Männedorf ZH - Tecan hat 2025 zwar das dritte Jahr in Folge weniger Umsatz gemacht. Dank einer deutlichen Erholung des Auftragseingangs in der zweiten Jahreshälfte zeigt sich der Laborausrüster aber zuversichtlich für das noch junge Jahr 2026. Der Gesamtumsatz lag laut einem Communiqué vom Freitag bei 882,5 Millionen Franken, das ist ein Minus von 5,5 Prozent. In Lokalwährungen lag der Rückgang bei 1,6 Prozent. Die eigene Prognose hat der Laborausrüster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab