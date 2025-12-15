Der langjährige Tesla-Bulle Ross Gerber sieht schwierige Zeiten auf Tesla zukommen. Nachdem er bereits ein hartes Jahr 2025 erwartete, bezeichnete er 2026 als entscheidendes "Make-or-Break-Jahr" für Elon Musk und sein Team. Sollten Teslas Fortschritte bei zentralen Zukunftsprojekten nicht mit den großen Versprechen des Tesla-CEOs mithalten, drohe eine harte Reaktion der Märkte, so Gerber.Ross Gerber, Gründer von Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management war lange Zeit einer der größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
