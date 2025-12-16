Die High Flyers des Jahres 2025: Was kommt 2026 für Almonty Industries, Arafura und St George?

Anzeige / Werbung

Strategische Minerale rücken ins Zentrum

Geopolitische Spannungen und beschleunigte industriepolitische Weichenstellungen machten 2025 zu einem prägenden Jahr für mehrere aufstrebende Unternehmen im Bereich kritischer Minerale. Wolfram, Niob und Seltene Erden - einst randständig - bestimmen inzwischen sicherheitspolitische Strategien und industrielle Prioritäten im Westen. Almonty Industries (ISIN: CA0203987072), Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) und St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) gehen in das Jahr 2026 auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen, sind jedoch durch ein gemeinsames langfristiges Leitmotiv verbunden: die strukturelle Neuordnung globaler Lieferketten.

Almonty erweitert seine Wolframpräsenz auf drei Kontinenten

Almontys Fortschritte im vergangenen Jahr spiegeln die erneute Bedeutung von Wolfram wider - eines Metalls, dessen Versorgung weiterhin stark auf China konzentriert ist. Das Unternehmen stärkte sein Portfolio durch Arbeiten in der portugiesischen Panasqueira-Mine, wo erweiterte Bohrprogramme eine Steigerung der Produktion unterstützen sollen. In Südkorea schreitet die Fertigstellung des hochgradigen Sangdong-Projekts voran, das nach Aufnahme des Betriebs einen erheblichen Anteil der nicht-chinesischen globalen Versorgung stellen dürfte.

Die Übernahme des Gentung Browns Lake-Projekts in Montana ergänzte das Geschäft um ein nordamerikanisches Standbein. Zusammen mit den Plänen, den Hauptsitz in die Vereinigten Staaten zu verlegen, positioniert dies Almonty nahe an politischen Initiativen zur Sicherung inländischer Quellen strategischer Rohstoffe. Die operative Koordination wurde zudem durch die Ernennung des pensionierten Brigadegenerals Steven L. Allen zum COO verstärkt.

Die Markterwartungen für 2026 spiegeln diese Entwicklungen wider: Analysten prognostizieren einen deutlichen Ergebnisanstieg mit dem Hochlauf von Sangdong. Die jüngsten Kursgewinne deuten auf steigendes Vertrauen in Almontys Integration in westliche Industrie- und Verteidigungsökosysteme hin.

Arafura etabliert ein multi-souveränes Finanzierungsmodell

Arafura Rare Earths zeichnete sich 2025 nicht nur durch den Umfang der Kapitalaufnahme, sondern durch die Struktur seines Kapitalpakets von über 1 Milliarde AUD aus. Die Finanzierung vereint die US EXIM Bank, Export Development Canada sowie Deutschlands Euler Hermes und UFK - ein seltenes Beispiel koordinierter staatlicher Unterstützung für ein einzelnes Seltene-Erden-Projekt. Anders als traditionelle Modelle, die sich auf eine Exportkreditagentur stützen, verteilt Arafuras Ansatz politische und regulatorische Risiken über drei Jurisdiktionen, die allesamt ein Interesse daran teilen, die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu reduzieren.

Deutschlands Beitrag ist an die industriellen Abnahmebedarfe von Siemens Gamesa geknüpft und stärkt damit die Nachfrageperspektive. Gleichzeitig sorgten institutionelle und private Eigenkapitalkomponenten für ausgewogene Verwässerung und breitere Beteiligung. Die Struktur spiegelt das industriepolitische Rahmenwerk wider, das derzeit in westlichen Staaten entsteht: Langfristige Versorgungssicherheit prägt die Kapitalallokation inzwischen ebenso stark wie kommerzielle Fundamentaldaten.

St George Mining etabliert sich als neuer Akteur im Bereich kritischer Minerale

St George Mining definierte sein Profil 2025 vollständig neu durch den Erwerb des Araxá-Niob-Seltene-Erden-Projekts in Brasilien. Das Unternehmen positioniert sich nun als zukünftiger Produzent zweier Minerale, die von den USA, der EU, Japan und Australien als strategisch bedeutend eingestuft werden.

Die Lage von Araxá - direkt angrenzend an CBMM, den weltweit größten Niob-Anbieter - verschafft SGQ Zugang zu etablierter Verarbeitungskompetenz, Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Bohrergebnisse im Jahresverlauf 2025 stärkten die Projektaussichten, mit gemessenen und angezeigten Ressourcen von 0,99% Nb2O5 und 4,13% TREO über 40,6 Millionen Tonnen. Neue Abschnitte östlich des bekannten Ressourcengebiets weisen auf Erweiterungspotenzial hin, wobei bislang nur ein kleiner Teil des Lizenzgebiets bebohrt wurde.

Ein klarer Weg zur Neubewertung

SGQs doppelte Ausrichtung auf Niob und Seltene Erden bietet Diversifizierung innerhalb des Sektors kritischer Minerale. Angesichts verschärfter chinesischer Exportregulierungen und steigender globaler Magnetnachfrage suchen westliche Hersteller verstärkt nach alternativen Lieferanten. Vor diesem Hintergrund unterstreicht die Kapitalerhöhung von 72,5 Millionen AUD - unterstützt von nordamerikanischen und europäischen Institutionen und angeführt von Hancock Prospecting - das wachsende Interesse an der weiteren Projektentwicklung.

Macquarie Research weist St George Mining einen Wert von 0,20 AUD pro Aktie zu und hebt Araxá als zentralen Treiber des zukünftigen Unternehmenswerts hervor.

Ausblick

Mit Blick auf 2026 spiegeln Almonty, Arafura und St George jeweils unterschiedliche Stadien eines übergeordneten Trends wider: Kritische Minerale wandeln sich von Nischenmärkten zu strategischen Vermögenswerten. Gemeinsam zeigen die drei Unternehmen, wie Industriepolitik, Geopolitik und Elektrifizierung das nächste Kapitel des Rohstoffsektors prägen.

Quellen:

Macquarie Equity Research "St. George Mining Armored Knight Charging" vom 29. Oktober 2025

https://stockhouse.com/opinion/contributors/2025/12/08/the-high-flyers-2026-who-will-lead-next-rally-almonty-rheinmetall-byd-and

https://discoveryalert.com.au/hancock-stake-arafura-rare-earths-2025

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

