Bittere Pille für Pfizer-Aktionäre: Der US-amerikanische Pharma-Konzern hat am Dienstag eine schwache Prognose für das kommende Geschäftsjahr 2026 abgegeben. Im Anschluss an die Zielvorgaben nahmen einige Analysten den Titel, der derzeit mit einer hohen Dividendenrendite aufwartet, erneut unter die Lupe.Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach der Guidance für 2026 sowie einem Geschäftsausblick auf 2025 auf "Buy" mit einem Zielkurs von 34 Dollar belassen. Die Ziele des Pharma-Unternehmens für ...

