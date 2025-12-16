Nach der freundlichen Tendenz zum Wochenauftakt wird der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen mit einem Dämpfer erwartet. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisiert der X-DAX ein Minus von 0,5 Prozent auf 24.105 Punkte. Damit würde die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke beim DAX wieder näher rücken. Der EuroStox 50 , der Leitindex der Euroregion, dürfte am Dienstag 0,4 Prozent tiefer starten. In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär