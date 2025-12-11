Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
China zieht den Stecker - Lithiumpreis explodiert, Südamerika wird zum Gamechanger
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
10.12.25 | 09:14
7,650 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,6507,95008:24
PR Newswire
11.12.2025 08:06 Uhr
83 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 11

Bodycotewww.bodycote.com

11 December 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

10 December 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

43,756

Highest price paid per share (pence per share):

681.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

674.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

678.92p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,794,070 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,516,334 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,662,102 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

346

677.5

10/12/2025 08:11:49

00503765739TRLO1.1.1

XLON

194

679.5

10/12/2025 08:17:56

00503768167TRLO1.1.1

XLON

34

679.5

10/12/2025 08:28:38

00503771422TRLO1.1.1

XLON

155

679.5

10/12/2025 08:28:38

00503771423TRLO1.1.1

XLON

38

678.5

10/12/2025 08:30:18

00503771991TRLO1.1.1

CHIX

18

678.5

10/12/2025 08:30:20

00503771999TRLO1.1.1

TRQX

60

678.5

10/12/2025 08:30:38

00503772115TRLO1.1.1

BATE

15

678.5

10/12/2025 08:30:38

00503772116TRLO1.1.1

BATE

45

678.5

10/12/2025 08:31:01

00503772245TRLO1.1.1

BATE

115

679

10/12/2025 08:34:03

00503773237TRLO1.1.1

XLON

82

679

10/12/2025 08:35:51

00503773695TRLO1.1.1

BATE

14

679

10/12/2025 08:35:53

00503773701TRLO1.1.1

TRQX

23

679

10/12/2025 08:35:56

00503773706TRLO1.1.1

XLON

207

679

10/12/2025 08:35:56

00503773707TRLO1.1.1

XLON

179

677.5

10/12/2025 08:42:41

00503775559TRLO1.1.1

XLON

2

677.5

10/12/2025 08:49:53

00503777600TRLO1.1.1

XLON

50

677.5

10/12/2025 08:49:53

00503777598TRLO1.1.1

XLON

133

677.5

10/12/2025 08:49:53

00503777599TRLO1.1.1

XLON

1

677.5

10/12/2025 08:49:53

00503777601TRLO1.1.1

XLON

3

677.5

10/12/2025 08:50:00

00503777670TRLO1.1.1

XLON

36

678

10/12/2025 08:52:56

00503778634TRLO1.1.1

CHIX

139

677.5

10/12/2025 08:53:55

00503778916TRLO1.1.1

XLON

162

678

10/12/2025 08:58:13

00503780425TRLO1.1.1

XLON

7

678

10/12/2025 08:59:50

00503780928TRLO1.1.1

CHIX

12

678

10/12/2025 08:59:50

00503780929TRLO1.1.1

CHIX

24

678

10/12/2025 08:59:50

00503780927TRLO1.1.1

CHIX

190

677.5

10/12/2025 09:07:23

00503783234TRLO1.1.1

XLON

37

677.5

10/12/2025 09:10:56

00503784117TRLO1.1.1

CHIX

63

678

10/12/2025 09:12:01

00503784480TRLO1.1.1

BATE

56

679

10/12/2025 09:12:01

00503784481TRLO1.1.1

BATE

11

675.5

10/12/2025 09:19:20

00503786846TRLO1.1.1

XLON

28

675.5

10/12/2025 09:19:20

00503786847TRLO1.1.1

XLON

148

675.5

10/12/2025 09:19:20

00503786845TRLO1.1.1

XLON

131

675.5

10/12/2025 09:26:53

00503789487TRLO1.1.1

XLON

4

676

10/12/2025 09:29:02

00503790154TRLO1.1.1

TRQX

14

676

10/12/2025 09:29:02

00503790155TRLO1.1.1

TRQX

111

676.5

10/12/2025 09:29:52

00503790392TRLO1.1.1

BATE

3

675.5

10/12/2025 09:29:52

00503790394TRLO1.1.1

XLON

162

675.5

10/12/2025 09:29:52

00503790393TRLO1.1.1

XLON

11

675.5

10/12/2025 09:41:55

00503793651TRLO1.1.1

CHIX

29

675.5

10/12/2025 09:41:55

00503793652TRLO1.1.1

CHIX

101

676

10/12/2025 09:42:28

00503793826TRLO1.1.1

BATE

18

675.5

10/12/2025 09:42:28

00503793828TRLO1.1.1

TRQX

19

676

10/12/2025 09:42:28

00503793827TRLO1.1.1

BATE

362

675

10/12/2025 09:53:28

00503796839TRLO1.1.1

XLON

166

676.5

10/12/2025 10:07:06

00503800985TRLO1.1.1

XLON

176

676.5

10/12/2025 10:15:48

00503803838TRLO1.1.1

XLON

107

676.5

10/12/2025 10:20:23

00503805119TRLO1.1.1

XLON

31

676.5

10/12/2025 10:20:23

00503805120TRLO1.1.1

XLON

30

675.5

10/12/2025 10:27:49

00503807243TRLO1.1.1

XLON

51

675.5

10/12/2025 10:27:49

00503807244TRLO1.1.1

XLON

83

675.5

10/12/2025 10:27:49

00503807245TRLO1.1.1

XLON

11

675.5

10/12/2025 10:33:31

00503808759TRLO1.1.1

XLON

138

675.5

10/12/2025 10:33:31

00503808758TRLO1.1.1

XLON

33

675.5

10/12/2025 10:33:31

00503808760TRLO1.1.1

XLON

21

675

10/12/2025 10:33:54

00503808918TRLO1.1.1

AQXE

21

675

10/12/2025 10:33:58

00503808927TRLO1.1.1

TRQX

150

674

10/12/2025 10:51:32

00503813448TRLO1.1.1

XLON

38

676

10/12/2025 11:04:27

00503817328TRLO1.1.1

XLON

112

676

10/12/2025 11:04:27

00503817329TRLO1.1.1

XLON

9

676

10/12/2025 11:04:27

00503817331TRLO1.1.1

XLON

11

676

10/12/2025 11:04:27

00503817330TRLO1.1.1

XLON

142

676

10/12/2025 11:10:12

00503818450TRLO1.1.1

XLON

55

677

10/12/2025 11:13:01

00503819048TRLO1.1.1

CHIX

141

677.5

10/12/2025 11:15:55

00503819854TRLO1.1.1

XLON

173

679

10/12/2025 11:19:51

00503820820TRLO1.1.1

XLON

11

679

10/12/2025 11:23:12

00503821967TRLO1.1.1

XLON

166

679

10/12/2025 11:23:12

00503821968TRLO1.1.1

XLON

11

679

10/12/2025 11:23:56

00503822150TRLO1.1.1

CHIX

38

679

10/12/2025 11:24:00

00503822163TRLO1.1.1

CHIX

158

679

10/12/2025 11:25:00

00503822381TRLO1.1.1

BATE

24

678.5

10/12/2025 11:25:00

00503822382TRLO1.1.1

TRQX

91

679

10/12/2025 11:28:59

00503823150TRLO1.1.1

XLON

110

681

10/12/2025 11:31:49

00503823781TRLO1.1.1

XLON

81

681

10/12/2025 11:31:49

00503823782TRLO1.1.1

XLON

98

679.5

10/12/2025 11:43:55

00503826923TRLO1.1.1

BATE

59

679.5

10/12/2025 11:43:55

00503826925TRLO1.1.1

CHIX

73

679.5

10/12/2025 11:43:55

00503826924TRLO1.1.1

BATE

128

679.5

10/12/2025 11:43:55

00503826926TRLO1.1.1

XLON

59

679.5

10/12/2025 11:43:55

00503826928TRLO1.1.1

XLON

153

679.5

10/12/2025 11:43:55

00503826927TRLO1.1.1

XLON

22

679.5

10/12/2025 11:43:55

00503826930TRLO1.1.1

TRQX

24

679.5

10/12/2025 11:43:55

00503826931TRLO1.1.1

TRQX

280

679.5

10/12/2025 11:43:55

00503826929TRLO1.1.1

XLON

59

679.5

10/12/2025 11:46:08

00503827471TRLO1.1.1

CHIX

140

680

10/12/2025 11:49:31

00503828421TRLO1.1.1

XLON

166

680

10/12/2025 11:49:31

00503828420TRLO1.1.1

BATE

50

680

10/12/2025 11:57:13

00503830174TRLO1.1.1

XLON

102

680

10/12/2025 11:57:13

00503830175TRLO1.1.1

XLON

12

680

10/12/2025 12:02:02

00503831466TRLO1.1.1

XLON

113

680

10/12/2025 12:02:02

00503831467TRLO1.1.1

XLON

23

680

10/12/2025 12:02:02

00503831468TRLO1.1.1

XLON

26

680

10/12/2025 12:02:02

00503831469TRLO1.1.1

XLON

52

679.5

10/12/2025 12:03:07

00503831788TRLO1.1.1

CHIX

11

679.5

10/12/2025 12:03:29

00503831860TRLO1.1.1

TRQX

15

679.5

10/12/2025 12:03:34

00503831879TRLO1.1.1

TRQX

12

680

10/12/2025 12:03:42

00503831905TRLO1.1.1

BATE

149

680

10/12/2025 12:03:42

00503831904TRLO1.1.1

BATE

16

679.5

10/12/2025 12:05:30

00503832540TRLO1.1.1

XLON

24

679.5

10/12/2025 12:05:30

00503832541TRLO1.1.1

XLON

150

679.5

10/12/2025 12:05:30

00503832542TRLO1.1.1

XLON

140

679.5

10/12/2025 12:09:11

00503833529TRLO1.1.1

XLON

53

679.5

10/12/2025 12:13:29

00503834845TRLO1.1.1

CHIX

7

679.5

10/12/2025 12:14:25

00503834991TRLO1.1.1

XLON

111

679.5

10/12/2025 12:14:25

00503834992TRLO1.1.1

XLON

16

679.5

10/12/2025 12:14:25

00503834993TRLO1.1.1

XLON

163

679.5

10/12/2025 12:15:46

00503835259TRLO1.1.1

BATE

24

679.5

10/12/2025 12:15:59

00503835300TRLO1.1.1

TRQX

12

679.5

10/12/2025 12:16:01

00503835308TRLO1.1.1

XLON

122

679.5

10/12/2025 12:16:01

00503835307TRLO1.1.1

XLON

3

679.5

10/12/2025 12:21:17

00503836417TRLO1.1.1

XLON

111

679.5

10/12/2025 12:21:17

00503836416TRLO1.1.1

XLON

114

679.5

10/12/2025 12:21:17

00503836415TRLO1.1.1

XLON

25

678.5

10/12/2025 12:22:59

00503836835TRLO1.1.1

TRQX

53

677.5

10/12/2025 12:24:15

00503837095TRLO1.1.1

CHIX

164

677.5

10/12/2025 12:25:32

00503837295TRLO1.1.1

BATE

178

677.5

10/12/2025 12:31:09

00503839071TRLO1.1.1

XLON

13

677.5

10/12/2025 12:31:09

00503839072TRLO1.1.1

XLON

55

677.5

10/12/2025 12:32:26

00503839375TRLO1.1.1

CHIX

140

677.5

10/12/2025 12:32:32

00503839398TRLO1.1.1

BATE

12

677.5

10/12/2025 12:33:31

00503839549TRLO1.1.1

TRQX

18

678

10/12/2025 12:33:31

00503839550TRLO1.1.1

TRQX

17

677.5

10/12/2025 12:33:35

00503839556TRLO1.1.1

XLON

148

677.5

10/12/2025 12:35:40

00503840087TRLO1.1.1

XLON

273

677.5

10/12/2025 12:35:40

00503840088TRLO1.1.1

XLON

31

677.5

10/12/2025 12:35:40

00503840089TRLO1.1.1

XLON

160

677.5

10/12/2025 12:36:35

00503840345TRLO1.1.1

BATE

55

677.5

10/12/2025 12:36:36

00503840355TRLO1.1.1

CHIX

276

677.5

10/12/2025 12:38:00

00503840679TRLO1.1.1

XLON

25

677.5

10/12/2025 12:38:15

00503840749TRLO1.1.1

TRQX

121

676.5

10/12/2025 12:40:37

00503841593TRLO1.1.1

XLON

14

677

10/12/2025 12:40:37

00503841595TRLO1.1.1

XLON

78

677

10/12/2025 12:40:37

00503841594TRLO1.1.1

XLON

26

677

10/12/2025 12:43:25

00503842114TRLO1.1.1

TRQX

75

676.5

10/12/2025 12:43:51

00503842201TRLO1.1.1

XLON

70

676.5

10/12/2025 12:43:52

00503842211TRLO1.1.1

XLON

1

676.5

10/12/2025 12:49:47

00503843756TRLO1.1.1

XLON

50

677

10/12/2025 12:50:20

00503843870TRLO1.1.1

CHIX

26

677

10/12/2025 12:52:27

00503844434TRLO1.1.1

TRQX

54

677

10/12/2025 12:53:20

00503844638TRLO1.1.1

CHIX

282

677.5

10/12/2025 12:56:36

00503845442TRLO1.1.1

XLON

137

676.5

10/12/2025 12:58:36

00503846154TRLO1.1.1

BATE

55

677.5

10/12/2025 12:58:38

00503846159TRLO1.1.1

XLON

256

677.5

10/12/2025 12:58:38

00503846158TRLO1.1.1

XLON

152

677.5

10/12/2025 13:00:27

00503846657TRLO1.1.1

XLON

29

678

10/12/2025 13:05:08

00503847763TRLO1.1.1

XLON

167

678

10/12/2025 13:05:08

00503847764TRLO1.1.1

XLON

55

678

10/12/2025 13:11:53

00503849405TRLO1.1.1

XLON

108

678

10/12/2025 13:11:53

00503849406TRLO1.1.1

XLON

1

677

10/12/2025 13:19:18

00503851595TRLO1.1.1

XLON

151

677.5

10/12/2025 13:30:28

00503854965TRLO1.1.1

XLON

11

677.5

10/12/2025 13:30:28

00503854966TRLO1.1.1

XLON

30

677.5

10/12/2025 13:32:31

00503855660TRLO1.1.1

XLON

80

677.5

10/12/2025 13:32:31

00503855661TRLO1.1.1

XLON

181

677.5

10/12/2025 13:32:31

00503855662TRLO1.1.1

XLON

11

677.5

10/12/2025 13:33:00

00503855783TRLO1.1.1

BATE

180

677.5

10/12/2025 13:33:00

00503855787TRLO1.1.1

BATE

170

677.5

10/12/2025 13:36:38

00503856885TRLO1.1.1

XLON

172

677.5

10/12/2025 13:39:01

00503857573TRLO1.1.1

XLON

188

677.5

10/12/2025 13:40:55

00503858174TRLO1.1.1

BATE

54

677.5

10/12/2025 13:41:33

00503858308TRLO1.1.1

XLON

75

677.5

10/12/2025 13:41:33

00503858307TRLO1.1.1

XLON

38

677.5

10/12/2025 13:42:01

00503858474TRLO1.1.1

TRQX

284

677.5

10/12/2025 13:43:24

00503858974TRLO1.1.1

XLON

172

677.5

10/12/2025 13:45:15

00503859510TRLO1.1.1

BATE

84

677

10/12/2025 13:45:30

00503859595TRLO1.1.1

CHIX

30

677.5

10/12/2025 13:45:36

00503859649TRLO1.1.1

XLON

111

677.5

10/12/2025 13:45:36

00503859650TRLO1.1.1

XLON

46

678

10/12/2025 13:45:36

00503859651TRLO1.1.1

XLON

173

677

10/12/2025 13:51:03

00503861915TRLO1.1.1

XLON

11

676.5

10/12/2025 13:53:30

00503862585TRLO1.1.1

