Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA01450V1040 Alerio Gold Corp. 18.12.2025 CA5319611003 Lighthouse Gold Inc. 19.12.2025 Tausch 1:1
CA56658A4019 Margaret Lake Diamonds Inc. 18.12.2025 CA92243U1075 Vault Strategic Mining Corp. 19.12.2025 Tausch 1:1
