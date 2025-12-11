Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, December 11
11 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
10 December 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
43,756
Highest price paid per share (pence per share):
681.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
674.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
678.92p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,794,070 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,516,334 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,662,102 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
346
677.5
10/12/2025 08:11:49
00503765739TRLO1.1.1
XLON
194
679.5
10/12/2025 08:17:56
00503768167TRLO1.1.1
XLON
34
679.5
10/12/2025 08:28:38
00503771422TRLO1.1.1
XLON
155
679.5
10/12/2025 08:28:38
00503771423TRLO1.1.1
XLON
38
678.5
10/12/2025 08:30:18
00503771991TRLO1.1.1
CHIX
18
678.5
10/12/2025 08:30:20
00503771999TRLO1.1.1
TRQX
60
678.5
10/12/2025 08:30:38
00503772115TRLO1.1.1
BATE
15
678.5
10/12/2025 08:30:38
00503772116TRLO1.1.1
BATE
45
678.5
10/12/2025 08:31:01
00503772245TRLO1.1.1
BATE
115
679
10/12/2025 08:34:03
00503773237TRLO1.1.1
XLON
82
679
10/12/2025 08:35:51
00503773695TRLO1.1.1
BATE
14
679
10/12/2025 08:35:53
00503773701TRLO1.1.1
TRQX
23
679
10/12/2025 08:35:56
00503773706TRLO1.1.1
XLON
207
679
10/12/2025 08:35:56
00503773707TRLO1.1.1
XLON
179
677.5
10/12/2025 08:42:41
00503775559TRLO1.1.1
XLON
2
677.5
10/12/2025 08:49:53
00503777600TRLO1.1.1
XLON
50
677.5
10/12/2025 08:49:53
00503777598TRLO1.1.1
XLON
133
677.5
10/12/2025 08:49:53
00503777599TRLO1.1.1
XLON
1
677.5
10/12/2025 08:49:53
00503777601TRLO1.1.1
XLON
3
677.5
10/12/2025 08:50:00
00503777670TRLO1.1.1
XLON
36
678
10/12/2025 08:52:56
00503778634TRLO1.1.1
CHIX
139
677.5
10/12/2025 08:53:55
00503778916TRLO1.1.1
XLON
162
678
10/12/2025 08:58:13
00503780425TRLO1.1.1
XLON
7
678
10/12/2025 08:59:50
00503780928TRLO1.1.1
CHIX
12
678
10/12/2025 08:59:50
00503780929TRLO1.1.1
CHIX
24
678
10/12/2025 08:59:50
00503780927TRLO1.1.1
CHIX
190
677.5
10/12/2025 09:07:23
00503783234TRLO1.1.1
XLON
37
677.5
10/12/2025 09:10:56
00503784117TRLO1.1.1
CHIX
63
678
10/12/2025 09:12:01
00503784480TRLO1.1.1
BATE
56
679
10/12/2025 09:12:01
00503784481TRLO1.1.1
BATE
11
675.5
10/12/2025 09:19:20
00503786846TRLO1.1.1
XLON
28
675.5
10/12/2025 09:19:20
00503786847TRLO1.1.1
XLON
148
675.5
10/12/2025 09:19:20
00503786845TRLO1.1.1
XLON
131
675.5
10/12/2025 09:26:53
00503789487TRLO1.1.1
XLON
4
676
10/12/2025 09:29:02
00503790154TRLO1.1.1
TRQX
14
676
10/12/2025 09:29:02
00503790155TRLO1.1.1
TRQX
111
676.5
10/12/2025 09:29:52
00503790392TRLO1.1.1
BATE
3
675.5
10/12/2025 09:29:52
00503790394TRLO1.1.1
XLON
162
675.5
10/12/2025 09:29:52
00503790393TRLO1.1.1
XLON
11
675.5
10/12/2025 09:41:55
00503793651TRLO1.1.1
CHIX
29
675.5
10/12/2025 09:41:55
00503793652TRLO1.1.1
CHIX
101
676
10/12/2025 09:42:28
00503793826TRLO1.1.1
BATE
18
675.5
10/12/2025 09:42:28
00503793828TRLO1.1.1
TRQX
19
676
10/12/2025 09:42:28
00503793827TRLO1.1.1
BATE
362
675
10/12/2025 09:53:28
00503796839TRLO1.1.1
XLON
166
676.5
10/12/2025 10:07:06
00503800985TRLO1.1.1
XLON
176
676.5
10/12/2025 10:15:48
00503803838TRLO1.1.1
XLON
107
676.5
10/12/2025 10:20:23
00503805119TRLO1.1.1
XLON
31
676.5
10/12/2025 10:20:23
00503805120TRLO1.1.1
XLON
30
675.5
