Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA92762M1068 Vior Gold Corporation Inc. 22.12.2025 CA9279541077 Vior Gold Corporation Inc. 23.12.2025 Tausch 1:1
US1031973076 Boxlight Corp. 22.12.2025 US1031974066 Boxlight Corp. 23.12.2025 Tausch 6:1
CA00792K1075 Aero Energy Ltd. 22.12.2025 CA00792K2065 Aero Energy Ltd. 23.12.2025 Tausch 10:1
CA48344L1076 Kalo Gold Corp. 22.12.2025 CA48344L3056 Mayfair Gold Corp. 23.12.2025 Tausch 4:1
CA05478T2074 Azincourt Energy Corp. 22.12.2025 CA05478T3064 Azincourt Energy Corp. 23.12.2025 Tausch 6:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA92762M1068 Vior Gold Corporation Inc. 22.12.2025 CA9279541077 Vior Gold Corporation Inc. 23.12.2025 Tausch 1:1
US1031973076 Boxlight Corp. 22.12.2025 US1031974066 Boxlight Corp. 23.12.2025 Tausch 6:1
CA00792K1075 Aero Energy Ltd. 22.12.2025 CA00792K2065 Aero Energy Ltd. 23.12.2025 Tausch 10:1
CA48344L1076 Kalo Gold Corp. 22.12.2025 CA48344L3056 Mayfair Gold Corp. 23.12.2025 Tausch 4:1
CA05478T2074 Azincourt Energy Corp. 22.12.2025 CA05478T3064 Azincourt Energy Corp. 23.12.2025 Tausch 6:1
© 2025 Xetra Newsboard