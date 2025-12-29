The following instruments on XETRA do have their first trading 29.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.12.2025
Aktien
1 CA87170K1066 Syntholene Energy Corp.
2 CA36118G1072 FutureGen Industries Corp.
3 CA60253E1079 Minaurum Silver Inc.
4 CA96810C2004 WildBrain Ltd.