10/12/2025 10:27:49
00503807243TRLO1.1.1
XLON
51
675.5
10/12/2025 10:27:49
00503807244TRLO1.1.1
XLON
83
675.5
10/12/2025 10:27:49
00503807245TRLO1.1.1
XLON
11
675.5
10/12/2025 10:33:31
00503808759TRLO1.1.1
XLON
138
675.5
10/12/2025 10:33:31
00503808758TRLO1.1.1
XLON
33
675.5
10/12/2025 10:33:31
00503808760TRLO1.1.1
XLON
21
675
10/12/2025 10:33:54
00503808918TRLO1.1.1
AQXE
21
675
10/12/2025 10:33:58
00503808927TRLO1.1.1
TRQX
150
674
10/12/2025 10:51:32
00503813448TRLO1.1.1
XLON
38
676
10/12/2025 11:04:27
00503817328TRLO1.1.1
XLON
112
676
10/12/2025 11:04:27
00503817329TRLO1.1.1
XLON
9
676
10/12/2025 11:04:27
00503817331TRLO1.1.1
XLON
11
676
10/12/2025 11:04:27
00503817330TRLO1.1.1
XLON
142
676
10/12/2025 11:10:12
00503818450TRLO1.1.1
XLON
55
677
10/12/2025 11:13:01
00503819048TRLO1.1.1
CHIX
141
677.5
10/12/2025 11:15:55
00503819854TRLO1.1.1
XLON
173
679
10/12/2025 11:19:51
00503820820TRLO1.1.1
XLON
11
679
10/12/2025 11:23:12
00503821967TRLO1.1.1
XLON
166
679
10/12/2025 11:23:12
00503821968TRLO1.1.1
XLON
11
679
10/12/2025 11:23:56
00503822150TRLO1.1.1
CHIX
38
679
10/12/2025 11:24:00
00503822163TRLO1.1.1
CHIX
158
679
10/12/2025 11:25:00
00503822381TRLO1.1.1
BATE
24
678.5
10/12/2025 11:25:00
00503822382TRLO1.1.1
TRQX
91
679
10/12/2025 11:28:59
00503823150TRLO1.1.1
XLON
110
681
10/12/2025 11:31:49
00503823781TRLO1.1.1
XLON
81
681
10/12/2025 11:31:49
00503823782TRLO1.1.1
XLON
98
679.5
10/12/2025 11:43:55
00503826923TRLO1.1.1
BATE
59
679.5
10/12/2025 11:43:55
00503826925TRLO1.1.1
CHIX
73
679.5
10/12/2025 11:43:55
00503826924TRLO1.1.1
BATE
128
679.5
10/12/2025 11:43:55
00503826926TRLO1.1.1
XLON
59
679.5
10/12/2025 11:43:55
00503826928TRLO1.1.1
XLON
153
679.5
10/12/2025 11:43:55
00503826927TRLO1.1.1
XLON
22
679.5
10/12/2025 11:43:55
00503826930TRLO1.1.1
TRQX
24
679.5
10/12/2025 11:43:55
00503826931TRLO1.1.1
TRQX
280
679.5
10/12/2025 11:43:55
00503826929TRLO1.1.1
XLON
59
679.5
10/12/2025 11:46:08
00503827471TRLO1.1.1
CHIX
140
680
10/12/2025 11:49:31
00503828421TRLO1.1.1
XLON
166
680
10/12/2025 11:49:31
00503828420TRLO1.1.1
BATE
50
680
10/12/2025 11:57:13
00503830174TRLO1.1.1
XLON
102
680
10/12/2025 11:57:13
00503830175TRLO1.1.1
XLON
12
680
10/12/2025 12:02:02
00503831466TRLO1.1.1
XLON
113
680
10/12/2025 12:02:02
00503831467TRLO1.1.1
XLON
23
680
10/12/2025 12:02:02
00503831468TRLO1.1.1
XLON
26
680
10/12/2025 12:02:02
00503831469TRLO1.1.1
XLON
52
679.5
10/12/2025 12:03:07
00503831788TRLO1.1.1
CHIX
11
679.5
10/12/2025 12:03:29
00503831860TRLO1.1.1
TRQX
15
679.5
10/12/2025 12:03:34
00503831879TRLO1.1.1
TRQX
12
680
10/12/2025 12:03:42
00503831905TRLO1.1.1
BATE
149
680
10/12/2025 12:03:42
00503831904TRLO1.1.1
BATE
16
679.5
10/12/2025 12:05:30
00503832540TRLO1.1.1
XLON
24
679.5
10/12/2025 12:05:30
00503832541TRLO1.1.1
XLON
150
679.5
10/12/2025 12:05:30
00503832542TRLO1.1.1
XLON
140
679.5
10/12/2025 12:09:11
00503833529TRLO1.1.1
XLON
53
679.5
10/12/2025 12:13:29
00503834845TRLO1.1.1
CHIX
7
679.5
10/12/2025 12:14:25
00503834991TRLO1.1.1
XLON
111
679.5
10/12/2025 12:14:25
00503834992TRLO1.1.1
XLON
16
679.5
10/12/2025 12:14:25
00503834993TRLO1.1.1
XLON
163
679.5
10/12/2025 12:15:46
00503835259TRLO1.1.1
BATE
24
679.5
10/12/2025 12:15:59
00503835300TRLO1.1.1
TRQX
12
679.5
10/12/2025 12:16:01
00503835308TRLO1.1.1
XLON
122
679.5
10/12/2025 12:16:01
00503835307TRLO1.1.1
XLON
3
679.5
10/12/2025 12:21:17
00503836417TRLO1.1.1
XLON
111
679.5
10/12/2025 12:21:17
