Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Number of shares purchased Transaction price (pence per share) Time of transaction Transaction reference number Venue

346 677.5 10/12/2025 08:11:49 00503765739TRLO1.1.1 XLON

194 679.5 10/12/2025 08:17:56 00503768167TRLO1.1.1 XLON

34 679.5 10/12/2025 08:28:38 00503771422TRLO1.1.1 XLON

155 679.5 10/12/2025 08:28:38 00503771423TRLO1.1.1 XLON

38 678.5 10/12/2025 08:30:18 00503771991TRLO1.1.1 CHIX

18 678.5 10/12/2025 08:30:20 00503771999TRLO1.1.1 TRQX

60 678.5 10/12/2025 08:30:38 00503772115TRLO1.1.1 BATE

15 678.5 10/12/2025 08:30:38 00503772116TRLO1.1.1 BATE

45 678.5 10/12/2025 08:31:01 00503772245TRLO1.1.1 BATE

115 679 10/12/2025 08:34:03 00503773237TRLO1.1.1 XLON

82 679 10/12/2025 08:35:51 00503773695TRLO1.1.1 BATE

14 679 10/12/2025 08:35:53 00503773701TRLO1.1.1 TRQX

23 679 10/12/2025 08:35:56 00503773706TRLO1.1.1 XLON

207 679 10/12/2025 08:35:56 00503773707TRLO1.1.1 XLON

179 677.5 10/12/2025 08:42:41 00503775559TRLO1.1.1 XLON

2 677.5 10/12/2025 08:49:53 00503777600TRLO1.1.1 XLON

50 677.5 10/12/2025 08:49:53 00503777598TRLO1.1.1 XLON

133 677.5 10/12/2025 08:49:53 00503777599TRLO1.1.1 XLON

1 677.5 10/12/2025 08:49:53 00503777601TRLO1.1.1 XLON

3 677.5 10/12/2025 08:50:00 00503777670TRLO1.1.1 XLON

36 678 10/12/2025 08:52:56 00503778634TRLO1.1.1 CHIX

139 677.5 10/12/2025 08:53:55 00503778916TRLO1.1.1 XLON

162 678 10/12/2025 08:58:13 00503780425TRLO1.1.1 XLON

7 678 10/12/2025 08:59:50 00503780928TRLO1.1.1 CHIX

12 678 10/12/2025 08:59:50 00503780929TRLO1.1.1 CHIX

24 678 10/12/2025 08:59:50 00503780927TRLO1.1.1 CHIX

190 677.5 10/12/2025 09:07:23 00503783234TRLO1.1.1 XLON

37 677.5 10/12/2025 09:10:56 00503784117TRLO1.1.1 CHIX

63 678 10/12/2025 09:12:01 00503784480TRLO1.1.1 BATE

56 679 10/12/2025 09:12:01 00503784481TRLO1.1.1 BATE

11 675.5 10/12/2025 09:19:20 00503786846TRLO1.1.1 XLON

28 675.5 10/12/2025 09:19:20 00503786847TRLO1.1.1 XLON

148 675.5 10/12/2025 09:19:20 00503786845TRLO1.1.1 XLON

131 675.5 10/12/2025 09:26:53 00503789487TRLO1.1.1 XLON

4 676 10/12/2025 09:29:02 00503790154TRLO1.1.1 TRQX

14 676 10/12/2025 09:29:02 00503790155TRLO1.1.1 TRQX

111 676.5 10/12/2025 09:29:52 00503790392TRLO1.1.1 BATE

3 675.5 10/12/2025 09:29:52 00503790394TRLO1.1.1 XLON

162 675.5 10/12/2025 09:29:52 00503790393TRLO1.1.1 XLON

11 675.5 10/12/2025 09:41:55 00503793651TRLO1.1.1 CHIX

29 675.5 10/12/2025 09:41:55 00503793652TRLO1.1.1 CHIX

101 676 10/12/2025 09:42:28 00503793826TRLO1.1.1 BATE

18 675.5 10/12/2025 09:42:28 00503793828TRLO1.1.1 TRQX

19 676 10/12/2025 09:42:28 00503793827TRLO1.1.1 BATE

362 675 10/12/2025 09:53:28 00503796839TRLO1.1.1 XLON

166 676.5 10/12/2025 10:07:06 00503800985TRLO1.1.1 XLON

176 676.5 10/12/2025 10:15:48 00503803838TRLO1.1.1 XLON

107 676.5 10/12/2025 10:20:23 00503805119TRLO1.1.1 XLON

31 676.5 10/12/2025 10:20:23 00503805120TRLO1.1.1 XLON

30 675.5 10/12/2025 10:27:49 00503807243TRLO1.1.1 XLON

51 675.5 10/12/2025 10:27:49 00503807244TRLO1.1.1 XLON

83 675.5 10/12/2025 10:27:49 00503807245TRLO1.1.1 XLON

11 675.5 10/12/2025 10:33:31 00503808759TRLO1.1.1 XLON

138 675.5 10/12/2025 10:33:31 00503808758TRLO1.1.1 XLON

33 675.5 10/12/2025 10:33:31 00503808760TRLO1.1.1 XLON

21 675 10/12/2025 10:33:54 00503808918TRLO1.1.1 AQXE

21 675 10/12/2025 10:33:58 00503808927TRLO1.1.1 TRQX

150 674 10/12/2025 10:51:32 00503813448TRLO1.1.1 XLON

38 676 10/12/2025 11:04:27 00503817328TRLO1.1.1 XLON

112 676 10/12/2025 11:04:27 00503817329TRLO1.1.1 XLON

9 676 10/12/2025 11:04:27 00503817331TRLO1.1.1 XLON

11 676 10/12/2025 11:04:27 00503817330TRLO1.1.1 XLON

142 676 10/12/2025 11:10:12 00503818450TRLO1.1.1 XLON

55 677 10/12/2025 11:13:01 00503819048TRLO1.1.1 CHIX

141 677.5 10/12/2025 11:15:55 00503819854TRLO1.1.1 XLON

173 679 10/12/2025 11:19:51 00503820820TRLO1.1.1 XLON

11 679 10/12/2025 11:23:12 00503821967TRLO1.1.1 XLON

166 679 10/12/2025 11:23:12 00503821968TRLO1.1.1 XLON

11 679 10/12/2025 11:23:56 00503822150TRLO1.1.1 CHIX

38 679 10/12/2025 11:24:00 00503822163TRLO1.1.1 CHIX

158 679 10/12/2025 11:25:00 00503822381TRLO1.1.1 BATE

24 678.5 10/12/2025 11:25:00 00503822382TRLO1.1.1 TRQX

91 679 10/12/2025 11:28:59 00503823150TRLO1.1.1 XLON

110 681 10/12/2025 11:31:49 00503823781TRLO1.1.1 XLON

81 681 10/12/2025 11:31:49 00503823782TRLO1.1.1 XLON

98 679.5 10/12/2025 11:43:55 00503826923TRLO1.1.1 BATE

59 679.5 10/12/2025 11:43:55 00503826925TRLO1.1.1 CHIX

73 679.5 10/12/2025 11:43:55 00503826924TRLO1.1.1 BATE

128 679.5 10/12/2025 11:43:55 00503826926TRLO1.1.1 XLON

59 679.5 10/12/2025 11:43:55 00503826928TRLO1.1.1 XLON

153 679.5 10/12/2025 11:43:55 00503826927TRLO1.1.1 XLON

22 679.5 10/12/2025 11:43:55 00503826930TRLO1.1.1 TRQX

24 679.5 10/12/2025 11:43:55 00503826931TRLO1.1.1 TRQX

280 679.5 10/12/2025 11:43:55 00503826929TRLO1.1.1 XLON

59 679.5 10/12/2025 11:46:08 00503827471TRLO1.1.1 CHIX

140 680 10/12/2025 11:49:31 00503828421TRLO1.1.1 XLON

166 680 10/12/2025 11:49:31 00503828420TRLO1.1.1 BATE

50 680 10/12/2025 11:57:13 00503830174TRLO1.1.1 XLON

102 680 10/12/2025 11:57:13 00503830175TRLO1.1.1 XLON

12 680 10/12/2025 12:02:02 00503831466TRLO1.1.1 XLON

113 680 10/12/2025 12:02:02 00503831467TRLO1.1.1 XLON

23 680 10/12/2025 12:02:02 00503831468TRLO1.1.1 XLON

26 680 10/12/2025 12:02:02 00503831469TRLO1.1.1 XLON

52 679.5 10/12/2025 12:03:07 00503831788TRLO1.1.1 CHIX

11 679.5 10/12/2025 12:03:29 00503831860TRLO1.1.1 TRQX

15 679.5 10/12/2025 12:03:34 00503831879TRLO1.1.1 TRQX

12 680 10/12/2025 12:03:42 00503831905TRLO1.1.1 BATE

149 680 10/12/2025 12:03:42 00503831904TRLO1.1.1 BATE

16 679.5 10/12/2025 12:05:30 00503832540TRLO1.1.1 XLON

24 679.5 10/12/2025 12:05:30 00503832541TRLO1.1.1 XLON

150 679.5 10/12/2025 12:05:30 00503832542TRLO1.1.1 XLON

140 679.5 10/12/2025 12:09:11 00503833529TRLO1.1.1 XLON

53 679.5 10/12/2025 12:13:29 00503834845TRLO1.1.1 CHIX

7 679.5 10/12/2025 12:14:25 00503834991TRLO1.1.1 XLON

111 679.5 10/12/2025 12:14:25 00503834992TRLO1.1.1 XLON

16 679.5 10/12/2025 12:14:25 00503834993TRLO1.1.1 XLON

163 679.5 10/12/2025 12:15:46 00503835259TRLO1.1.1 BATE

24 679.5 10/12/2025 12:15:59 00503835300TRLO1.1.1 TRQX

12 679.5 10/12/2025 12:16:01 00503835308TRLO1.1.1 XLON

122 679.5 10/12/2025 12:16:01 00503835307TRLO1.1.1 XLON

3 679.5 10/12/2025 12:21:17 00503836417TRLO1.1.1 XLON

111 679.5 10/12/2025 12:21:17 00503836416TRLO1.1.1 XLON

114 679.5 10/12/2025 12:21:17 00503836415TRLO1.1.1 XLON

25 678.5 10/12/2025 12:22:59 00503836835TRLO1.1.1 TRQX

53 677.5 10/12/2025 12:24:15 00503837095TRLO1.1.1 CHIX

164 677.5 10/12/2025 12:25:32 00503837295TRLO1.1.1 BATE

178 677.5 10/12/2025 12:31:09 00503839071TRLO1.1.1 XLON

13 677.5 10/12/2025 12:31:09 00503839072TRLO1.1.1 XLON

55 677.5 10/12/2025 12:32:26 00503839375TRLO1.1.1 CHIX

140 677.5 10/12/2025 12:32:32 00503839398TRLO1.1.1 BATE

12 677.5 10/12/2025 12:33:31 00503839549TRLO1.1.1 TRQX

18 678 10/12/2025 12:33:31 00503839550TRLO1.1.1 TRQX

17 677.5 10/12/2025 12:33:35 00503839556TRLO1.1.1 XLON

148 677.5 10/12/2025 12:35:40 00503840087TRLO1.1.1 XLON

273 677.5 10/12/2025 12:35:40 00503840088TRLO1.1.1 XLON

31 677.5 10/12/2025 12:35:40 00503840089TRLO1.1.1 XLON

160 677.5 10/12/2025 12:36:35 00503840345TRLO1.1.1 BATE

55 677.5 10/12/2025 12:36:36 00503840355TRLO1.1.1 CHIX

276 677.5 10/12/2025 12:38:00 00503840679TRLO1.1.1 XLON

25 677.5 10/12/2025 12:38:15 00503840749TRLO1.1.1 TRQX

121 676.5 10/12/2025 12:40:37 00503841593TRLO1.1.1 XLON

14 677 10/12/2025 12:40:37 00503841595TRLO1.1.1 XLON

78 677 10/12/2025 12:40:37 00503841594TRLO1.1.1 XLON

26 677 10/12/2025 12:43:25 00503842114TRLO1.1.1 TRQX

75 676.5 10/12/2025 12:43:51 00503842201TRLO1.1.1 XLON

70 676.5 10/12/2025 12:43:52 00503842211TRLO1.1.1 XLON

1 676.5 10/12/2025 12:49:47 00503843756TRLO1.1.1 XLON

50 677 10/12/2025 12:50:20 00503843870TRLO1.1.1 CHIX

26 677 10/12/2025 12:52:27 00503844434TRLO1.1.1 TRQX

54 677 10/12/2025 12:53:20 00503844638TRLO1.1.1 CHIX

282 677.5 10/12/2025 12:56:36 00503845442TRLO1.1.1 XLON

137 676.5 10/12/2025 12:58:36 00503846154TRLO1.1.1 BATE

55 677.5 10/12/2025 12:58:38 00503846159TRLO1.1.1 XLON

256 677.5 10/12/2025 12:58:38 00503846158TRLO1.1.1 XLON

152 677.5 10/12/2025 13:00:27 00503846657TRLO1.1.1 XLON

29 678 10/12/2025 13:05:08 00503847763TRLO1.1.1 XLON

167 678 10/12/2025 13:05:08 00503847764TRLO1.1.1 XLON

55 678 10/12/2025 13:11:53 00503849405TRLO1.1.1 XLON

108 678 10/12/2025 13:11:53 00503849406TRLO1.1.1 XLON

1 677 10/12/2025 13:19:18 00503851595TRLO1.1.1 XLON

151 677.5 10/12/2025 13:30:28 00503854965TRLO1.1.1 XLON

11 677.5 10/12/2025 13:30:28 00503854966TRLO1.1.1 XLON

30 677.5 10/12/2025 13:32:31 00503855660TRLO1.1.1 XLON

80 677.5 10/12/2025 13:32:31 00503855661TRLO1.1.1 XLON

181 677.5 10/12/2025 13:32:31 00503855662TRLO1.1.1 XLON

11 677.5 10/12/2025 13:33:00 00503855783TRLO1.1.1 BATE

180 677.5 10/12/2025 13:33:00 00503855787TRLO1.1.1 BATE

170 677.5 10/12/2025 13:36:38 00503856885TRLO1.1.1 XLON

172 677.5 10/12/2025 13:39:01 00503857573TRLO1.1.1 XLON

188 677.5 10/12/2025 13:40:55 00503858174TRLO1.1.1 BATE

54 677.5 10/12/2025 13:41:33 00503858308TRLO1.1.1 XLON

75 677.5 10/12/2025 13:41:33 00503858307TRLO1.1.1 XLON

38 677.5 10/12/2025 13:42:01 00503858474TRLO1.1.1 TRQX

284 677.5 10/12/2025 13:43:24 00503858974TRLO1.1.1 XLON

172 677.5 10/12/2025 13:45:15 00503859510TRLO1.1.1 BATE

84 677 10/12/2025 13:45:30 00503859595TRLO1.1.1 CHIX

30 677.5 10/12/2025 13:45:36 00503859649TRLO1.1.1 XLON

111 677.5 10/12/2025 13:45:36 00503859650TRLO1.1.1 XLON

46 678 10/12/2025 13:45:36 00503859651TRLO1.1.1 XLON

173 677 10/12/2025 13:51:03 00503861915TRLO1.1.1 XLON

11 676.5 10/12/2025 13:53:30 00503862585TRLO1.1.1 XLON

115 676.5 10/12/2025 13:53:30 00503862584TRLO1.1.1 XLON

2 676.5 10/12/2025 13:53:30 00503862588TRLO1.1.1 XLON

12 676.5 10/12/2025 13:53:30 00503862587TRLO1.1.1 XLON

6 676.5 10/12/2025 13:55:20 00503863295TRLO1.1.1 XLON

11 676.5 10/12/2025 13:55:20 00503863294TRLO1.1.1 XLON

150 676.5 10/12/2025 13:55:20 00503863293TRLO1.1.1 BATE

2 676.5 10/12/2025 13:55:20 00503863296TRLO1.1.1 XLON

3 676.5 10/12/2025 13:55:20 00503863297TRLO1.1.1 XLON