XLON

115

676.5

10/12/2025 13:53:30

00503862584TRLO1.1.1

XLON

2

676.5

10/12/2025 13:53:30

00503862588TRLO1.1.1

XLON

12

676.5

10/12/2025 13:53:30

00503862587TRLO1.1.1

XLON

6

676.5

10/12/2025 13:55:20

00503863295TRLO1.1.1

XLON

11

676.5

10/12/2025 13:55:20

00503863294TRLO1.1.1

XLON

150

676.5

10/12/2025 13:55:20

00503863293TRLO1.1.1

BATE

2

676.5

10/12/2025 13:55:20

00503863296TRLO1.1.1

XLON

3

676.5

10/12/2025 13:55:20

00503863297TRLO1.1.1

XLON

5

676.5

10/12/2025 13:55:20

00503863298TRLO1.1.1

XLON

37

677

10/12/2025 13:57:43

00503864243TRLO1.1.1

TRQX

143

676.5

10/12/2025 13:57:43

00503864245TRLO1.1.1

XLON

209

676.5

10/12/2025 13:59:57

00503865110TRLO1.1.1

XLON

23

676.5

10/12/2025 14:01:58

00503866096TRLO1.1.1

XLON

115

676.5

10/12/2025 14:01:58

00503866097TRLO1.1.1

XLON

174

676.5

10/12/2025 14:02:15

00503866214TRLO1.1.1

BATE

200

676.5

10/12/2025 14:03:54

00503867140TRLO1.1.1

XLON

19

676.5

10/12/2025 14:03:54

00503867142TRLO1.1.1

XLON

25

676.5

10/12/2025 14:03:54

00503867141TRLO1.1.1

XLON

37

677

10/12/2025 14:05:39

00503867794TRLO1.1.1

TRQX

158

676.5

10/12/2025 14:06:26

00503868061TRLO1.1.1

XLON

141

676.5

10/12/2025 14:06:52

00503868217TRLO1.1.1

BATE

127

676.5

10/12/2025 14:08:46

00503868888TRLO1.1.1

XLON

72

676.5

10/12/2025 14:12:33

00503870213TRLO1.1.1

BATE

78

676.5

10/12/2025 14:12:33

00503870215TRLO1.1.1

CHIX

89

676.5

10/12/2025 14:12:33

00503870214TRLO1.1.1

BATE

78

676.5

10/12/2025 14:12:33

00503870216TRLO1.1.1

CHIX

38

677

10/12/2025 14:13:00

00503870356TRLO1.1.1

TRQX

200

677.5

10/12/2025 14:13:59

00503870760TRLO1.1.1

XLON

150

677.5

10/12/2025 14:14:00

00503870761TRLO1.1.1

XLON

82

677

10/12/2025 14:14:25

00503870868TRLO1.1.1

CHIX

216

677

10/12/2025 14:14:25

00503870869TRLO1.1.1

XLON

165

677

10/12/2025 14:16:34

00503871615TRLO1.1.1

XLON

72

677.5

10/12/2025 14:16:51

00503871732TRLO1.1.1

BATE

94

677.5

10/12/2025 14:16:51

00503871733TRLO1.1.1

BATE

11

677

10/12/2025 14:18:44

00503872443TRLO1.1.1

TRQX

205

677

10/12/2025 14:18:44

00503872442TRLO1.1.1

XLON

62

677

10/12/2025 14:18:46

00503872457TRLO1.1.1

CHIX

21

677

10/12/2025 14:19:07

00503872645TRLO1.1.1

TRQX

24

677

10/12/2025 14:21:20

00503873805TRLO1.1.1

XLON

11

677

10/12/2025 14:21:20

00503873807TRLO1.1.1

XLON

111

677

10/12/2025 14:21:20

00503873806TRLO1.1.1

XLON

37

677

10/12/2025 14:21:20

00503873808TRLO1.1.1

XLON

79

677

10/12/2025 14:26:31

00503876206TRLO1.1.1

XLON

114

677

10/12/2025 14:26:31

00503876205TRLO1.1.1

XLON

36

678.5

10/12/2025 14:30:20

00503881766TRLO1.1.1

XLON

105

679.5

10/12/2025 14:33:47

00503886439TRLO1.1.1

XLON

163

680

10/12/2025 14:36:12

00503889193TRLO1.1.1

BATE

57

680.5

10/12/2025 14:37:31

00503890520TRLO1.1.1

CHIX

35

680.5

10/12/2025 14:37:32

00503890536TRLO1.1.1

CHIX

44

681

10/12/2025 14:44:05

00503898181TRLO1.1.1

XLON

244

681

10/12/2025 14:44:05

00503898182TRLO1.1.1

XLON

1

681

10/12/2025 14:44:06

00503898194TRLO1.1.1

XLON

18

681

10/12/2025 14:44:06

00503898196TRLO1.1.1

XLON

35

681

10/12/2025 14:44:06

00503898197TRLO1.1.1

XLON

60

681

10/12/2025 14:44:06

00503898195TRLO1.1.1

XLON

111

681

10/12/2025 14:44:06

00503898200TRLO1.1.1

XLON

112

681

10/12/2025 14:44:06

00503898199TRLO1.1.1

XLON

150

681

10/12/2025 14:44:06

00503898198TRLO1.1.1

XLON

100

680.5

10/12/2025 14:46:41

00503902608TRLO1.1.1

CHIX

159

680.5

10/12/2025 14:46:41

00503902609TRLO1.1.1

BATE

60

680.5

10/12/2025 14:46:41

00503902611TRLO1.1.1

BATE

191

680.5

10/12/2025 14:46:41

00503902610TRLO1.1.1

BATE

150

680.5

10/12/2025 14:46:41

00503902613TRLO1.1.1

XLON

170

680.5

10/12/2025 14:46:41

00503902612TRLO1.1.1

XLON

300

680.5

10/12/2025 14:46:41

00503902614TRLO1.1.1

XLON

26

680.5

10/12/2025 14:46:41

00503902615TRLO1.1.1

XLON

143

680.5

10/12/2025 14:46:41

00503902617TRLO1.1.1

XLON

152

680.5

10/12/2025 14:46:41

00503902616TRLO1.1.1

XLON

53

680

10/12/2025 14:48:50

00503904948TRLO1.1.1

BATE

138

680

10/12/2025 14:48:50

00503904947TRLO1.1.1

BATE

169

679.5

10/12/2025 14:50:42

00503907575TRLO1.1.1

XLON

207

679.5

10/12/2025 14:50:42

00503907576TRLO1.1.1

XLON

3

680

10/12/2025 14:51:48

00503909021TRLO1.1.1

BATE

12

680

10/12/2025 14:51:48

00503909023TRLO1.1.1

BATE

138

680

10/12/2025 14:51:48

00503909022TRLO1.1.1

BATE

110

681

10/12/2025 14:54:16

00503911992TRLO1.1.1

CHIX

50

681

10/12/2025 14:54:16

00503911994TRLO1.1.1

AQXE

100

681

10/12/2025 14:54:16

00503911993TRLO1.1.1

AQXE

226

681

10/12/2025 14:54:16

00503911995TRLO1.1.1

XLON

78

681

10/12/2025 14:54:16

00503911997TRLO1.1.1

XLON

141

681

10/12/2025 14:54:16

00503911996TRLO1.1.1

XLON

90

681

10/12/2025 14:58:28

00503916879TRLO1.1.1

CHIX

84

681.5

10/12/2025 14:58:49

00503917412TRLO1.1.1

XLON

84

681.5

10/12/2025 14:58:49

00503917413TRLO1.1.1

XLON

87

681.5

10/12/2025 14:59:28

00503918057TRLO1.1.1

XLON

36

681.5

10/12/2025 14:59:28

00503918058TRLO1.1.1

XLON

45

681.5

10/12/2025 14:59:28

00503918059TRLO1.1.1

XLON

75

681.5

10/12/2025 15:00:21

00503919398TRLO1.1.1

XLON

66

681.5

10/12/2025 15:00:21

00503919399TRLO1.1.1

XLON

30

681.5

10/12/2025 15:00:21

00503919400TRLO1.1.1

XLON

57

681.5

10/12/2025 15:01:19

00503920653TRLO1.1.1

XLON

75

681.5

10/12/2025 15:01:19

00503920652TRLO1.1.1

XLON

39

681.5

10/12/2025 15:01:19

00503920654TRLO1.1.1

XLON

31

681.5

10/12/2025 15:01:53

00503921233TRLO1.1.1

XLON

122

681.5

10/12/2025 15:01:53

00503921232TRLO1.1.1

XLON

89

681

10/12/2025 15:02:03

00503921607TRLO1.1.1

CHIX

156

681

10/12/2025 15:02:03

00503921608TRLO1.1.1

BATE

136

681

10/12/2025 15:02:03

00503921610TRLO1.1.1

BATE

187

681

10/12/2025 15:02:03

00503921609TRLO1.1.1

BATE

442

681

10/12/2025 15:02:03

00503921611TRLO1.1.1

XLON

46

681

10/12/2025 15:02:05

00503921720TRLO1.1.1

AQXE

88

680

10/12/2025 15:02:08

00503921773TRLO1.1.1

TRQX

44

680

10/12/2025 15:02:08

00503921775TRLO1.1.1

TRQX

57

680

10/12/2025 15:02:08

00503921774TRLO1.1.1

TRQX

11

680

10/12/2025 15:02:08

00503921776TRLO1.1.1

TRQX

79

679.5

10/12/2025 15:02:38

00503922342TRLO1.1.1

XLON

166

680.5

10/12/2025 15:04:05

00503923652TRLO1.1.1

BATE

125

681

10/12/2025 15:06:40

00503926345TRLO1.1.1

BATE

39

681

10/12/2025 15:06:40

00503926346TRLO1.1.1

BATE

104

681

10/12/2025 15:06:43

00503926380TRLO1.1.1

CHIX

73

680.5

10/12/2025 15:07:45

00503927561TRLO1.1.1

XLON

56

681

10/12/2025 15:08:17

00503928236TRLO1.1.1

AQXE

23

681

10/12/2025 15:08:17

00503928238TRLO1.1.1

TRQX

42

681

10/12/2025 15:08:17

00503928237TRLO1.1.1

AQXE

184

681

10/12/2025 15:09:05

00503929119TRLO1.1.1

BATE

107

680.5

10/12/2025 15:09:08

00503929178TRLO1.1.1

XLON

146

680.5

10/12/2025 15:09:08

00503929180TRLO1.1.1

XLON

167

680.5

10/12/2025 15:09:08

00503929181TRLO1.1.1

XLON

189

680.5

10/12/2025 15:09:08

00503929179TRLO1.1.1

XLON

15

680.5

10/12/2025 15:09:08

00503929182TRLO1.1.1

XLON

208

680.5

10/12/2025 15:09:08

00503929183TRLO1.1.1

XLON

48

680.5

10/12/2025 15:10:48

00503930717TRLO1.1.1

TRQX

23

680.5

10/12/2025 15:11:32

00503931441TRLO1.1.1

XLON

36

680.5

10/12/2025 15:11:32

00503931439TRLO1.1.1

XLON

63

680.5

10/12/2025 15:11:32

00503931440TRLO1.1.1

XLON

65

680.5

10/12/2025 15:11:32

00503931442TRLO1.1.1

XLON

33

681

10/12/2025 15:11:43

00503931601TRLO1.1.1

AQXE

1

681

10/12/2025 15:11:43

00503931602TRLO1.1.1

AQXE

118

681

10/12/2025 15:14:01

00503934487TRLO1.1.1

BATE

48

681

10/12/2025 15:14:01

00503934489TRLO1.1.1

BATE

1

680

10/12/2025 15:14:47

00503935382TRLO1.1.1

XLON

61

680

10/12/2025 15:16:01

00503937157TRLO1.1.1

XLON

166

680

10/12/2025 15:16:04

00503937246TRLO1.1.1

XLON

330

680

10/12/2025 15:16:04

00503937247TRLO1.1.1

XLON

312

680

10/12/2025 15:16:04

00503937248TRLO1.1.1

XLON

35

680

10/12/2025 15:16:06

00503937498TRLO1.1.1

TRQX

42

680

10/12/2025 15:16:06

00503937497TRLO1.1.1

TRQX

48

681

10/12/2025 15:17:20

00503944423TRLO1.1.1

AQXE

18

680

10/12/2025 15:20:03

00503949753TRLO1.1.1

TRQX

59

680

10/12/2025 15:20:03

00503949752TRLO1.1.1

CHIX

11

680

10/12/2025 15:20:03

00503949757TRLO1.1.1

TRQX

84

680

10/12/2025 15:20:34

00503950447TRLO1.1.1

BATE

31

680

10/12/2025 15:20:59

00503950805TRLO1.1.1

XLON

548

680

10/12/2025 15:20:59

00503950806TRLO1.1.1

XLON

164

680

10/12/2025 15:20:59

00503950808TRLO1.1.1

XLON

189

680

10/12/2025 15:20:59

00503950807TRLO1.1.1

XLON

77

680

10/12/2025 15:20:59

00503950810TRLO1.1.1

BATE

89

680

10/12/2025 15:20:59

00503950809TRLO1.1.1

BATE

96

680

10/12/2025 15:20:59

00503950811TRLO1.1.1

BATE

30

680

10/12/2025 15:20:59

00503950812TRLO1.1.1

BATE

70

680

10/12/2025 15:20:59

00503950814TRLO1.1.1

CHIX

121

680

10/12/2025 15:20:59

00503950813TRLO1.1.1

BATE

1

680

10/12/2025 15:20:59

00503950817TRLO1.1.1

TRQX

2

680

10/12/2025 15:20:59

00503950816TRLO1.1.1

CHIX

76

680

10/12/2025 15:20:59

00503950815TRLO1.1.1

CHIX

4

680

10/12/2025 15:20:59

00503950820TRLO1.1.1

CHIX

5

680

10/12/2025 15:20:59

00503950819TRLO1.1.1

CHIX

43

680

10/12/2025 15:20:59

00503950818TRLO1.1.1

TRQX

9

680

10/12/2025 15:21:00

00503950853TRLO1.1.1

CHIX

42

681

10/12/2025 15:21:24

00503951291TRLO1.1.1

AQXE

52

681.5

10/12/2025 15:23:42

00503953623TRLO1.1.1

XLON

22

681.5

10/12/2025 15:23:42

00503953625TRLO1.1.1

XLON

111

681.5

10/12/2025 15:23:42

00503953624TRLO1.1.1

XLON

93

681

10/12/2025 15:25:35

00503956092TRLO1.1.1

CHIX

254

681

10/12/2025 15:25:35

00503956094TRLO1.1.1

XLON

327

681

10/12/2025 15:25:35

00503956093TRLO1.1.1

XLON

168

680.5

10/12/2025 15:25:37

00503956141TRLO1.1.1

BATE

16

681

10/12/2025 15:25:37

00503956151TRLO1.1.1

AQXE

27

681

10/12/2025 15:25:38

00503956157TRLO1.1.1

AQXE

47

680.5

10/12/2025 15:27:49

00503958098TRLO1.1.1

BATE

104

680.5

10/12/2025 15:27:49

00503958099TRLO1.1.1

BATE

45

681

10/12/2025 15:28:06

00503958411TRLO1.1.1

CHIX

50

681

10/12/2025 15:28:06

00503958412TRLO1.1.1

CHIX

10

681

10/12/2025 15:28:06

00503958413TRLO1.1.1

CHIX

93

681

10/12/2025 15:28:15

00503958735TRLO1.1.1

XLON

29

681

10/12/2025 15:28:15

00503958736TRLO1.1.1

XLON

71

681

10/12/2025 15:28:15

00503958737TRLO1.1.1

XLON

42

681

10/12/2025 15:29:23

00503959526TRLO1.1.1

AQXE

174

681

10/12/2025 15:29:51

00503959863TRLO1.1.1

XLON

72

681

10/12/2025 15:30:53

00503960895TRLO1.1.1

CHIX

174

680.5

10/12/2025 15:31:04

00503961110TRLO1.1.1

BATE

52

681

10/12/2025 15:32:11

00503962181TRLO1.1.1

XLON

45

681

10/12/2025 15:32:11

00503962182TRLO1.1.1

XLON

75

681

10/12/2025 15:32:11

00503962183TRLO1.1.1

XLON

47

680.5

10/12/2025 15:33:07

00503963241TRLO1.1.1

TRQX

30

680.5

10/12/2025 15:33:07

00503963242TRLO1.1.1

TRQX

118

681

10/12/2025 15:34:07

00503964313TRLO1.1.1

XLON

7

681

10/12/2025 15:34:07

00503964315TRLO1.1.1

XLON

45

681

10/12/2025 15:34:07

00503964314TRLO1.1.1

XLON

42

680.5

10/12/2025 15:35:08

00503965583TRLO1.1.1

