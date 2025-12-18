Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Übernahme von Weltraum-Technologie ins Portfolio?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1W9NU | ISIN: US69924R1086 | Ticker-Symbol: 6PM
Tradegate
18.12.25 | 17:28
5,640 Euro
+0,39 % +0,022
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PARAMOUNT GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PARAMOUNT GROUP INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,6005,65021:46
5,6025,64620:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BERRY CORPORATION
BERRY CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BERRY CORPORATION2,620-1,50 %
LIGHTHOUSE GOLD INC0,0290,00 %
PARAMOUNT GROUP INC5,640+0,39 %
QUIA PHARMA AB0,0000,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORPORATION NV36,400-1,62 %
STEP ENERGY SERVICES LTD3,3800,00 %
VAULT STRATEGIC MINING CORP0,0720,00 %
WELLARD LIMITED0,0010,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.