Vancouver BC, Kanada - 5. Januar 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. ("Aegis") (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6), ein führender Entwickler und Integrator von fortschrittlichen Energiespeichersystemen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren, freut sich, die Unterzeichnung einer formellen Absichtserklärung mit SuperQ Quantum Computing Inc. ("SuperQ") (CSE: QBTQ; OTCQB: QBTQF; Frankfurt: 25X), einem führenden Anbieter von hybriden quantenklassischen Orchestrierungs- und fortschrittlichen Optimierungsplattformen, bekannt zu geben.

Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung stellt den Übergang von ersten vertraulichen Bewertungen zu einer strukturierten strategischen Partnerschaft dar. Diese Vereinbarung legt einen Fahrplan für die beiden Unternehmen fest, um die proprietären Quantenoptimierungstechnologien von SuperQ in die hochleistungsfähige Energieinfrastruktur von Aegis zu integrieren und so ein Rahmenwerk der nächsten Generation für ein effizientes und resilientes Energiemanagement zu schaffen.

Quantenoptimierung kritischer Energieinfrastruktur

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung konzentrieren sich Aegis und SuperQ auf die anfängliche Due Diligence, um Folgendes zu entwickeln und einzusetzen:

- Nutzung der Super-Plattform und von ChatQLM von SuperQ zur Verbesserung der Energieverteilung und -sicherheit.

- Schaffung sicherer, richtlinienorientierter Datenschnittstellen zwischen der souveränen EMS-/PMS-Orchestrierungsschicht von Aegis und der hybriden quantenklassischen Optimierungs-Engine von SuperQ, die innerhalb der Zero-Trust-Cyberarchitektur von Aegis betrieben wird und QRNG-basierte Sicherheitsschichten integriert, sodass Quantenoptimierungsdienste auf den abstrahierten Systemzustand einwirken können, ohne kritische Kontroll- oder Cybersicherheitsbereiche offenzulegen.

- Kritische Infrastruktur und öffentliche Versorgungsbetriebe: Entwicklung hocheffizienter Energielösungen, die speziell auf abgelegene Kommunen, staatliche Versorgungsunternehmen und groß angelegte Industrieprojekte zugeschnitten sind.

- Nutzung prädiktiver und ultraschneller Quantenmodellierung zur Maximierung der Betriebslebensdauer, der Sicherheit und der Zuverlässigkeit mehrerer dezentralisierter Energiesysteme.

"Mit der formellen Unterzeichnung dieser Absichtserklärung treten wir in die aktive Phase der Integration von Super und ChatQLM zur Optimierung der Energieverteilung und -sicherheit in die robusten Energieplattformen von Aegis ein", erklärte Dr. Muhammad Khan, CEO und Board Chair von SuperQ. "Bei dieser Zusammenarbeit geht es darum, praktischen Nutzen zu schaffen und komplexe Energieherausforderungen in effiziente, mathematisch optimierte Ergebnisse umzuwandeln."

Paul Dickson, CEO von Aegis Critical Energy Defence Corp., fügte wie folgt hinzu: "Die Formalisierung unserer Zusammenarbeit mit SuperQ stellt eine wichtige Weiterentwicklung in unserer Herangehensweise an die Konzeption und den Betrieb komplexer Energiesysteme dar. Die moderne Energieinfrastruktur wird zunehmend durch nichtlineare Dynamik, stochastische Nachfrage und enge Sicherheitsmargen eingeschränkt. Durch die Integration unserer Multi-Asset-Energiehardware und souveränen Steuerungsplattformen mit den hybriden quantenklassischen Optimierungsfunktionen von SuperQ legen wir den Grundstein für eine neue Klasse von Energiemanagementsystemen - Systeme, die in nahezu Echtzeit modellieren, optimieren und sich anpassen können. Diese Partnerschaft konzentriert sich auf messbare Verbesserungen bei Effizienz, Zuverlässigkeit und Netzbelastbarkeit in dezentralisierten und geschäftskritischen Energieumgebungen."

