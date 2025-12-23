Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA60252Q1019 Minaurum Gold Inc. 23.12.2025 CA60253E1079 Minaurum Silver Inc. 29.12.2025 Tausch 1:1
CA76658Q2062 FutureGen Industries Corp. 23.12.2025 CA36118G1072 FutureGen Industries Corp. 29.12.2025 Tausch 1:1
CA96810C1014 WildBrain Ltd. 23.12.2025 CA96810C2004 WildBrain Ltd. 29.12.2025 Tausch 1:1
