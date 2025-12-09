Bereits im Sommer hat der Energiekonzern die Pläne für das 400 Megawatt-Projekt am ehemaligen AKW-Standort bekanntgegeben. Ab dem Frühsommer 2026 soll der Großspeicher nun gebaut werden und bis Ende 2027 am Netz sein. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat ihre finale Investitionsentscheidung für den Bau des Batteriespeichers mit 400 Megawatt Leistung und 800 Megawattstunden Kapazität im "Energiepark Philippsburg" getroffen. Das Projekt werde ohne staatliche Förderung realisiert, teilte der Energiekonzern am Dienstag mit. Der Baubeginn sei für den Frühsommer 2026 geplant. Bis Ende 2027 soll ...

