De.mem: Mit Hightech-Membranen gegen die Wasserkrise der Zukunft

Die zunehmenden Extremwetterlagen gelten als eines der größten Risiken für die globale Wasserversorgung. Der Klimawandel schreitet voran, mit spürbaren Folgen für Mensch, Umwelt und Wirtschaft. De.mem, ein australisches Unternehmen mit Fokus auf dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung, begegnet dieser Herausforderung mit einer wegweisenden Technologie auf Basis von Graphenoxid.

Extreme Wetterereignisse bedrohen die Wasserqualität

Der Weltklimarat IPCC betont im aktuellen 6. Sachstandsbericht von 2023, dass der menschengemachte Klimawandel "unbestritten" sei. Hitzewellen, Starkregen, Dürren und tropische Wirbelstürme nehmen demnach weltweit an Intensität und Häufigkeit zu. Gleichzeitig verschieben sich die Zugbahnen von Stürmen seit den 1980er-Jahren in Richtung der Pole. Während extreme Kälteereignisse seltener werden, nehmen Hitzeextreme messbar zu.

Diese klimatischen Veränderungen wirken sich nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich massiv aus. Der IPCC sieht dringenden Handlungsbedarf zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig gewinnen technische Lösungen an Bedeutung, die helfen, die Folgen des Klimawandels abzumildern - insbesondere im Bereich Wassertechnologie. Unternehmen wie De.mem nehmen hier eine Schlüsselrolle ein.

GO-veredelte Membranen als Antwort auf Wasserknappheit

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hat eine wegweisende Membrantechnologie entwickelt, die auf den besonderen Eigenschaften von Graphenoxid (GO) basiert. Die GO-veredelte Membran verbessert signifikant die Effizienz bei der Wasserfiltration. Die Membran besteht aus einer herkömmlichen Basisschicht, die durch die Integration von Graphenoxid-Nanopartikeln gezielt optimiert wurde.

Graphenoxid bietet eine hohe mechanische Festigkeit, chemische Stabilität und eine außergewöhnliche Durchlässigkeit für Wasser. Gleichzeitig wirkt es als Barriere gegen Schadstoffe wie Schwermetalle, organische Verbindungen und Mikroorganismen. Die Folge: eine deutliche Steigerung der Wasserqualität bei gleichzeitig höherer Filtrationseffizienz im Vergleich zu klassischen Systemen.

Energieeffizient, langlebig und dezentral einsetzbar

Ein zusätzlicher Vorteil der GO-veredelten Membran ist ihre längere Lebensdauer. Das reduziert Wartungskosten und senkt den Energieverbrauch. Dank der erhöhten Durchflussrate und verbesserten Selektivität filtert die Membran gezielter - schädliche Stoffe werden entfernt, nützliche bleiben erhalten.

Vor dem Hintergrund zunehmender Klimarisiken verweist De.mem-CEO Andreas Kroell auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Technologie: Wir haben zwar aktuell noch kein standardisiertes Produkt für die mobile Wasseraufbereitung, zum Beispiel für den Einsatz im Rahmen des Katastrophenschutzes, im Angebot, planen aber unser Angebot in dieser Hinsicht in absehbarer Zeit zu erweitern.

Mit ihrer flexiblen Einsetzbarkeit, insbesondere in dezentralen Anwendungen, könnte die GO-Technologie von De.mem in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Wasserversorgung spielen - nicht nur in Australien, sondern weltweit.