5 676.5 10/12/2025 13:55:20 00503863298TRLO1.1.1 XLON

37 677 10/12/2025 13:57:43 00503864243TRLO1.1.1 TRQX

143 676.5 10/12/2025 13:57:43 00503864245TRLO1.1.1 XLON

209 676.5 10/12/2025 13:59:57 00503865110TRLO1.1.1 XLON

23 676.5 10/12/2025 14:01:58 00503866096TRLO1.1.1 XLON

115 676.5 10/12/2025 14:01:58 00503866097TRLO1.1.1 XLON

174 676.5 10/12/2025 14:02:15 00503866214TRLO1.1.1 BATE

200 676.5 10/12/2025 14:03:54 00503867140TRLO1.1.1 XLON

19 676.5 10/12/2025 14:03:54 00503867142TRLO1.1.1 XLON

25 676.5 10/12/2025 14:03:54 00503867141TRLO1.1.1 XLON

37 677 10/12/2025 14:05:39 00503867794TRLO1.1.1 TRQX

158 676.5 10/12/2025 14:06:26 00503868061TRLO1.1.1 XLON

141 676.5 10/12/2025 14:06:52 00503868217TRLO1.1.1 BATE

127 676.5 10/12/2025 14:08:46 00503868888TRLO1.1.1 XLON

72 676.5 10/12/2025 14:12:33 00503870213TRLO1.1.1 BATE

78 676.5 10/12/2025 14:12:33 00503870215TRLO1.1.1 CHIX

89 676.5 10/12/2025 14:12:33 00503870214TRLO1.1.1 BATE

78 676.5 10/12/2025 14:12:33 00503870216TRLO1.1.1 CHIX

38 677 10/12/2025 14:13:00 00503870356TRLO1.1.1 TRQX

200 677.5 10/12/2025 14:13:59 00503870760TRLO1.1.1 XLON

150 677.5 10/12/2025 14:14:00 00503870761TRLO1.1.1 XLON

82 677 10/12/2025 14:14:25 00503870868TRLO1.1.1 CHIX

216 677 10/12/2025 14:14:25 00503870869TRLO1.1.1 XLON

165 677 10/12/2025 14:16:34 00503871615TRLO1.1.1 XLON

72 677.5 10/12/2025 14:16:51 00503871732TRLO1.1.1 BATE

94 677.5 10/12/2025 14:16:51 00503871733TRLO1.1.1 BATE

11 677 10/12/2025 14:18:44 00503872443TRLO1.1.1 TRQX

205 677 10/12/2025 14:18:44 00503872442TRLO1.1.1 XLON

62 677 10/12/2025 14:18:46 00503872457TRLO1.1.1 CHIX

21 677 10/12/2025 14:19:07 00503872645TRLO1.1.1 TRQX

24 677 10/12/2025 14:21:20 00503873805TRLO1.1.1 XLON

11 677 10/12/2025 14:21:20 00503873807TRLO1.1.1 XLON

111 677 10/12/2025 14:21:20 00503873806TRLO1.1.1 XLON

37 677 10/12/2025 14:21:20 00503873808TRLO1.1.1 XLON

79 677 10/12/2025 14:26:31 00503876206TRLO1.1.1 XLON

114 677 10/12/2025 14:26:31 00503876205TRLO1.1.1 XLON

36 678.5 10/12/2025 14:30:20 00503881766TRLO1.1.1 XLON

105 679.5 10/12/2025 14:33:47 00503886439TRLO1.1.1 XLON

163 680 10/12/2025 14:36:12 00503889193TRLO1.1.1 BATE

57 680.5 10/12/2025 14:37:31 00503890520TRLO1.1.1 CHIX

35 680.5 10/12/2025 14:37:32 00503890536TRLO1.1.1 CHIX

44 681 10/12/2025 14:44:05 00503898181TRLO1.1.1 XLON

244 681 10/12/2025 14:44:05 00503898182TRLO1.1.1 XLON

1 681 10/12/2025 14:44:06 00503898194TRLO1.1.1 XLON

18 681 10/12/2025 14:44:06 00503898196TRLO1.1.1 XLON

35 681 10/12/2025 14:44:06 00503898197TRLO1.1.1 XLON

60 681 10/12/2025 14:44:06 00503898195TRLO1.1.1 XLON

111 681 10/12/2025 14:44:06 00503898200TRLO1.1.1 XLON

112 681 10/12/2025 14:44:06 00503898199TRLO1.1.1 XLON

150 681 10/12/2025 14:44:06 00503898198TRLO1.1.1 XLON

100 680.5 10/12/2025 14:46:41 00503902608TRLO1.1.1 CHIX

159 680.5 10/12/2025 14:46:41 00503902609TRLO1.1.1 BATE

60 680.5 10/12/2025 14:46:41 00503902611TRLO1.1.1 BATE

191 680.5 10/12/2025 14:46:41 00503902610TRLO1.1.1 BATE

150 680.5 10/12/2025 14:46:41 00503902613TRLO1.1.1 XLON

170 680.5 10/12/2025 14:46:41 00503902612TRLO1.1.1 XLON

300 680.5 10/12/2025 14:46:41 00503902614TRLO1.1.1 XLON

26 680.5 10/12/2025 14:46:41 00503902615TRLO1.1.1 XLON

143 680.5 10/12/2025 14:46:41 00503902617TRLO1.1.1 XLON

152 680.5 10/12/2025 14:46:41 00503902616TRLO1.1.1 XLON

53 680 10/12/2025 14:48:50 00503904948TRLO1.1.1 BATE

