuroStox 50 , der Leitindex der Euroregion, wird ebenfalls mit leichten Zuschlägen erwartet. Bereits tags zuvor war der DAX knapp über der 50- und auch der 100-Tage-Durchschnittslinie auf der Stelle getreten und damit aus der Handelsspanne vom Freitag nicht heraus gekommen. ...

