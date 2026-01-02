BYD überholt Tesla bei E-Auto Verkäufen



Der chinesische Hersteller ist der größte Hersteller von E-Autos in 2025.



BYD Co. hat sein Jahresabsatzziel erreicht und dürfte Tesla im Jahr 2025 als weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen überholt haben. Dies stellt ein Meilenstein für den Autohersteller dar, der jedoch von einem herausfordernden Ausblick für den chinesischen Automarkt im kommenden Jahr überschattet wird.



Der in Shenzhen ansässige Autobauer lieferte im vergangenen Jahr etwa 4,6 Millionen Fahrzeuge aus, ein Plus von rund 7,7 % gegenüber 2024. Das entspricht dem im September nach unten korrigierten Jahresziel des Unternehmens. BYD und seine Wettbewerber stehen im kommenden Jahr unter zunehmendem Druck, da China einige Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen zurückfährt. Die Flut neuer Modelle verschärft den Wettbewerb im Inland zusätzlich, während Handelsbarrieren die Expansionspläne von BYD im Ausland erschweren.



Die in Hongkong gelisteten Aktien des chinesischen EV-Giganten stiegen am ersten Handelstag des neuen Jahres um bis zu 2,3 %.