138 680 10/12/2025 14:48:50 00503904947TRLO1.1.1 BATE

169 679.5 10/12/2025 14:50:42 00503907575TRLO1.1.1 XLON

207 679.5 10/12/2025 14:50:42 00503907576TRLO1.1.1 XLON

3 680 10/12/2025 14:51:48 00503909021TRLO1.1.1 BATE

12 680 10/12/2025 14:51:48 00503909023TRLO1.1.1 BATE

138 680 10/12/2025 14:51:48 00503909022TRLO1.1.1 BATE

110 681 10/12/2025 14:54:16 00503911992TRLO1.1.1 CHIX

50 681 10/12/2025 14:54:16 00503911994TRLO1.1.1 AQXE

100 681 10/12/2025 14:54:16 00503911993TRLO1.1.1 AQXE

226 681 10/12/2025 14:54:16 00503911995TRLO1.1.1 XLON

78 681 10/12/2025 14:54:16 00503911997TRLO1.1.1 XLON

141 681 10/12/2025 14:54:16 00503911996TRLO1.1.1 XLON

90 681 10/12/2025 14:58:28 00503916879TRLO1.1.1 CHIX

84 681.5 10/12/2025 14:58:49 00503917412TRLO1.1.1 XLON

84 681.5 10/12/2025 14:58:49 00503917413TRLO1.1.1 XLON

87 681.5 10/12/2025 14:59:28 00503918057TRLO1.1.1 XLON

36 681.5 10/12/2025 14:59:28 00503918058TRLO1.1.1 XLON

45 681.5 10/12/2025 14:59:28 00503918059TRLO1.1.1 XLON

75 681.5 10/12/2025 15:00:21 00503919398TRLO1.1.1 XLON

66 681.5 10/12/2025 15:00:21 00503919399TRLO1.1.1 XLON

30 681.5 10/12/2025 15:00:21 00503919400TRLO1.1.1 XLON

57 681.5 10/12/2025 15:01:19 00503920653TRLO1.1.1 XLON

75 681.5 10/12/2025 15:01:19 00503920652TRLO1.1.1 XLON

39 681.5 10/12/2025 15:01:19 00503920654TRLO1.1.1 XLON

31 681.5 10/12/2025 15:01:53 00503921233TRLO1.1.1 XLON

122 681.5 10/12/2025 15:01:53 00503921232TRLO1.1.1 XLON

89 681 10/12/2025 15:02:03 00503921607TRLO1.1.1 CHIX

156 681 10/12/2025 15:02:03 00503921608TRLO1.1.1 BATE

136 681 10/12/2025 15:02:03 00503921610TRLO1.1.1 BATE

187 681 10/12/2025 15:02:03 00503921609TRLO1.1.1 BATE

442 681 10/12/2025 15:02:03 00503921611TRLO1.1.1 XLON

46 681 10/12/2025 15:02:05 00503921720TRLO1.1.1 AQXE

88 680 10/12/2025 15:02:08 00503921773TRLO1.1.1 TRQX

44 680 10/12/2025 15:02:08 00503921775TRLO1.1.1 TRQX

57 680 10/12/2025 15:02:08 00503921774TRLO1.1.1 TRQX

11 680 10/12/2025 15:02:08 00503921776TRLO1.1.1 TRQX

79 679.5 10/12/2025 15:02:38 00503922342TRLO1.1.1 XLON

166 680.5 10/12/2025 15:04:05 00503923652TRLO1.1.1 BATE

125 681 10/12/2025 15:06:40 00503926345TRLO1.1.1 BATE

39 681 10/12/2025 15:06:40 00503926346TRLO1.1.1 BATE

104 681 10/12/2025 15:06:43 00503926380TRLO1.1.1 CHIX

73 680.5 10/12/2025 15:07:45 00503927561TRLO1.1.1 XLON

56 681 10/12/2025 15:08:17 00503928236TRLO1.1.1 AQXE

23 681 10/12/2025 15:08:17 00503928238TRLO1.1.1 TRQX

42 681 10/12/2025 15:08:17 00503928237TRLO1.1.1 AQXE

184 681 10/12/2025 15:09:05 00503929119TRLO1.1.1 BATE

107 680.5 10/12/2025 15:09:08 00503929178TRLO1.1.1 XLON

146 680.5 10/12/2025 15:09:08 00503929180TRLO1.1.1 XLON

167 680.5 10/12/2025 15:09:08 00503929181TRLO1.1.1 XLON

189 680.5 10/12/2025 15:09:08 00503929179TRLO1.1.1 XLON

15 680.5 10/12/2025 15:09:08 00503929182TRLO1.1.1 XLON

208 680.5 10/12/2025 15:09:08 00503929183TRLO1.1.1 XLON

48 680.5 10/12/2025 15:10:48 00503930717TRLO1.1.1 TRQX

23 680.5 10/12/2025 15:11:32 00503931441TRLO1.1.1 XLON

36 680.5 10/12/2025 15:11:32 00503931439TRLO1.1.1 XLON

63 680.5 10/12/2025 15:11:32 00503931440TRLO1.1.1 XLON

65 680.5 10/12/2025 15:11:32 00503931442TRLO1.1.1 XLON

33 681 10/12/2025 15:11:43 00503931601TRLO1.1.1 AQXE

1 681 10/12/2025 15:11:43 00503931602TRLO1.1.1 AQXE

118 681 10/12/2025 15:14:01 00503934487TRLO1.1.1 BATE

48 681 10/12/2025 15:14:01 00503934489TRLO1.1.1 BATE

