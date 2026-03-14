Quantencomputing im Aufwind - profitieren D-Wave und SuperQ?

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Während der Sektor des Quantencomputings seine ersten bedeutenden Umsatzmeilensteine erreicht, richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren zunehmend nicht nur auf bekannte Namen, sondern auch auf aufstrebende Plattformen, die an der Infrastruktur dieser Branche arbeiten.

Das Quantenrennen erreicht die Finanzmärkte

Quantencomputing wurde lange als wissenschaftlicher Meilenstein betrachtet, der auf seinen kommerziellen Durchbruch wartet. Im Jahr 2026 beginnt sich dieser Moment langsam abzuzeichnen.

Der Übergang des Sektors von Forschungslaboren in Unternehmensbilanzen wurde deutlicher, nachdem IonQ (ISIN: US46222L1089) für das Jahr 2025 einen Umsatz von mehr als 130 Millionen US-Dollar meldete. Damit überschritt erstmals ein börsennotiertes Quantenunternehmen die Marke von neunstelligen Einnahmen.

Das Wachstum - mehr als 200% gegenüber dem Vorjahr - signalisiert, dass Unternehmen beginnen, echte Budgets für Quantentechnologien bereitzustellen. Mehr als 60% des Umsatzes von IonQ stammen inzwischen von kommerziellen Kunden statt aus Regierungsaufträgen. Das deutet darauf hin, dass Quantencomputing langsam in die IT-Planung großer Unternehmen Einzug hält.

Für Investoren hat dieser Meilenstein Auswirkungen, die weit über ein einzelnes Unternehmen hinausgehen.

Ein wachsender Sektor fördert verschiedene Strategien

Die Ergebnisse von IonQ bestätigen die These, dass ein kommerzielles Quantenökosystem entsteht.

Dieses Ökosystem ist jedoch keineswegs einheitlich. Unternehmen der Branche verfolgen unterschiedliche technologische Ansätze, die jeweils verschiedene Anwendungen und Zeithorizonte adressieren.

Der Annealing-Spezialist D-Wave Quantum Inc. (ISIN: US26740W1099) konzentriert sich beispielsweise auf Optimierungsprobleme wie Logistik, Netzstabilisierung im Energiesektor und industrielle Planung. Seine Advantage-Prozessoren und hybriden Solver werden bereits experimentell von Unternehmen genutzt, die quantenunterstützte Entscheidungssysteme testen.

Die oft übersehene Ebene: Integration und Sicherheit

Eines der Paradoxe des Quantencomputings besteht darin, dass seine ersten wirtschaftlichen Auswirkungen möglicherweise nicht aus der reinen Rechenleistung entstehen, sondern aus der Cybersicherheit.

Organisationen sorgen sich zunehmend über sogenannte "Harvest-Now-Decrypt-Later"-Risiken. Dabei könnten heute abgefangene und gespeicherte verschlüsselte Daten in Zukunft entschlüsselt werden, sobald leistungsfähige Quantencomputer verfügbar sind.

Diese Sorge beschleunigt die Nachfrage nach Post-Quantum-Kryptografie, hybriden Computing-Infrastrukturen und quantensicheren Netzwerken. Genau in diesem Segment positionieren sich kleinere Unternehmen wie SuperQ Quantum Computing Inc. (ISIN: CA86848C1086).

Anstatt direkt beim Wettlauf um die Skalierung von Qubits mitzuhalten, konzentriert sich SuperQ auf die Orchestrierung hybrider Quanten-Klassik-Systeme sowie auf quantensichere Sicherheitsschichten für Unternehmensinfrastrukturen.

In der Praxis bedeutet das, traditionelle Hochleistungsrechner mit Quantenprozessoren zu verbinden und gleichzeitig Post-Quantum-Verschlüsselung in die Arbeitsabläufe zu integrieren.

Ein auffälliger Bewertungsunterschied

Diese strategische Positionierung wird besonders interessant, wenn man sie im Kontext der Marktbewertungen betrachtet.