00503836416TRLO1.1.1
XLON
114
679.5
10/12/2025 12:21:17
00503836415TRLO1.1.1
XLON
25
678.5
10/12/2025 12:22:59
00503836835TRLO1.1.1
TRQX
53
677.5
10/12/2025 12:24:15
00503837095TRLO1.1.1
CHIX
164
677.5
10/12/2025 12:25:32
00503837295TRLO1.1.1
BATE
178
677.5
10/12/2025 12:31:09
00503839071TRLO1.1.1
XLON
13
677.5
10/12/2025 12:31:09
00503839072TRLO1.1.1
XLON
55
677.5
10/12/2025 12:32:26
00503839375TRLO1.1.1
CHIX
140
677.5
10/12/2025 12:32:32
00503839398TRLO1.1.1
BATE
12
677.5
10/12/2025 12:33:31
00503839549TRLO1.1.1
TRQX
18
678
10/12/2025 12:33:31
00503839550TRLO1.1.1
TRQX
17
677.5
10/12/2025 12:33:35
00503839556TRLO1.1.1
XLON
148
677.5
10/12/2025 12:35:40
00503840087TRLO1.1.1
XLON
273
677.5
10/12/2025 12:35:40
00503840088TRLO1.1.1
XLON
31
677.5
10/12/2025 12:35:40
00503840089TRLO1.1.1
XLON
160
677.5
10/12/2025 12:36:35
00503840345TRLO1.1.1
BATE
55
677.5
10/12/2025 12:36:36
00503840355TRLO1.1.1
CHIX
276
677.5
10/12/2025 12:38:00
00503840679TRLO1.1.1
XLON
25
677.5
10/12/2025 12:38:15
00503840749TRLO1.1.1
TRQX
121
676.5
10/12/2025 12:40:37
00503841593TRLO1.1.1
XLON
14
677
10/12/2025 12:40:37
00503841595TRLO1.1.1
XLON
78
677
10/12/2025 12:40:37
00503841594TRLO1.1.1
XLON
26
677
10/12/2025 12:43:25
00503842114TRLO1.1.1
TRQX
75
676.5
10/12/2025 12:43:51
00503842201TRLO1.1.1
XLON
70
676.5
10/12/2025 12:43:52
00503842211TRLO1.1.1
XLON
1
676.5
10/12/2025 12:49:47
00503843756TRLO1.1.1
XLON
50
677
10/12/2025 12:50:20
00503843870TRLO1.1.1
CHIX
26
677
10/12/2025 12:52:27
00503844434TRLO1.1.1
TRQX
54
677
10/12/2025 12:53:20
00503844638TRLO1.1.1
CHIX
282
677.5
10/12/2025 12:56:36
00503845442TRLO1.1.1
XLON
137
676.5
10/12/2025 12:58:36
00503846154TRLO1.1.1
BATE
55
677.5
10/12/2025 12:58:38
00503846159TRLO1.1.1
XLON
256
677.5
10/12/2025 12:58:38
00503846158TRLO1.1.1
XLON
152
677.5
10/12/2025 13:00:27
00503846657TRLO1.1.1
XLON
29
678
10/12/2025 13:05:08
00503847763TRLO1.1.1
XLON
167
678
10/12/2025 13:05:08
00503847764TRLO1.1.1
XLON
55
678
10/12/2025 13:11:53
00503849405TRLO1.1.1
XLON
108
678
10/12/2025 13:11:53
00503849406TRLO1.1.1
XLON
1
677
10/12/2025 13:19:18
00503851595TRLO1.1.1
XLON
151
677.5
10/12/2025 13:30:28
00503854965TRLO1.1.1
XLON
11
677.5
10/12/2025 13:30:28
00503854966TRLO1.1.1
XLON
30
677.5
10/12/2025 13:32:31
00503855660TRLO1.1.1
XLON
80
677.5
10/12/2025 13:32:31
00503855661TRLO1.1.1
XLON
181
677.5
10/12/2025 13:32:31
00503855662TRLO1.1.1
XLON
11
677.5
10/12/2025 13:33:00
00503855783TRLO1.1.1
BATE
180
677.5
10/12/2025 13:33:00
00503855787TRLO1.1.1
BATE
170
677.5
10/12/2025 13:36:38
00503856885TRLO1.1.1
XLON
172
677.5
10/12/2025 13:39:01
00503857573TRLO1.1.1
XLON
188
677.5
10/12/2025 13:40:55
00503858174TRLO1.1.1
BATE
54
677.5
10/12/2025 13:41:33
00503858308TRLO1.1.1
XLON
75
677.5
10/12/2025 13:41:33
00503858307TRLO1.1.1
XLON
38
677.5
10/12/2025 13:42:01
00503858474TRLO1.1.1
TRQX
284
677.5
10/12/2025 13:43:24
00503858974TRLO1.1.1
XLON
172
677.5
10/12/2025 13:45:15
00503859510TRLO1.1.1
BATE
84
677
10/12/2025 13:45:30
00503859595TRLO1.1.1
CHIX
30
677.5
10/12/2025 13:45:36
00503859649TRLO1.1.1
XLON
111
677.5
10/12/2025 13:45:36
00503859650TRLO1.1.1
XLON
46
678
10/12/2025 13:45:36
00503859651TRLO1.1.1
XLON
173
677
10/12/2025 13:51:03
00503861915TRLO1.1.1
XLON
11
676.5
10/12/2025 13:53:30
00503862585TRLO1.1.1
XLON
115
676.5
10/12/2025 13:53:30
00503862584TRLO1.1.1
XLON
2
676.5
10/12/2025 13:53:30
00503862588TRLO1.1.1
XLON
12
676.5
