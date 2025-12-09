Kurz nach der Bekanntgabe einer Kooperation mit Pony.ai hat der europäische Uber-Rivale Bolt auch eine Zusammenarbeit mit dem Autokonzern Stellantis beim autonomen Fahren bekanntgegeben. Nach einer längeren Pilotphase soll das geplante Robotaxi-Angebot ab 2029 skaliert werden. Aktuell vergeht kaum eine Woche, in der keine neue Kooperation im Bereich autonomes Fahren bekanntgegeben wird. Meist geht es dabei um Robotaxi-Lösungen, also selbstfahrende ...

