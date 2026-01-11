Wasseraufbereitungsspezialist De.mem setzt auf Graphenoxid-Membranen gegen globale Wasserknappheit

Anzeige / Werbung

Der Klimawandel schreitet voran - mit spürbaren Folgen für Mensch und Umwelt. Der aktuelle Bericht des Weltklimarats IPCC lässt keinen Zweifel mehr: Der Mensch hat die Erderwärmung maßgeblich verursacht. Und er warnt: Extremwetter wie Hitzewellen, Starkregen und Dürren werden weltweit zunehmen - mit erheblichen Risiken für die Wasserversorgung und die Ernährungssicherheit. Vor allem Regionen, die heute schon unter Trockenheit leiden, stehen vor großen Herausforderungen.

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen solcher Wetterextreme sind enorm. Deshalb braucht es entschlossenes Handeln - politisch, aber auch technologisch. Besonders gefragt sind Lösungen, die schnell einsetzbar, effizient und bezahlbar sind. Unternehmen aus dem Bereich Wassertechnologie spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Sie können helfen, die Versorgung mit sauberem Wasser auch unter erschwerten Bedingungen sicherzustellen.

Graphenoxid bringt die nächste Stufe der Membrantechnologie

Genau hier setzt De.mem (ISIN: AU000000DEM4) an. Das in Australien ansässige Wassertechnologie-Unternehmen hat eine innovative Membrantechnologie entwickelt, die mit Graphenoxid (GO) veredelt ist. Die Vorteile dieser Technologie sind überzeugend: Durch die Integration von GO-Nanopartikeln wird die Effizienz der Wasserfiltration deutlich erhöht. Graphenoxid überzeugt durch hohe mechanische Festigkeit, chemische Stabilität und eine außerordentliche Wasserdurchlässigkeit - bei gleichzeitig wirksamem Rückhalt von Schadstoffen.

Die GO-veredelte Membran von De.mem filtert gezielt Schwermetalle, Mikroorganismen und organische Verbindungen heraus - mit höherer Selektivität und Durchflussrate als herkömmliche Membranen. Zugleich bleibt eine hohe Qualität des gefilterten Wassers erhalten. Die neue Technologie verlängert die Lebensdauer der Membranen und spart Energie - ein weiterer Vorteil in Zeiten knapper Ressourcen.

Modular, dezentral und energieeffizient - bereit für den Katastrophenfall

De.mem-CEO Andreas Kroell hebt besonders die Vielseitigkeit der Technologie hervor: "Wir haben zwar aktuell noch kein standardisiertes Produkt für die mobile Wasseraufbereitung, zum Beispiel für den Einsatz im Rahmen des Katastrophenschutzes, im Angebot, planen aber unser Angebot in dieser Hinsicht in absehbarer Zeit zu erweitern." Die kompakte und modulare Bauweise der GO-veredelten Systeme ermöglicht eine dezentrale Nutzung - ideal für Krisensituationen, abgelegene Gebiete oder industrielle Sonderanwendungen.

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Australien. Neben Niederlassungen in Singapur und Deutschland entwickelt das Unternehmen containerbasierte Wasser- und Abwassersysteme, die es für seine Kunden nicht nur entwirft und baut, sondern auch selbst betreibt. Dabei setzt De.mem nicht nur auf eigene Hohlfasermembran-Technologien, sondern liefert auch alle nötigen Chemikalien, Materialien und Services für den reibungslosen Betrieb.

Erprobte Lösungen für globale Industriekunden

De.mem ist im industriellen Umfeld aktiv - mit Kunden aus Branchen, die besonders hohe Ansprüche an die Wasseraufbereitung stellen: Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel und Getränke. Mit dabei: namhafte Player wie Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) und BHP (ISIN: AU000000BHP4) - zwei Schwergewichte der australischen Rohstoffindustrie.

Die Entwicklungen rund um die GO-Membran zeigen: De.mem versteht sich nicht nur als Anbieter bewährter Technologien, sondern auch als Innovator mit einem klaren Blick auf kommende Herausforderungen. Angesichts der zunehmenden Wetterextreme wird sauberes Wasser zum Zukunftsthema - und De.mem könnte hier eine zentrale Rolle spielen.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