1 680 10/12/2025 15:14:47 00503935382TRLO1.1.1 XLON

61 680 10/12/2025 15:16:01 00503937157TRLO1.1.1 XLON

166 680 10/12/2025 15:16:04 00503937246TRLO1.1.1 XLON

330 680 10/12/2025 15:16:04 00503937247TRLO1.1.1 XLON

312 680 10/12/2025 15:16:04 00503937248TRLO1.1.1 XLON

35 680 10/12/2025 15:16:06 00503937498TRLO1.1.1 TRQX

42 680 10/12/2025 15:16:06 00503937497TRLO1.1.1 TRQX

48 681 10/12/2025 15:17:20 00503944423TRLO1.1.1 AQXE

18 680 10/12/2025 15:20:03 00503949753TRLO1.1.1 TRQX

59 680 10/12/2025 15:20:03 00503949752TRLO1.1.1 CHIX

11 680 10/12/2025 15:20:03 00503949757TRLO1.1.1 TRQX

84 680 10/12/2025 15:20:34 00503950447TRLO1.1.1 BATE

31 680 10/12/2025 15:20:59 00503950805TRLO1.1.1 XLON

548 680 10/12/2025 15:20:59 00503950806TRLO1.1.1 XLON

164 680 10/12/2025 15:20:59 00503950808TRLO1.1.1 XLON

189 680 10/12/2025 15:20:59 00503950807TRLO1.1.1 XLON

77 680 10/12/2025 15:20:59 00503950810TRLO1.1.1 BATE

89 680 10/12/2025 15:20:59 00503950809TRLO1.1.1 BATE

96 680 10/12/2025 15:20:59 00503950811TRLO1.1.1 BATE

30 680 10/12/2025 15:20:59 00503950812TRLO1.1.1 BATE

70 680 10/12/2025 15:20:59 00503950814TRLO1.1.1 CHIX

121 680 10/12/2025 15:20:59 00503950813TRLO1.1.1 BATE

1 680 10/12/2025 15:20:59 00503950817TRLO1.1.1 TRQX

2 680 10/12/2025 15:20:59 00503950816TRLO1.1.1 CHIX

76 680 10/12/2025 15:20:59 00503950815TRLO1.1.1 CHIX

4 680 10/12/2025 15:20:59 00503950820TRLO1.1.1 CHIX

5 680 10/12/2025 15:20:59 00503950819TRLO1.1.1 CHIX

43 680 10/12/2025 15:20:59 00503950818TRLO1.1.1 TRQX

9 680 10/12/2025 15:21:00 00503950853TRLO1.1.1 CHIX

42 681 10/12/2025 15:21:24 00503951291TRLO1.1.1 AQXE

52 681.5 10/12/2025 15:23:42 00503953623TRLO1.1.1 XLON

22 681.5 10/12/2025 15:23:42 00503953625TRLO1.1.1 XLON

111 681.5 10/12/2025 15:23:42 00503953624TRLO1.1.1 XLON

93 681 10/12/2025 15:25:35 00503956092TRLO1.1.1 CHIX

254 681 10/12/2025 15:25:35 00503956094TRLO1.1.1 XLON

327 681 10/12/2025 15:25:35 00503956093TRLO1.1.1 XLON

168 680.5 10/12/2025 15:25:37 00503956141TRLO1.1.1 BATE

16 681 10/12/2025 15:25:37 00503956151TRLO1.1.1 AQXE

27 681 10/12/2025 15:25:38 00503956157TRLO1.1.1 AQXE

47 680.5 10/12/2025 15:27:49 00503958098TRLO1.1.1 BATE

104 680.5 10/12/2025 15:27:49 00503958099TRLO1.1.1 BATE

45 681 10/12/2025 15:28:06 00503958411TRLO1.1.1 CHIX

50 681 10/12/2025 15:28:06 00503958412TRLO1.1.1 CHIX

10 681 10/12/2025 15:28:06 00503958413TRLO1.1.1 CHIX

93 681 10/12/2025 15:28:15 00503958735TRLO1.1.1 XLON

29 681 10/12/2025 15:28:15 00503958736TRLO1.1.1 XLON

71 681 10/12/2025 15:28:15 00503958737TRLO1.1.1 XLON

42 681 10/12/2025 15:29:23 00503959526TRLO1.1.1 AQXE

174 681 10/12/2025 15:29:51 00503959863TRLO1.1.1 XLON

72 681 10/12/2025 15:30:53 00503960895TRLO1.1.1 CHIX

174 680.5 10/12/2025 15:31:04 00503961110TRLO1.1.1 BATE

52 681 10/12/2025 15:32:11 00503962181TRLO1.1.1 XLON

45 681 10/12/2025 15:32:11 00503962182TRLO1.1.1 XLON

75 681 10/12/2025 15:32:11 00503962183TRLO1.1.1 XLON

47 680.5 10/12/2025 15:33:07 00503963241TRLO1.1.1 TRQX

30 680.5 10/12/2025 15:33:07 00503963242TRLO1.1.1 TRQX

118 681 10/12/2025 15:34:07 00503964313TRLO1.1.1 XLON

7 681 10/12/2025 15:34:07 00503964315TRLO1.1.1 XLON

45 681 10/12/2025 15:34:07 00503964314TRLO1.1.1 XLON

42 680.5 10/12/2025 15:35:08 00503965583TRLO1.1.1 TRQX

11 681 10/12/2025 15:36:10 00503966891TRLO1.1.1 XLON

111 681 10/12/2025 15:36:10 00503966888TRLO1.1.1 XLON

