Der DAX hat am Montag einen knappen Gewinn über die Ziellinie retten können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 24.229,91 Zählern. Zum Start in den Dienstag dürfte er zunächst unter Druck stehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,6 Prozent tiefer auf 24.095 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute ganz klar die Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden, im Fokus. Sie sind wichtiger Indikator für die Geldpolitik der US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...