10/12/2025 13:53:30
00503862587TRLO1.1.1
XLON
6
676.5
10/12/2025 13:55:20
00503863295TRLO1.1.1
XLON
11
676.5
10/12/2025 13:55:20
00503863294TRLO1.1.1
XLON
150
676.5
10/12/2025 13:55:20
00503863293TRLO1.1.1
BATE
2
676.5
10/12/2025 13:55:20
00503863296TRLO1.1.1
XLON
3
676.5
10/12/2025 13:55:20
00503863297TRLO1.1.1
XLON
5
676.5
10/12/2025 13:55:20
00503863298TRLO1.1.1
XLON
37
677
10/12/2025 13:57:43
00503864243TRLO1.1.1
TRQX
143
676.5
10/12/2025 13:57:43
00503864245TRLO1.1.1
XLON
209
676.5
10/12/2025 13:59:57
00503865110TRLO1.1.1
XLON
23
676.5
10/12/2025 14:01:58
00503866096TRLO1.1.1
XLON
115
676.5
10/12/2025 14:01:58
00503866097TRLO1.1.1
XLON
174
676.5
10/12/2025 14:02:15
00503866214TRLO1.1.1
BATE
200
676.5
10/12/2025 14:03:54
00503867140TRLO1.1.1
XLON
19
676.5
10/12/2025 14:03:54
00503867142TRLO1.1.1
XLON
25
676.5
10/12/2025 14:03:54
00503867141TRLO1.1.1
XLON
37
677
10/12/2025 14:05:39
00503867794TRLO1.1.1
TRQX
158
676.5
10/12/2025 14:06:26
00503868061TRLO1.1.1
XLON
141
676.5
10/12/2025 14:06:52
00503868217TRLO1.1.1
BATE
127
676.5
10/12/2025 14:08:46
00503868888TRLO1.1.1
XLON
72
676.5
10/12/2025 14:12:33
00503870213TRLO1.1.1
BATE
78
676.5
10/12/2025 14:12:33
00503870215TRLO1.1.1
CHIX
89
676.5
10/12/2025 14:12:33
00503870214TRLO1.1.1
BATE
78
676.5
10/12/2025 14:12:33
00503870216TRLO1.1.1
CHIX
38
677
10/12/2025 14:13:00
00503870356TRLO1.1.1
TRQX
200
677.5
10/12/2025 14:13:59
00503870760TRLO1.1.1
XLON
150
677.5
10/12/2025 14:14:00
00503870761TRLO1.1.1
XLON
82
677
10/12/2025 14:14:25
00503870868TRLO1.1.1
CHIX
216
677
10/12/2025 14:14:25
00503870869TRLO1.1.1
XLON
165
677
10/12/2025 14:16:34
00503871615TRLO1.1.1
XLON
72
677.5
10/12/2025 14:16:51
00503871732TRLO1.1.1
BATE
94
677.5
10/12/2025 14:16:51
00503871733TRLO1.1.1
BATE
11
677
10/12/2025 14:18:44
00503872443TRLO1.1.1
TRQX
205
677
10/12/2025 14:18:44
00503872442TRLO1.1.1
XLON
62
677
10/12/2025 14:18:46
00503872457TRLO1.1.1
CHIX
21
677
10/12/2025 14:19:07
00503872645TRLO1.1.1
TRQX
24
677
10/12/2025 14:21:20
00503873805TRLO1.1.1
XLON
11
677
10/12/2025 14:21:20
00503873807TRLO1.1.1
XLON
111
677
10/12/2025 14:21:20
00503873806TRLO1.1.1
XLON
37
677
10/12/2025 14:21:20
00503873808TRLO1.1.1
XLON
79
677
10/12/2025 14:26:31
00503876206TRLO1.1.1
XLON
114
677
10/12/2025 14:26:31
00503876205TRLO1.1.1
XLON
36
678.5
10/12/2025 14:30:20
00503881766TRLO1.1.1
XLON
105
679.5
10/12/2025 14:33:47
00503886439TRLO1.1.1
XLON
163
680
10/12/2025 14:36:12
00503889193TRLO1.1.1
BATE
57
680.5
10/12/2025 14:37:31
00503890520TRLO1.1.1
CHIX
35
680.5
10/12/2025 14:37:32
00503890536TRLO1.1.1
CHIX
44
681
10/12/2025 14:44:05
00503898181TRLO1.1.1
XLON
244
681
10/12/2025 14:44:05
00503898182TRLO1.1.1
XLON
1
681
10/12/2025 14:44:06
00503898194TRLO1.1.1
XLON
18
681
10/12/2025 14:44:06
00503898196TRLO1.1.1
XLON
35
681
10/12/2025 14:44:06
00503898197TRLO1.1.1
XLON
60
681
10/12/2025 14:44:06
00503898195TRLO1.1.1
XLON
111
681
10/12/2025 14:44:06
00503898200TRLO1.1.1
XLON
112
681
10/12/2025 14:44:06
00503898199TRLO1.1.1
XLON
150
681
10/12/2025 14:44:06
00503898198TRLO1.1.1
XLON
100
680.5
10/12/2025 14:46:41
00503902608TRLO1.1.1
CHIX
159
680.5
10/12/2025 14:46:41
00503902609TRLO1.1.1
BATE
60
680.5
10/12/2025 14:46:41
00503902611TRLO1.1.1
BATE
191
680.5
10/12/2025 14:46:41
00503902610TRLO1.1.1
BATE
150
680.5
10/12/2025 14:46:41
00503902613TRLO1.1.1
XLON
170
680.5
10/12/2025 14:46:41
00503902612TRLO1.1.1
XLON
300
680.5
10/12/2025 14:46:41