TRQX

11

681

10/12/2025 15:36:10

00503966891TRLO1.1.1

XLON

111

681

10/12/2025 15:36:10

00503966888TRLO1.1.1

XLON

157

680

10/12/2025 15:36:16

00503967049TRLO1.1.1

XLON

150

680

10/12/2025 15:36:16

00503967050TRLO1.1.1

XLON

28

680.5

10/12/2025 15:36:38

00503967440TRLO1.1.1

BATE

138

680.5

10/12/2025 15:36:38

00503967439TRLO1.1.1

BATE

131

680

10/12/2025 15:38:32

00503969272TRLO1.1.1

XLON

16

680.5

10/12/2025 15:39:10

00503969963TRLO1.1.1

AQXE

21

681

10/12/2025 15:39:10

00503969964TRLO1.1.1

AQXE

90

680.5

10/12/2025 15:39:23

00503970294TRLO1.1.1

CHIX

134

680.5

10/12/2025 15:39:24

00503970310TRLO1.1.1

BATE

146

680

10/12/2025 15:40:54

00503971814TRLO1.1.1

XLON

20

680

10/12/2025 15:40:54

00503971815TRLO1.1.1

XLON

131

679.5

10/12/2025 15:43:04

00503973651TRLO1.1.1

XLON

42

680.5

10/12/2025 15:43:42

00503974134TRLO1.1.1

TRQX

165

680

10/12/2025 15:45:28

00503975800TRLO1.1.1

XLON

42

680.5

10/12/2025 15:49:14

00503979437TRLO1.1.1

TRQX

77

680.5

10/12/2025 15:49:50

00503980260TRLO1.1.1

BATE

83

680.5

10/12/2025 15:49:50

00503980259TRLO1.1.1

BATE

76

680.5

10/12/2025 15:49:52

00503980304TRLO1.1.1

CHIX

24

680.5

10/12/2025 15:49:52

00503980305TRLO1.1.1

CHIX

518

680

10/12/2025 15:50:05

00503980585TRLO1.1.1

XLON

183

680

10/12/2025 15:50:05

00503980586TRLO1.1.1

XLON

1

680.5

10/12/2025 15:51:42

00503982269TRLO1.1.1

BATE

138

680.5

10/12/2025 15:51:42

00503982270TRLO1.1.1

BATE

1

680.5

10/12/2025 15:51:42

00503982271TRLO1.1.1

BATE

5

680.5

10/12/2025 15:51:42

00503982272TRLO1.1.1

BATE

24

680.5

10/12/2025 15:51:42

00503982273TRLO1.1.1

BATE

78

680

10/12/2025 15:52:07

00503982822TRLO1.1.1

XLON

36

680.5

10/12/2025 15:53:23

00503984544TRLO1.1.1

TRQX

121

680.5

10/12/2025 15:53:25

00503984577TRLO1.1.1

BATE

99

680.5

10/12/2025 15:53:56

00503985125TRLO1.1.1

CHIX

49

680

10/12/2025 15:54:07

00503985320TRLO1.1.1

XLON

77

680

10/12/2025 15:54:12

00503985378TRLO1.1.1

XLON

48

680.5

10/12/2025 15:55:44

00503987078TRLO1.1.1

BATE

120

680.5

10/12/2025 15:55:44

00503987077TRLO1.1.1

BATE

40

680

10/12/2025 15:55:52

00503987195TRLO1.1.1

XLON

40

680

10/12/2025 15:57:02

00503988703TRLO1.1.1

XLON

157

680

10/12/2025 15:57:02

00503988704TRLO1.1.1

XLON

170

680

10/12/2025 15:57:02

00503988705TRLO1.1.1

XLON

223

680

10/12/2025 15:57:02

00503988706TRLO1.1.1

XLON

48

679.5

10/12/2025 15:57:07

00503988830TRLO1.1.1

AQXE

49

679.5

10/12/2025 15:57:07

00503988831TRLO1.1.1

AQXE

7

680

10/12/2025 15:58:01

00503989864TRLO1.1.1

BATE

34

680

10/12/2025 15:58:01

00503989863TRLO1.1.1

BATE

2

680.5

10/12/2025 15:58:01

00503989865TRLO1.1.1

BATE

147

680.5

10/12/2025 15:58:01

00503989866TRLO1.1.1

BATE

172

680

10/12/2025 16:01:04

00503993722TRLO1.1.1

XLON

101

680

10/12/2025 16:01:04

00503993723TRLO1.1.1

XLON

178

680

10/12/2025 16:01:04

00503993724TRLO1.1.1

XLON

153

680

10/12/2025 16:02:27

00503995457TRLO1.1.1

XLON

43

680

10/12/2025 16:02:27

00503995467TRLO1.1.1

AQXE

3

680

10/12/2025 16:02:27

00503995474TRLO1.1.1

AQXE

107

680

10/12/2025 16:02:27

00503995481TRLO1.1.1

CHIX

2

680.5

10/12/2025 16:02:48

00503996417TRLO1.1.1

BATE

182

680.5

10/12/2025 16:02:48

00503996418TRLO1.1.1

BATE

156

680.5

10/12/2025 16:05:16

00503999370TRLO1.1.1

BATE

226

680

10/12/2025 16:05:36

00503999714TRLO1.1.1

XLON

164

680

10/12/2025 16:05:36

00503999718TRLO1.1.1

XLON

58

680

10/12/2025 16:05:42

00503999891TRLO1.1.1

XLON

32

680

10/12/2025 16:05:42

00503999895TRLO1.1.1

AQXE

158

680

10/12/2025 16:05:42

00503999893TRLO1.1.1

XLON

99

680

10/12/2025 16:05:42

00503999900TRLO1.1.1

CHIX

3

