SPIE und Tesla haben einen dreijährigen europäischen Rahmenvertrag für Batteriespeicherlösungen geschlossen, der für mehrere Länder gilt. Die Vereinbarung schafft einheitliche Bedingungen für Megapack-Projekte und eröffnet SPIE neue Geschäftsmöglichkeiten, auch in Deutschland und Polen. SPIE verkündet den Vertragsabschluss mit Tesla über Projekte für Batteriespeicherlösungen (Battery Energy Storage Systems, BESS). Der auf drei Jahre angelegte Rahmenvertrag mit Verlängerungsoption gilt für die europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver