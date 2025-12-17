© Foto: Taidgh Barron - picture alliance / ZUMAPRESS.com |

Der US-Pharmariese Pfizer hat am Dienstag seine Finanzziele für 2025 und 2026 vorgestellt. Sollten Anlegerinnen und Anleger jetzt zuschlagen? Pfizer: Wachstumskrise sorgt für signifikante Underperformance US-Gesundheitswerte steuern mit einem Plus von knapp 12 Prozent auf das Ende eines guten Börsenjahres zu, während Biotechnologiewerte (Nasdaq Biotechnology Index) mit einem Plus von 27,2 Prozent sogar den von KI-Aktien befeuerten Nasdaq 100 (+19,6 Prozent) schlagen können. Moderate Unternehmensbewertungen, fortgesetztes Gewinnwachstum und überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen haben Anlegerinnen und Anleger dazu veranlasst, sich hier zu engagieren. Von dieser Entwicklung nicht …