Ein Versicherer-Geheimtipp liefert derzeit eine beeindruckende Kursdynamik - und erhält nun kräftigen Rückenwind von einer der einflussreichsten Investmentbanken. Der AKTIONÄR-Tipp hat um fast 40 Prozent zugelegt - innerhalb von nur einem Monat. Seit der AKTIONÄR-Empfehlung sind es nun sogar stolze 119 Prozent.Neue strategische Weichenstellungen, wachstumsstarke Märkte und eine Bewertung, die noch immer nicht mithält, machen die Aktie hochspannend. Warum trotz mehr als einer Verdopplung noch längst ...