680

10/12/2025 16:05:42

00503999901TRLO1.1.1

TRQX

46

680

10/12/2025 16:05:42

00503999902TRLO1.1.1

TRQX

5

680

10/12/2025 16:08:36

00504003523TRLO1.1.1

XLON

174

680

10/12/2025 16:08:40

00504003646TRLO1.1.1

BATE

152

680

10/12/2025 16:08:40

00504003648TRLO1.1.1

XLON

158

680

10/12/2025 16:08:40

00504003647TRLO1.1.1

XLON

42

680

10/12/2025 16:08:41

00504003672TRLO1.1.1

TRQX

48

679.5

10/12/2025 16:09:47

00504004995TRLO1.1.1

XLON

144

679.5

10/12/2025 16:11:22

00504007083TRLO1.1.1

BATE

10

680

10/12/2025 16:11:52

00504007696TRLO1.1.1

AQXE

70

680

10/12/2025 16:12:01

00504007829TRLO1.1.1

XLON

71

680

10/12/2025 16:12:07

00504007951TRLO1.1.1

XLON

52

680

10/12/2025 16:13:23

00504009604TRLO1.1.1

XLON

81

680

10/12/2025 16:13:23

00504009598TRLO1.1.1

CHIX

47

680

10/12/2025 16:13:31

00504009761TRLO1.1.1

TRQX

175

680

10/12/2025 16:13:31

00504009760TRLO1.1.1

XLON

52

680

10/12/2025 16:13:41

00504009958TRLO1.1.1

AQXE

53

680

10/12/2025 16:15:01

00504011607TRLO1.1.1

BATE

77

680

10/12/2025 16:15:01

00504011606TRLO1.1.1

BATE

138

680

10/12/2025 16:15:01

00504011608TRLO1.1.1

BATE

200

680

10/12/2025 16:15:01

00504011609TRLO1.1.1

BATE

68

680

10/12/2025 16:15:01

00504011610TRLO1.1.1

BATE

56

680

10/12/2025 16:15:26

00504012235TRLO1.1.1

XLON

1

680

10/12/2025 16:15:26

00504012236TRLO1.1.1

XLON

63

680

10/12/2025 16:15:26

00504012238TRLO1.1.1

XLON

111

680

10/12/2025 16:15:26

00504012237TRLO1.1.1

XLON

8

680

10/12/2025 16:15:26

00504012240TRLO1.1.1

XLON

52

680

10/12/2025 16:15:26

00504012239TRLO1.1.1

XLON

104

680

10/12/2025 16:15:26

00504012241TRLO1.1.1

XLON

339

680

10/12/2025 16:15:26

00504012242TRLO1.1.1

XLON

124

680

10/12/2025 16:15:27

00504012271TRLO1.1.1

AQXE

54

680

10/12/2025 16:15:41

00504012558TRLO1.1.1

CHIX

71

680

10/12/2025 16:15:41

00504012559TRLO1.1.1

CHIX

49

680

10/12/2025 16:15:41

00504012560TRLO1.1.1

CHIX

74

680

10/12/2025 16:15:41

00504012561TRLO1.1.1

CHIX

13

680

10/12/2025 16:15:53

00504012819TRLO1.1.1

TRQX

111

680

10/12/2025 16:15:53

00504012820TRLO1.1.1

TRQX

40

679

10/12/2025 16:18:20

00504015657TRLO1.1.1

XLON

38

680

10/12/2025 16:18:46

00504016264TRLO1.1.1

AQXE

78

680

10/12/2025 16:18:52

00504016347TRLO1.1.1

CHIX

39

680

10/12/2025 16:19:11

00504016706TRLO1.1.1

TRQX

104

679

10/12/2025 16:19:43

00504017334TRLO1.1.1

XLON

104

679

10/12/2025 16:20:18

00504018164TRLO1.1.1

XLON

6

680

10/12/2025 16:20:34

00504018561TRLO1.1.1

AQXE

29

680

10/12/2025 16:20:40

00504018678TRLO1.1.1

CHIX

15

680

10/12/2025 16:21:39

00504019755TRLO1.1.1

TRQX

49

680.5

10/12/2025 16:22:51

00504021174TRLO1.1.1

BATE

326

680.5

10/12/2025 16:22:51

00504021175TRLO1.1.1

BATE

89

680.5

10/12/2025 16:22:51

00504021176TRLO1.1.1

BATE

73

680.5

10/12/2025 16:22:51

00504021184TRLO1.1.1

XLON

111

680.5

10/12/2025 16:22:51

00504021186TRLO1.1.1

XLON

220

680.5

10/12/2025 16:22:51

00504021185TRLO1.1.1

XLON

250

680.5

10/12/2025 16:22:51

00504021187TRLO1.1.1

XLON

609

680.5

10/12/2025 16:22:51

00504021188TRLO1.1.1

XLON

178

680.5

10/12/2025 16:22:51

00504021189TRLO1.1.1

XLON

30

680.5

10/12/2025 16:23:00

00504021343TRLO1.1.1

CHIX

9

680.5

10/12/2025 16:23:41

00504022328TRLO1.1.1

TRQX

91

680.5

10/12/2025 16:25:00

00504023918TRLO1.1.1

BATE

104

680

10/12/2025 16:29:02

00504029199TRLO1.1.1

XLON

57

680

10/12/2025 16:29:02

00504029204TRLO1.1.1

XLON

104

680

10/12/2025 16:29:35

00504030046TRLO1.1.1

XLON

21

680

10/12/2025 16:29:52

00504031135TRLO1.1.1

AQXE

8

680

10/12/2025 16:29:59

00504031325TRLO1.1.1

XLON


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.