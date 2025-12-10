Analysebericht sieht ein Aufwärtspotenzial von 93% für Iondrive

Anzeige / Werbung

Ein aktueller Analysebericht stellt Iondrive Limited (ISIN: AU0000305542) in einem zunehmend positiven Licht dar und legt nahe, dass der Markt das Ausmaß - und die zeitliche Nähe - der kommerziellen Chancen des Unternehmens bislang noch nicht vollständig erkannt hat.

Corporate Connect hat die Berichterstattung mit einer spekulativen Kaufempfehlung und einem 12-Monats-Kursziel von 0,087 AUD je Aktie aufgenommen - nahezu doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs von 0,045 AUD. Dies entspricht einem überzeugenden Aufwärtspotenzial von 93% gegenüber dem derzeitigen Kursniveau. Die Bewertung basiert auf einer risikogewichteten Analyse von Iondrives wachsendem Portfolio an Recycling- und Urban-Mining-Technologien für Batterien, das auf der proprietären Deep-Eutectic-Solvent-(DES)-Plattform beruht.

Der Corporate-Connect-Bericht stellt Iondrive als ein Unternehmen dar, das aus dem Schatten seiner F&E-Phase heraustritt und sich nun in einer entscheidenden Kommerzialisierungsphase befindet. Mit Rückgewinnungsraten von durchweg über 95% für Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan sowie vielversprechenden Ansätzen für die Rückgewinnung seltener Erden wird die DES-Plattform als eine Next-Generation-Alternative zu traditionellen hydrometallurgischen und pyrometallurgischen Verfahren präsentiert. Das Verfahren ist nicht nur deutlich umweltfreundlicher, sondern der Bericht hebt zudem die geschlossene Lösungsmittelrückführung, die geringere Energieintensität und die Möglichkeit hervor, die Chemie für unterschiedliche Einsatzstoffe anzupassen - Vorteile, die in Märkten zunehmend ins Gewicht fallen, in denen Regulierungsbehörden und Hersteller Nachhaltigkeit verlangen, ohne wirtschaftliche Einbußen zu akzeptieren.

Die Investmentstory wird zusätzlich durch eine Reihe von kommerziellen Partnerschaften gestärkt, die sich derzeit in den USA, Europa und Australien herausbilden. Der Bericht erwähnt insbesondere, dass die verbindliche Vereinbarung mit Colt Recycling in Nordamerika Iondrive den Zugang zum boomenden Markt für die Rückgewinnung seltener Erden eröffnet hat - einer Branche, die derzeit durch niedrige Recyclingquoten und geopolitische Engpässe eingeschränkt ist.

In Europa sichert Iondrives Rolle im renommierten, von der RWTH Aachen geführten Recyclingkonsortium nicht nur die Versorgung mit Einsatzmaterial in Form von Black Mass, sondern auch den Zugang zu Fördermitteln, Abnahmevereinbarungen und der Zusammenarbeit mit führenden Automobil-OEMs. In Australien erweitert die Kooperation mit Livium Iondrives Präsenz im Bereich des E-Waste- und Alt-Solarmodul-Recyclings - einem bislang unzureichend adressierten Markt, in dem allein Silber und Silizium bis 2030 hunderte Millionen AUD an rückgewinnbarem Wert darstellen.

Dies führt zu einem entscheidenden Moment für Iondrive: dem Bau und der Inbetriebnahme der modularen Pilotanlage, die voraussichtlich im ersten Quartal des Kalenderjahres 2026 betriebsbereit sein wird. Laut Bericht wird dies der endgültige Nachweis der Skalierbarkeit des DES-Verfahrens sein und jene Daten liefern, die kommerzielle Vereinbarungen und Geschäftsmodelle untermauern. Mit einem bereits zugesagten staatlichen Zuschuss in Höhe von 3,9 Mio. AUD zur teilweisen Deckung der Baukosten wird die Pilotanlage sowohl als technologischer als auch finanzieller Wendepunkt dargestellt.

Iondrive entwickelt sich damit zu einer der interessantesten Cleantech-Geschichten Australiens: ein Unternehmen mit einem belastbaren technologischen Vorsprung, erstklassigen Forschungspartnerschaften und dem seltenen Vorteil, strategisch auf drei Kontinenten positioniert zu sein - zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen weltweit die Spielregeln für kritische Rohstofflieferketten neu schreiben.

Corporate Connect Research "Iondrive" 13 November 2025

Enthaltene Werte: AU0000305542