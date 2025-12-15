Elon Musk hatte erklärt, dass die Robotaxis in Austin noch vor Jahresende 2025 vollkommen autonom und ohne Begleitperson fahren würden. Jetzt scheint es zumindest entsprechende Tests zu geben. Versprechen gehalten? Teilweise wohl tatsächlich. Tesla-Chef Elon Musk ist bekannt dafür, dass er vollmundig Versprechen gibt, die sich später als nicht gehalten erweisen. 2016 erklärte Musk via Twitter (heute: X) etwa, dass man in rund zwei Jahren einen Tesla ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.