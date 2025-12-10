Das Anlagejahr 2025 verabschiedet sich mit knapp 20 % Gewinn im DAX 40- und NASDAQ 100 Index. Beide Gradmesser befinden sich stark im Fokus europäischer Anleger, da sie in ihrem jeweiligen Gebiet die Benchmark für Portfolios darstellen. Vermögensverwalter hatten es bis zur Jahresmitte nicht leicht, denn sie mussten trotz aller Unwägbarkeiten sehr schnell nach der Trumpschen Zoll-Korrektur im April wieder in den "Normalmodus" schalten. Also die Bestände ihrer Kunden wieder an den "Risk-On"-Modus heranführen, der im derzeitigen Umfeld sehr viel Nerven kostet. Denn überbordende Staatsschulden, nicht endende geopolitische Konflikte und schleichende Inflation führen zu einem höheren Zinsniveau - sie gelten als Gift für die wachstumsorientierte Aktienanlage. Wo kann in 2026 Geld verdient werden? Mit der heutigen Auswahl tasten wir uns im Nebel etwas vorwärts…