157 680 10/12/2025 15:36:16 00503967049TRLO1.1.1 XLON

150 680 10/12/2025 15:36:16 00503967050TRLO1.1.1 XLON

28 680.5 10/12/2025 15:36:38 00503967440TRLO1.1.1 BATE

138 680.5 10/12/2025 15:36:38 00503967439TRLO1.1.1 BATE

131 680 10/12/2025 15:38:32 00503969272TRLO1.1.1 XLON

16 680.5 10/12/2025 15:39:10 00503969963TRLO1.1.1 AQXE

21 681 10/12/2025 15:39:10 00503969964TRLO1.1.1 AQXE

90 680.5 10/12/2025 15:39:23 00503970294TRLO1.1.1 CHIX

134 680.5 10/12/2025 15:39:24 00503970310TRLO1.1.1 BATE

146 680 10/12/2025 15:40:54 00503971814TRLO1.1.1 XLON

20 680 10/12/2025 15:40:54 00503971815TRLO1.1.1 XLON

131 679.5 10/12/2025 15:43:04 00503973651TRLO1.1.1 XLON

42 680.5 10/12/2025 15:43:42 00503974134TRLO1.1.1 TRQX

165 680 10/12/2025 15:45:28 00503975800TRLO1.1.1 XLON

42 680.5 10/12/2025 15:49:14 00503979437TRLO1.1.1 TRQX

77 680.5 10/12/2025 15:49:50 00503980260TRLO1.1.1 BATE

83 680.5 10/12/2025 15:49:50 00503980259TRLO1.1.1 BATE

76 680.5 10/12/2025 15:49:52 00503980304TRLO1.1.1 CHIX

24 680.5 10/12/2025 15:49:52 00503980305TRLO1.1.1 CHIX

518 680 10/12/2025 15:50:05 00503980585TRLO1.1.1 XLON

183 680 10/12/2025 15:50:05 00503980586TRLO1.1.1 XLON

1 680.5 10/12/2025 15:51:42 00503982269TRLO1.1.1 BATE

138 680.5 10/12/2025 15:51:42 00503982270TRLO1.1.1 BATE

1 680.5 10/12/2025 15:51:42 00503982271TRLO1.1.1 BATE

5 680.5 10/12/2025 15:51:42 00503982272TRLO1.1.1 BATE

24 680.5 10/12/2025 15:51:42 00503982273TRLO1.1.1 BATE

78 680 10/12/2025 15:52:07 00503982822TRLO1.1.1 XLON

36 680.5 10/12/2025 15:53:23 00503984544TRLO1.1.1 TRQX

121 680.5 10/12/2025 15:53:25 00503984577TRLO1.1.1 BATE

99 680.5 10/12/2025 15:53:56 00503985125TRLO1.1.1 CHIX

49 680 10/12/2025 15:54:07 00503985320TRLO1.1.1 XLON

77 680 10/12/2025 15:54:12 00503985378TRLO1.1.1 XLON

48 680.5 10/12/2025 15:55:44 00503987078TRLO1.1.1 BATE

120 680.5 10/12/2025 15:55:44 00503987077TRLO1.1.1 BATE

40 680 10/12/2025 15:55:52 00503987195TRLO1.1.1 XLON

40 680 10/12/2025 15:57:02 00503988703TRLO1.1.1 XLON

157 680 10/12/2025 15:57:02 00503988704TRLO1.1.1 XLON

170 680 10/12/2025 15:57:02 00503988705TRLO1.1.1 XLON

223 680 10/12/2025 15:57:02 00503988706TRLO1.1.1 XLON

48 679.5 10/12/2025 15:57:07 00503988830TRLO1.1.1 AQXE

49 679.5 10/12/2025 15:57:07 00503988831TRLO1.1.1 AQXE

7 680 10/12/2025 15:58:01 00503989864TRLO1.1.1 BATE

34 680 10/12/2025 15:58:01 00503989863TRLO1.1.1 BATE

2 680.5 10/12/2025 15:58:01 00503989865TRLO1.1.1 BATE

147 680.5 10/12/2025 15:58:01 00503989866TRLO1.1.1 BATE

172 680 10/12/2025 16:01:04 00503993722TRLO1.1.1 XLON

101 680 10/12/2025 16:01:04 00503993723TRLO1.1.1 XLON

178 680 10/12/2025 16:01:04 00503993724TRLO1.1.1 XLON

153 680 10/12/2025 16:02:27 00503995457TRLO1.1.1 XLON

43 680 10/12/2025 16:02:27 00503995467TRLO1.1.1 AQXE

3 680 10/12/2025 16:02:27 00503995474TRLO1.1.1 AQXE

107 680 10/12/2025 16:02:27 00503995481TRLO1.1.1 CHIX

2 680.5 10/12/2025 16:02:48 00503996417TRLO1.1.1 BATE

182 680.5 10/12/2025 16:02:48 00503996418TRLO1.1.1 BATE

156 680.5 10/12/2025 16:05:16 00503999370TRLO1.1.1 BATE

226 680 10/12/2025 16:05:36 00503999714TRLO1.1.1 XLON

164 680 10/12/2025 16:05:36 00503999718TRLO1.1.1 XLON

58 680 10/12/2025 16:05:42 00503999891TRLO1.1.1 XLON

32 680 10/12/2025 16:05:42 00503999895TRLO1.1.1 AQXE

158 680 10/12/2025 16:05:42 00503999893TRLO1.1.1 XLON

99 680 10/12/2025 16:05:42 00503999900TRLO1.1.1 CHIX

