Der langjährige Tesla-Bulle Ross Gerber sieht schwierige Zeiten auf Tesla zukommen. Nachdem er bereits ein hartes Jahr 2025 erwartete, bezeichnete er 2026 als entscheidendes "Make-or-Break-Jahr" für Elon Musk und sein Team. Sollten Teslas Fortschritte bei zentralen Zukunftsprojekten nicht mit den großen Versprechen des Tesla-CEOs mithalten, drohe eine harte Reaktion der Märkte, so Gerber.Ross Gerber, Gründer von Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management war lange Zeit einer der größten ...

