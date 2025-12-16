Harvest Technology: Milliardenmarkt Remote-Technologie in der Energiebranche

Anzeige / Werbung

Die australische Harvest Technology Group (WKN: A2P8Y9 | ISIN: AU0000051912) adressiert mit ihrer spezialisierten Kommunikationslösung ein wachsendes Schlüsselbedürfnis im Energiesektor: Echtzeitübertragung von Daten, Audio und Video - auch bei extrem niedriger Bandbreite. Die Technologie wird vor allem in Sektoren mit schwer zugänglicher Infrastruktur eingesetzt, etwa bei Offshore-Anlagen, in der Öl- und Gasförderung oder im Bergbau. Für Investoren ein spannendes Zukunftsthema - nicht zuletzt aufgrund aktueller Entwicklungen am globalen Energiemarkt.

Remote-Technologie als Wachstumstreiber in der Energiebranche

Harvest bietet eine Plattform, die speziell für raue, abgelegene Einsatzorte konzipiert ist. Der große Vorteil: Sichere und zuverlässige Datenkommunikation bei minimaler Netzabdeckung. Unternehmen können damit ihre Anlagen in Echtzeit überwachen, ohne dass Techniker vor Ort sein müssen. Das senkt Betriebskosten, steigert die Reaktionsgeschwindigkeit und reduziert Risiken - insbesondere bei kritischen Infrastrukturen.

Die Anwendungsbreite reicht von Energieversorgern über Windparks bis hin zu Minengesellschaften. Die Plattform ist skalierbar, verschlüsselt und vollständig fernsteuerbar - ein Pluspunkt für Betreiber, die auf Effizienz und Sicherheit angewiesen sind.

Digitalisierung & Automatisierung: Ein Milliardenmarkt entsteht

Laut dem Marktforschungsunternehmen MarketsandMarkets wird der globale Markt für Remote Asset Monitoring bis 2028 ein Volumen von 56,8 Milliarden US-Dollar erreichen - bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 14,9% pro Jahr (Quelle). Der Energie- und Rohstoffsektor zählt dabei zu den größten Treibern. Gründe sind unter anderem steigende Sicherheitsanforderungen, Kostendruck und der Fachkräftemangel in abgelegenen Regionen.

McKinsey betont in einer aktuellen Studie, dass Remote Operations bereits heute als "entscheidender Hebel für Dekarbonisierung, Effizienz und Sicherheit in der Energiewirtschaft" gelten. Besonders Offshore-Windparks und Ölplattformen profitieren von Technologien, die Betriebsdaten in Echtzeit bereitstellen, ohne dass physische Präsenz nötig ist.

Harvest Technology als Nutznießer der globalen Transformation

In genau diesem Markt positioniert sich Harvest Technology Group mit einer technologischen Nischenlösung, die bereits einsatzbereit ist. Während viele Wettbewerber noch in der Entwicklung stecken, bietet Harvest ein marktfähiges Produkt mit klar definiertem Nutzen für Betreiber kritischer Anlagen. Die Plattform ist speziell darauf ausgelegt, auch bei sehr schmaler Bandbreite stabile und sichere Datenverbindungen herzustellen. Besonders in entlegenen Regionen - sei es im australischen Outback, in Offshore-Feldern im Nordatlantik oder in südamerikanischen Bergwerken - ist diese Fähigkeit von wachsender Bedeutung.

Quellen:

web: https://www.marketsandmarkets.com/report-search-page.asp?rpt=remote-asset-monitoring-market

web: https://harvest.technology/energy-and-resources/



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Enthaltene Werte: AU0000082422