00503902614TRLO1.1.1
XLON
26
680.5
10/12/2025 14:46:41
00503902615TRLO1.1.1
XLON
143
680.5
10/12/2025 14:46:41
00503902617TRLO1.1.1
XLON
152
680.5
10/12/2025 14:46:41
00503902616TRLO1.1.1
XLON
53
680
10/12/2025 14:48:50
00503904948TRLO1.1.1
BATE
138
680
10/12/2025 14:48:50
00503904947TRLO1.1.1
BATE
169
679.5
10/12/2025 14:50:42
00503907575TRLO1.1.1
XLON
207
679.5
10/12/2025 14:50:42
00503907576TRLO1.1.1
XLON
3
680
10/12/2025 14:51:48
00503909021TRLO1.1.1
BATE
12
680
10/12/2025 14:51:48
00503909023TRLO1.1.1
BATE
138
680
10/12/2025 14:51:48
00503909022TRLO1.1.1
BATE
110
681
10/12/2025 14:54:16
00503911992TRLO1.1.1
CHIX
50
681
10/12/2025 14:54:16
00503911994TRLO1.1.1
AQXE
100
681
10/12/2025 14:54:16
00503911993TRLO1.1.1
AQXE
226
681
10/12/2025 14:54:16
00503911995TRLO1.1.1
XLON
78
681
10/12/2025 14:54:16
00503911997TRLO1.1.1
XLON
141
681
10/12/2025 14:54:16
00503911996TRLO1.1.1
XLON
90
681
10/12/2025 14:58:28
00503916879TRLO1.1.1
CHIX
84
681.5
10/12/2025 14:58:49
00503917412TRLO1.1.1
XLON
84
681.5
10/12/2025 14:58:49
00503917413TRLO1.1.1
XLON
87
681.5
10/12/2025 14:59:28
00503918057TRLO1.1.1
XLON
36
681.5
10/12/2025 14:59:28
00503918058TRLO1.1.1
XLON
45
681.5
10/12/2025 14:59:28
00503918059TRLO1.1.1
XLON
75
681.5
10/12/2025 15:00:21
00503919398TRLO1.1.1
XLON
66
681.5
10/12/2025 15:00:21
00503919399TRLO1.1.1
XLON
30
681.5
10/12/2025 15:00:21
00503919400TRLO1.1.1
XLON
57
681.5
10/12/2025 15:01:19
00503920653TRLO1.1.1
XLON
75
681.5
10/12/2025 15:01:19
00503920652TRLO1.1.1
XLON
39
681.5
10/12/2025 15:01:19
00503920654TRLO1.1.1
XLON
31
681.5
10/12/2025 15:01:53
00503921233TRLO1.1.1
XLON
122
681.5
10/12/2025 15:01:53
00503921232TRLO1.1.1
XLON
89
681
10/12/2025 15:02:03
00503921607TRLO1.1.1
CHIX
156
681
10/12/2025 15:02:03
00503921608TRLO1.1.1
BATE
136
681
10/12/2025 15:02:03
00503921610TRLO1.1.1
BATE
187
681
10/12/2025 15:02:03
00503921609TRLO1.1.1
BATE
442
681
10/12/2025 15:02:03
00503921611TRLO1.1.1
XLON
46
681
10/12/2025 15:02:05
00503921720TRLO1.1.1
AQXE
88
680
10/12/2025 15:02:08
00503921773TRLO1.1.1
TRQX
44
680
10/12/2025 15:02:08
00503921775TRLO1.1.1
TRQX
57
680
10/12/2025 15:02:08
00503921774TRLO1.1.1
TRQX
11
680
10/12/2025 15:02:08
00503921776TRLO1.1.1
TRQX
79
679.5
10/12/2025 15:02:38
00503922342TRLO1.1.1
XLON
166
680.5
10/12/2025 15:04:05
00503923652TRLO1.1.1
BATE
125
681
10/12/2025 15:06:40
00503926345TRLO1.1.1
BATE
39
681
10/12/2025 15:06:40
00503926346TRLO1.1.1
BATE
104
681
10/12/2025 15:06:43
00503926380TRLO1.1.1
CHIX
73
680.5
10/12/2025 15:07:45
00503927561TRLO1.1.1
XLON
56
681
10/12/2025 15:08:17
00503928236TRLO1.1.1
AQXE
23
681
10/12/2025 15:08:17
00503928238TRLO1.1.1
TRQX
42
681
10/12/2025 15:08:17
00503928237TRLO1.1.1
AQXE
184
681
10/12/2025 15:09:05
00503929119TRLO1.1.1
BATE
107
680.5
10/12/2025 15:09:08
00503929178TRLO1.1.1
XLON
146
680.5
10/12/2025 15:09:08
00503929180TRLO1.1.1
XLON
167
680.5
10/12/2025 15:09:08
00503929181TRLO1.1.1
XLON
189
680.5
10/12/2025 15:09:08
00503929179TRLO1.1.1
XLON
15
680.5
10/12/2025 15:09:08
00503929182TRLO1.1.1
XLON
208
680.5
10/12/2025 15:09:08
00503929183TRLO1.1.1
XLON
48
680.5
10/12/2025 15:10:48
00503930717TRLO1.1.1
TRQX
23
680.5
10/12/2025 15:11:32
00503931441TRLO1.1.1
XLON
36
680.5
10/12/2025 15:11:32
00503931439TRLO1.1.1
XLON
63
680.5
10/12/2025 15:11:32
00503931440TRLO1.1.1
XLON
65
680.5
10/12/2025 15:11:32
00503931442TRLO1.1.1
XLON
33
681
10/12/2025 15:11:43
00503931601TRLO1.1.1
AQXE
1
681
10/12/2025 15:11:43
00503931602TRLO1.1.1
AQXE
118
681
10/12/2025 15:14:01
00503934487TRLO1.1.1
BATE
48
681
10/12/2025 15:14:01
00503934489TRLO1.1.1
BATE
1
680
10/12/2025 15:14:47
00503935382TRLO1.1.1
XLON
61
680
10/12/2025 15:16:01
00503937157TRLO1.1.1
XLON
166
680
10/12/2025 15:16:04
00503937246TRLO1.1.1
XLON
330
680
10/12/2025 15:16:04
00503937247TRLO1.1.1
XLON
312
680
10/12/2025 15:16:04
00503937248TRLO1.1.1
XLON
35
680
10/12/2025 15:16:06
00503937498TRLO1.1.1
TRQX
42
680
10/12/2025 15:16:06
00503937497TRLO1.1.1
TRQX
48
681
10/12/2025 15:17:20
00503944423TRLO1.1.1
AQXE
18
680
10/12/2025 15:20:03
00503949753TRLO1.1.1
TRQX
59
680
10/12/2025 15:20:03
00503949752TRLO1.1.1
CHIX
11
680
10/12/2025 15:20:03
00503949757TRLO1.1.1
TRQX
84
680
10/12/2025 15:20:34
00503950447TRLO1.1.1
BATE
31
680
10/12/2025 15:20:59
00503950805TRLO1.1.1
XLON
548
680
10/12/2025 15:20:59
00503950806TRLO1.1.1
XLON
164
680
10/12/2025 15:20:59
00503950808TRLO1.1.1
XLON
189
680
10/12/2025 15:20:59
00503950807TRLO1.1.1
XLON
77
680
10/12/2025 15:20:59
00503950810TRLO1.1.1
BATE
89
680
10/12/2025 15:20:59
00503950809TRLO1.1.1
BATE
96
680
10/12/2025 15:20:59
00503950811TRLO1.1.1
BATE
30
680
10/12/2025 15:20:59
00503950812TRLO1.1.1
BATE
70
680
10/12/2025 15:20:59
00503950814TRLO1.1.1
CHIX
121
680
10/12/2025 15:20:59
00503950813TRLO1.1.1
BATE
1
680
10/12/2025 15:20:59
00503950817TRLO1.1.1
TRQX
2
680
10/12/2025 15:20:59
00503950816TRLO1.1.1
CHIX
76
680
10/12/2025 15:20:59
00503950815TRLO1.1.1
CHIX
4
680
10/12/2025 15:20:59
00503950820TRLO1.1.1
CHIX
5
680
10/12/2025 15:20:59
00503950819TRLO1.1.1
CHIX
43
680
10/12/2025 15:20:59
00503950818TRLO1.1.1
TRQX
9
680
10/12/2025 15:21:00
00503950853TRLO1.1.1
CHIX
42
681
10/12/2025 15:21:24
00503951291TRLO1.1.1
AQXE
52
681.5
10/12/2025 15:23:42
00503953623TRLO1.1.1
XLON
22
681.5
10/12/2025 15:23:42
00503953625TRLO1.1.1
XLON
111
681.5
10/12/2025 15:23:42
00503953624TRLO1.1.1
XLON
93
681
10/12/2025 15:25:35
00503956092TRLO1.1.1
CHIX
254
681
10/12/2025 15:25:35
00503956094TRLO1.1.1
XLON
327
681
10/12/2025 15:25:35
00503956093TRLO1.1.1
XLON
168
680.5
10/12/2025 15:25:37
00503956141TRLO1.1.1
BATE
16
681
10/12/2025 15:25:37
00503956151TRLO1.1.1
AQXE
27
681
10/12/2025 15:25:38
00503956157TRLO1.1.1
AQXE
47
680.5
10/12/2025 15:27:49
00503958098TRLO1.1.1
BATE
104
680.5
10/12/2025 15:27:49
00503958099TRLO1.1.1
BATE
45
681
10/12/2025 15:28:06
00503958411TRLO1.1.1
CHIX
50
681
10/12/2025 15:28:06
00503958412TRLO1.1.1
CHIX
10
681
10/12/2025 15:28:06
00503958413TRLO1.1.1
CHIX
93
681
10/12/2025 15:28:15
00503958735TRLO1.1.1
XLON
29
681
10/12/2025 15:28:15
00503958736TRLO1.1.1
XLON
71
681
10/12/2025 15:28:15
00503958737TRLO1.1.1
XLON
42
681
10/12/2025 15:29:23
00503959526TRLO1.1.1
AQXE
174
681
10/12/2025 15:29:51
00503959863TRLO1.1.1
XLON
72
681
10/12/2025 15:30:53
00503960895TRLO1.1.1
CHIX
174
680.5
10/12/2025 15:31:04
00503961110TRLO1.1.1
BATE
52
681
10/12/2025 15:32:11
00503962181TRLO1.1.1
XLON
45
681
10/12/2025 15:32:11
00503962182TRLO1.1.1
XLON
75
681
10/12/2025 15:32:11
00503962183TRLO1.1.1
XLON
47
680.5
10/12/2025 15:33:07
00503963241TRLO1.1.1
TRQX
30
680.5
10/12/2025 15:33:07
00503963242TRLO1.1.1
TRQX
118
681
10/12/2025 15:34:07
00503964313TRLO1.1.1
XLON
7
681
10/12/2025 15:34:07
00503964315TRLO1.1.1
XLON
45
681
10/12/2025 15:34:07
00503964314TRLO1.1.1
XLON
42
680.5
10/12/2025 15:35:08
00503965583TRLO1.1.1
TRQX
11
681
10/12/2025 15:36:10
00503966891TRLO1.1.1
XLON
111
681
10/12/2025 15:36:10
00503966888TRLO1.1.1
XLON
157
680
10/12/2025 15:36:16
00503967049TRLO1.1.1
XLON
150
680
10/12/2025 15:36:16
00503967050TRLO1.1.1
XLON
28
680.5
10/12/2025 15:36:38
00503967440TRLO1.1.1
BATE
138
680.5
10/12/2025 15:36:38
00503967439TRLO1.1.1
BATE
131
680
10/12/2025 15:38:32
00503969272TRLO1.1.1
XLON
16
680.5
10/12/2025 15:39:10
00503969963TRLO1.1.1
AQXE
21
681
10/12/2025 15:39:10
00503969964TRLO1.1.1
AQXE
90
680.5
10/12/2025 15:39:23
00503970294TRLO1.1.1
CHIX
134
680.5
10/12/2025 15:39:24
00503970310TRLO1.1.1
BATE
146
680
10/12/2025 15:40:54
00503971814TRLO1.1.1
XLON
20
680
10/12/2025 15:40:54
00503971815TRLO1.1.1
XLON
131
679.5
10/12/2025 15:43:04
00503973651TRLO1.1.1
XLON
42
680.5
10/12/2025 15:43:42
00503974134TRLO1.1.1
TRQX
165
680
10/12/2025 15:45:28
00503975800TRLO1.1.1
XLON
42
680.5
10/12/2025 15:49:14
00503979437TRLO1.1.1
TRQX
77
680.5
10/12/2025 15:49:50
00503980260TRLO1.1.1
BATE
83
680.5
10/12/2025 15:49:50
00503980259TRLO1.1.1
BATE
76
680.5
10/12/2025 15:49:52
00503980304TRLO1.1.1
CHIX
24
680.5
10/12/2025 15:49:52
00503980305TRLO1.1.1
CHIX
518
680
10/12/2025 15:50:05
00503980585TRLO1.1.1
XLON
183
680
10/12/2025 15:50:05
00503980586TRLO1.1.1
XLON
1
680.5
10/12/2025 15:51:42
00503982269TRLO1.1.1
BATE
138
680.5
10/12/2025 15:51:42
00503982270TRLO1.1.1
BATE
1
680.5
10/12/2025 15:51:42
00503982271TRLO1.1.1
BATE
5
680.5
10/12/2025 15:51:42
00503982272TRLO1.1.1
BATE
24
680.5
10/12/2025 15:51:42
00503982273TRLO1.1.1
BATE
78
680
10/12/2025 15:52:07
00503982822TRLO1.1.1
XLON
36
680.5
10/12/2025 15:53:23
00503984544TRLO1.1.1
TRQX
121
680.5
10/12/2025 15:53:25
00503984577TRLO1.1.1
BATE
99
680.5
10/12/2025 15:53:56
00503985125TRLO1.1.1
CHIX
49
680
10/12/2025 15:54:07
00503985320TRLO1.1.1
XLON
77
680
10/12/2025 15:54:12
00503985378TRLO1.1.1
XLON
48
680.5
10/12/2025 15:55:44
00503987078TRLO1.1.1
BATE
120
680.5
10/12/2025 15:55:44
00503987077TRLO1.1.1
BATE
40
680
10/12/2025 15:55:52
00503987195TRLO1.1.1
XLON
40
680
10/12/2025 15:57:02
00503988703TRLO1.1.1
XLON
157
680
10/12/2025 15:57:02
00503988704TRLO1.1.1
XLON
170
680
10/12/2025 15:57:02
00503988705TRLO1.1.1
XLON
223
680
10/12/2025 15:57:02
00503988706TRLO1.1.1
XLON
48
679.5
10/12/2025 15:57:07
00503988830TRLO1.1.1
AQXE
49
679.5
10/12/2025 15:57:07
00503988831TRLO1.1.1
AQXE
7
680
10/12/2025 15:58:01
00503989864TRLO1.1.1
BATE
34
680
10/12/2025 15:58:01
00503989863TRLO1.1.1
BATE
2
680.5
10/12/2025 15:58:01
00503989865TRLO1.1.1
BATE
147
680.5
10/12/2025 15:58:01
00503989866TRLO1.1.1
BATE
172
680
10/12/2025 16:01:04
00503993722TRLO1.1.1
XLON
101
680
10/12/2025 16:01:04
00503993723TRLO1.1.1
XLON
178
680
10/12/2025 16:01:04
00503993724TRLO1.1.1
XLON
153
680
10/12/2025 16:02:27
00503995457TRLO1.1.1
XLON
43
680
10/12/2025 16:02:27
00503995467TRLO1.1.1
AQXE
3
680
10/12/2025 16:02:27
00503995474TRLO1.1.1
AQXE
107
680
10/12/2025 16:02:27
00503995481TRLO1.1.1
CHIX
2
680.5
10/12/2025 16:02:48
00503996417TRLO1.1.1
BATE
182
680.5
10/12/2025 16:02:48
00503996418TRLO1.1.1
BATE
156
680.5
10/12/2025 16:05:16
00503999370TRLO1.1.1
BATE
226
680
10/12/2025 16:05:36
00503999714TRLO1.1.1
XLON
164
680
10/12/2025 16:05:36
00503999718TRLO1.1.1
XLON
58
680
10/12/2025 16:05:42
00503999891TRLO1.1.1
XLON
32
680
10/12/2025 16:05:42
00503999895TRLO1.1.1
AQXE
158
680
10/12/2025 16:05:42
00503999893TRLO1.1.1
XLON
99
680
10/12/2025 16:05:42
00503999900TRLO1.1.1