Die Marktkapitalisierung von IonQ näherte sich zuletzt 15 Milliarden US-Dollar, was den Optimismus der Investoren bezüglich seiner Hardware-Roadmap widerspiegelt. D-Wave, eines der frühesten kommerziellen Quantenunternehmen, wird mit rund 7 Milliarden US-Dollar bewertet, während seine Annealing-Systeme zunehmend industrielle Anwendungen finden.

SuperQ hingegen ist im Vergleich ein Small-Cap mit einer Marktbewertung im Bereich von einigen Dutzend Millionen Dollar.

Solche Unterschiede sind bei neuen Technologien nicht ungewöhnlich. Hardwareentwickler erhalten häufig höhere Bewertungen, weil sie die grundlegende Infrastruktur einer neuen Branche aufbauen.

Middleware als Weg zur Kommerzialisierung

Der Ansatz von SuperQ folgt genau dieser Logik eines entstehenden Ökosystems.

Anstatt stark in die Entwicklung kryogener Hardware zu investieren, konzentriert sich das Unternehmen auf die Software- und Integrationsschicht, die es Quantencomputern ermöglicht, mit bestehenden Rechenumgebungen zu interagieren.

Ein Teil dieser Strategie besteht in Kooperationen mit Unternehmen, die Quantenzufall und Verschlüsselungstechnologien entwickeln, etwa Quantum eMotion Corp., deren Quanten-Zufallszahlengeneratoren sichere kryptografische Anwendungen unterstützen.

Die Kombination aus quantenbasierten Entropiequellen und hybriden KI-Quanten-Workflows ermöglicht es SuperQ, sich als Vermittlungsplattform zu positionieren - zwischen klassischen Supercomputern, aufkommenden Quantenprozessoren und Sicherheitsarchitekturen von Unternehmen.

Diese Middleware-Rolle könnte zunehmend wichtiger werden, da viele Unternehmen zunächst mit hybriden Architekturen experimentieren, statt vollständig auf Quantencomputer zu setzen.

Die strategische Bedeutung Europas

SuperQ ist an der Canadian Securities Exchange gelistet und wird zudem an Handelsplätzen in Frankfurt gehandelt. Damit erhalten europäische Investoren Zugang zu dem Unternehmen - zu einer Zeit, in der Europa seinen Fokus auf technologische Souveränität verstärkt.

Partnerschaften mit Institutionen wie dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) stärken zudem die Präsenz des Unternehmens im europäischen Ökosystem der angewandten Forschung, insbesondere in den Bereichen industrielle Optimierung und Cybersicherheit.

Diese Beziehungen könnten zunehmend wichtiger werden, wenn Regulierungsbehörden und Unternehmen beginnen, sich auf die langfristigen Auswirkungen des Quantencomputings vorzubereiten.

Das nächste Kapitel der Branche

Der Umsatzmeilenstein von IonQ zeigt, dass Quantencomputing beginnt, sich von theoretischem Potenzial zu einer frühen kommerziellen Realität zu entwickeln.

Die Zukunft der Branche wird jedoch wahrscheinlich nicht allein durch Hardware-Durchbrüche bestimmt werden.

Optimierungsspezialisten wie D-Wave entwickeln konkrete industrielle Anwendungen, während Integrationsplattformen wie SuperQ die verbindende Infrastruktur schaffen, die Quantentechnologien mit Unternehmenssystemen und Cybersicherheitsarchitekturen verknüpft.

Sollte der Megatrend Quantencomputing weiter an Dynamik gewinnen, könnte die nächste Welle der Wertschöpfung nicht nur von den Unternehmen kommen, die die Qubits bauen - sondern auch von jenen, die die Architektur entwickeln, mit der diese Technologie sicher und in großem Maßstab genutzt werden kann.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20584633-quanten-bewertungs-kluft-warum-superq-im-vergleich-zu-ionq-und-d-wave-kontraere-sektor-wette-entsteht

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20568337-quanten-aktien-fokus-ionqs-umsatzsprung-und-superqs-europa-vorstoss-zeigen-reifenden-markt

https://www.newscase.com/ionq-shares-surge-on-stellar-revenue-performance/

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/markets-news/Newsfile/152725/superq-quantum-unveils-sovereign-by-design-infrastructure-to-secure-critical-data-against-emerging-quantum-threats/

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

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Enthaltene Werte: US46222L1089,US26740W1099,CA86848C1086