Die Absichtserklärung dient den Parteien als Rahmen für die Aushandlung verbindlicher Vereinbarungen über konkrete kommerzielle Projekte. Beide Unternehmen arbeiten weiterhin auf die erfolgreiche Integration ihrer jeweiligen Technologien hin.

Präsentation auf der Consumer Electronics Show

SuperQ kündigte an, ChatQLM auf der CES 2026 in Las Vegas vorzustellen und damit einen Ansatz der nächsten Generation für dialogorientierte KI auf der Basis von Quanteninnovation zu präsentieren. ChatQLM basiert auf der QLM-Architektur (Quantum Leveraged Model) von SuperQ und ist darauf ausgelegt, die "Rechenlücke" zu schließen, indem es die Interaktion in natürlicher Sprache mit fortschrittlichen Optimierungsfunktionen kombiniert - unter Nutzung von Quanten-Annealing, Gate-basiertem Quantencomputing, klassischen Optimierungslösern und hochleistungsfähigen Supercomputing-Clustern.

Diese quantenbasierte Grundlage stärkt das Mandat von Aegis, quantentaugliche Controller und intelligente Energiemanagementsysteme für sein gesamtes Initiativen-Portfolio zu entwickeln und einzusetzen, um eine anpassungsfähigere Entscheidungsfindung, eine höhere Betriebseffizienz und eine verbesserte Systemleistung in komplexen realen Umgebungen zu unterstützen.

Um die technische Synergie dieser Partnerschaft zu unterstreichen, wird Dr. Ramtin Rasoulinezhad, Director of Innovation and Technology von Aegis, gemeinsam mit dem Team von SuperQ an der Veranstaltung teilnehmen. Dr. Rasoulinezhad wird an technischen Deep-Dives zur Integration von quantentauglichen Controllern und intelligenten Energiemanagementsystemen teilnehmen und aufzeigen, wie die Orchestrierungsschicht von SuperQ das Portfolio dezentraler Energieinitiativen von Aegis direkt unterstützt.

Beide Unternehmen wiesen außerdem darauf hin, dass die CES 2026 die erste einer Reihe geplanter Kommunikationsmaßnahmen darstellt, da SuperQ und Aegis weiterhin zusätzliche Anwendungen quantenbasierter Intelligenz in angrenzenden Bereichen evaluieren. Weitere Updates - einschließlich möglicher Erweiterungen in andere energiebezogene Bereiche hinein - werden in zukünftigen Ankündigungen erwartet.

Über SuperQ Quantum Computing Inc.

SuperQ Quantum Computing Inc. (CSE: QBTQ; Frankfurt: 25X; OTCQB: QBTQF) reduziert die technischen und finanziellen Hindernisse für die Kommerzialisierung von Quanten- und Supercomputing. Das Unternehmen definiert die nächste Ära der Unternehmenstransformation und entwickelt sich zu einem Partner für globale Organisationen, die eine direkte Investmentrendite aus Quanten- und Supercomputing anstreben. Mit ChatQLM bringen wir Quantencomputing auch in die Hände der Verbraucher, um eine breite Akzeptanz zu fördern.

Unsere Flaggschiff-Plattform Super ist darauf ausgerichtet, die fortschrittlichste Rechenleistung intuitiv und zugänglich zu machen. Dies wird Führungskräfte, führende Forschungseinrichtungen und wichtige Regierungsbehörden in die Lage versetzen, unmittelbare geschäftliche Auswirkungen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Logistik, Verteidigung und darüber hinaus zu erzielen, indem sie unsere proprietären KI-Autopiloten nutzen, um komplexe Herausforderungen mit nur einem Klick in entscheidungsreife Ergebnisse sowie in produktions- und einsatzfähige Lösungen überzuführen. SuperQ Quantum hat seine Firmenzentrale in Kanada und baut seine internationale Präsenz insbesondere in den USA, im Nahen Osten und in Asien aus, wo strategisch wichtige Super Hubs in Schlüsselregionen eingerichtet werden.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) entwickelt und integriert fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen im Bereich Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren. Durch strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und globalen Technologieführern liefert Aegis robuste, intelligente und sichere Energiesysteme, die für die nächste Generation unternehmenskritischer Operationen entwickelt wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