CHIX
3
680
10/12/2025 16:05:42
00503999901TRLO1.1.1
TRQX
46
680
10/12/2025 16:05:42
00503999902TRLO1.1.1
TRQX
5
680
10/12/2025 16:08:36
00504003523TRLO1.1.1
XLON
174
680
10/12/2025 16:08:40
00504003646TRLO1.1.1
BATE
152
680
10/12/2025 16:08:40
00504003648TRLO1.1.1
XLON
158
680
10/12/2025 16:08:40
00504003647TRLO1.1.1
XLON
42
680
10/12/2025 16:08:41
00504003672TRLO1.1.1
TRQX
48
679.5
10/12/2025 16:09:47
00504004995TRLO1.1.1
XLON
144
679.5
10/12/2025 16:11:22
00504007083TRLO1.1.1
BATE
10
680
10/12/2025 16:11:52
00504007696TRLO1.1.1
AQXE
70
680
10/12/2025 16:12:01
00504007829TRLO1.1.1
XLON
71
680
10/12/2025 16:12:07
00504007951TRLO1.1.1
XLON
52
680
10/12/2025 16:13:23
00504009604TRLO1.1.1
XLON
81
680
10/12/2025 16:13:23
00504009598TRLO1.1.1
CHIX
47
680
10/12/2025 16:13:31
00504009761TRLO1.1.1
TRQX
175
680
10/12/2025 16:13:31
00504009760TRLO1.1.1
XLON
52
680
10/12/2025 16:13:41
00504009958TRLO1.1.1
AQXE
53
680
10/12/2025 16:15:01
00504011607TRLO1.1.1
BATE
77
680
10/12/2025 16:15:01
00504011606TRLO1.1.1
BATE
138
680
10/12/2025 16:15:01
00504011608TRLO1.1.1
BATE
200
680
10/12/2025 16:15:01
00504011609TRLO1.1.1
BATE
68
680
10/12/2025 16:15:01
00504011610TRLO1.1.1
BATE
56
680
10/12/2025 16:15:26
00504012235TRLO1.1.1
XLON
1
680
10/12/2025 16:15:26
00504012236TRLO1.1.1
XLON
63
680
10/12/2025 16:15:26
00504012238TRLO1.1.1
XLON
111
680
10/12/2025 16:15:26
00504012237TRLO1.1.1
XLON
8
680
10/12/2025 16:15:26
00504012240TRLO1.1.1
XLON
52
680
10/12/2025 16:15:26
00504012239TRLO1.1.1
XLON
104
680
10/12/2025 16:15:26
00504012241TRLO1.1.1
XLON
339
680
10/12/2025 16:15:26
00504012242TRLO1.1.1
XLON
124
680
10/12/2025 16:15:27
00504012271TRLO1.1.1
AQXE
54
680
10/12/2025 16:15:41
00504012558TRLO1.1.1
CHIX
71
680
10/12/2025 16:15:41
00504012559TRLO1.1.1
CHIX
49
680
10/12/2025 16:15:41
00504012560TRLO1.1.1
CHIX
74
680
10/12/2025 16:15:41
00504012561TRLO1.1.1
CHIX
13
680
10/12/2025 16:15:53
00504012819TRLO1.1.1
TRQX
111
680
10/12/2025 16:15:53
00504012820TRLO1.1.1
TRQX
40
679
10/12/2025 16:18:20
00504015657TRLO1.1.1
XLON
38
680
10/12/2025 16:18:46
00504016264TRLO1.1.1
AQXE
78
680
10/12/2025 16:18:52
00504016347TRLO1.1.1
CHIX
39
680
10/12/2025 16:19:11
00504016706TRLO1.1.1
TRQX
104
679
10/12/2025 16:19:43
00504017334TRLO1.1.1
XLON
104
679
10/12/2025 16:20:18
00504018164TRLO1.1.1
XLON
6
680
10/12/2025 16:20:34
00504018561TRLO1.1.1
AQXE
29
680
10/12/2025 16:20:40
00504018678TRLO1.1.1
CHIX
15
680
10/12/2025 16:21:39
00504019755TRLO1.1.1
TRQX
49
680.5
10/12/2025 16:22:51
00504021174TRLO1.1.1
BATE
326
680.5
10/12/2025 16:22:51
00504021175TRLO1.1.1
BATE
89
680.5
10/12/2025 16:22:51
00504021176TRLO1.1.1
BATE
73
680.5
10/12/2025 16:22:51
00504021184TRLO1.1.1
XLON
111
680.5
10/12/2025 16:22:51
00504021186TRLO1.1.1
XLON
220
680.5
10/12/2025 16:22:51
00504021185TRLO1.1.1
XLON
250
680.5
10/12/2025 16:22:51
00504021187TRLO1.1.1
XLON
609
680.5
10/12/2025 16:22:51
00504021188TRLO1.1.1
XLON
178
680.5
10/12/2025 16:22:51
00504021189TRLO1.1.1
XLON
30
680.5
10/12/2025 16:23:00
00504021343TRLO1.1.1
CHIX
9
680.5
10/12/2025 16:23:41
00504022328TRLO1.1.1
TRQX
91
680.5
10/12/2025 16:25:00
00504023918TRLO1.1.1
BATE
104
680
10/12/2025 16:29:02
00504029199TRLO1.1.1
XLON
57
680
10/12/2025 16:29:02
00504029204TRLO1.1.1
XLON
104
680
10/12/2025 16:29:35
00504030046TRLO1.1.1
XLON
21
680
10/12/2025 16:29:52
00504031135TRLO1.1.1
AQXE
8
680
10/12/2025 16:29:59
00504031325TRLO1.1.1
XLON