3 680 10/12/2025 16:05:42 00503999901TRLO1.1.1 TRQX

46 680 10/12/2025 16:05:42 00503999902TRLO1.1.1 TRQX

5 680 10/12/2025 16:08:36 00504003523TRLO1.1.1 XLON

174 680 10/12/2025 16:08:40 00504003646TRLO1.1.1 BATE

152 680 10/12/2025 16:08:40 00504003648TRLO1.1.1 XLON

158 680 10/12/2025 16:08:40 00504003647TRLO1.1.1 XLON

42 680 10/12/2025 16:08:41 00504003672TRLO1.1.1 TRQX

48 679.5 10/12/2025 16:09:47 00504004995TRLO1.1.1 XLON

144 679.5 10/12/2025 16:11:22 00504007083TRLO1.1.1 BATE

10 680 10/12/2025 16:11:52 00504007696TRLO1.1.1 AQXE

70 680 10/12/2025 16:12:01 00504007829TRLO1.1.1 XLON

71 680 10/12/2025 16:12:07 00504007951TRLO1.1.1 XLON

52 680 10/12/2025 16:13:23 00504009604TRLO1.1.1 XLON

81 680 10/12/2025 16:13:23 00504009598TRLO1.1.1 CHIX

47 680 10/12/2025 16:13:31 00504009761TRLO1.1.1 TRQX

175 680 10/12/2025 16:13:31 00504009760TRLO1.1.1 XLON

52 680 10/12/2025 16:13:41 00504009958TRLO1.1.1 AQXE

53 680 10/12/2025 16:15:01 00504011607TRLO1.1.1 BATE

77 680 10/12/2025 16:15:01 00504011606TRLO1.1.1 BATE

138 680 10/12/2025 16:15:01 00504011608TRLO1.1.1 BATE

200 680 10/12/2025 16:15:01 00504011609TRLO1.1.1 BATE

68 680 10/12/2025 16:15:01 00504011610TRLO1.1.1 BATE

56 680 10/12/2025 16:15:26 00504012235TRLO1.1.1 XLON

1 680 10/12/2025 16:15:26 00504012236TRLO1.1.1 XLON

63 680 10/12/2025 16:15:26 00504012238TRLO1.1.1 XLON

111 680 10/12/2025 16:15:26 00504012237TRLO1.1.1 XLON

8 680 10/12/2025 16:15:26 00504012240TRLO1.1.1 XLON

52 680 10/12/2025 16:15:26 00504012239TRLO1.1.1 XLON

104 680 10/12/2025 16:15:26 00504012241TRLO1.1.1 XLON

339 680 10/12/2025 16:15:26 00504012242TRLO1.1.1 XLON

124 680 10/12/2025 16:15:27 00504012271TRLO1.1.1 AQXE

54 680 10/12/2025 16:15:41 00504012558TRLO1.1.1 CHIX

71 680 10/12/2025 16:15:41 00504012559TRLO1.1.1 CHIX

49 680 10/12/2025 16:15:41 00504012560TRLO1.1.1 CHIX

74 680 10/12/2025 16:15:41 00504012561TRLO1.1.1 CHIX

13 680 10/12/2025 16:15:53 00504012819TRLO1.1.1 TRQX

111 680 10/12/2025 16:15:53 00504012820TRLO1.1.1 TRQX

40 679 10/12/2025 16:18:20 00504015657TRLO1.1.1 XLON

38 680 10/12/2025 16:18:46 00504016264TRLO1.1.1 AQXE

78 680 10/12/2025 16:18:52 00504016347TRLO1.1.1 CHIX

39 680 10/12/2025 16:19:11 00504016706TRLO1.1.1 TRQX

104 679 10/12/2025 16:19:43 00504017334TRLO1.1.1 XLON

104 679 10/12/2025 16:20:18 00504018164TRLO1.1.1 XLON

6 680 10/12/2025 16:20:34 00504018561TRLO1.1.1 AQXE

29 680 10/12/2025 16:20:40 00504018678TRLO1.1.1 CHIX

15 680 10/12/2025 16:21:39 00504019755TRLO1.1.1 TRQX

49 680.5 10/12/2025 16:22:51 00504021174TRLO1.1.1 BATE

326 680.5 10/12/2025 16:22:51 00504021175TRLO1.1.1 BATE

89 680.5 10/12/2025 16:22:51 00504021176TRLO1.1.1 BATE

73 680.5 10/12/2025 16:22:51 00504021184TRLO1.1.1 XLON

111 680.5 10/12/2025 16:22:51 00504021186TRLO1.1.1 XLON

220 680.5 10/12/2025 16:22:51 00504021185TRLO1.1.1 XLON

250 680.5 10/12/2025 16:22:51 00504021187TRLO1.1.1 XLON

609 680.5 10/12/2025 16:22:51 00504021188TRLO1.1.1 XLON

178 680.5 10/12/2025 16:22:51 00504021189TRLO1.1.1 XLON

30 680.5 10/12/2025 16:23:00 00504021343TRLO1.1.1 CHIX

9 680.5 10/12/2025 16:23:41 00504022328TRLO1.1.1 TRQX

91 680.5 10/12/2025 16:25:00 00504023918TRLO1.1.1 BATE

104 680 10/12/2025 16:29:02 00504029199TRLO1.1.1 XLON

57 680 10/12/2025 16:29:02 00504029204TRLO1.1.1 XLON

104 680 10/12/2025 16:29:35 00504030046TRLO1.1.1 XLON

21 680 10/12/2025 16:29:52 00504031135TRLO1.1.1 AQXE