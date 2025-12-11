Zürich - Der Schweizer Franken hat in der Nacht auf Donnerstag gegenüber dem US-Dollar und dem Euro leicht zugelegt. Aktuell kostet das Dollar/Franken-Paar 0,7998 nach 0,8012 Franken am Vorabend. Derweil wird der Euro zu 0,9345 Franken gehandelt. Das ist etwas weniger als am Vorabend (0,9355). Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1685 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1675. Im Fokus steht heute die Schweizerische Nationalbank (SNB), die heute ...

