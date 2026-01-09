DJ PTA-News: International School Augsburg AG: Positives Fazit nach CIS- und IB-Besuch - Internationale Evaluierung bescheinigt Qualitätsstandards und liefert Impulse für Weiterentwicklung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

International School Augsburg AG: Positives Fazit nach CIS- und IB-Besuch

Internationale Evaluierung bescheinigt Qualitätsstandards und liefert Impulse für Weiterentwicklung

Gersthofen bei Augsburg (pta000/09.01.2026/09:56 UTC+1)

Die International School Augsburg (ISA) hat kürzlich den gemeinsamen Besuch durch Expert:innen des Council of International Schools (CIS) und eine IB-Autorisierungs-Überprüfung erfolgreich abgeschlossen. Der mehrere Tage andauernde Besuch ermöglichte einen tiefen Einblick in Unterrichtspraxis, Schulentwicklung, Führung und Zusammenarbeit aller Schulbeteiligten.

Während des Besuchs führten die Teams u. a. Unterrichtsbeobachtungen durch, sprachen mit Schüler:innen, Lehrkräften, Eltern sowie der Schulleitung und analysierten zentrale Prozesse der Schulorganisation. Besonders im Fokus standen dabei die Entwicklungsinitiativen der ISA in den Bereichen Lehre, Innovation und Wertebildung.

Qualität unter der Lupe - Reflexion und Weiterentwicklung

Der IB-Evaluierungsprozess fokussierte sich insbesondere auf die Bereiche Purpose, Culture, Environment and Learning und damit auf die pädagogische Ausrichtung der ISA. Im Mittelpunkt standen das Primary Years Programme (PYP) sowie das Diploma Programme (DP), die als international ausgerichtete Lernrahmen Schülerinnen und Schüler vom frühen Kindesalter bis zum Schulabschluss begleiten. Bewertet wurde unter anderem, wie Lernprozesse gestaltet sind, wie forschendes und eigenverantwortliches Lernen gefördert wird und wie zentrale Kompetenzen wie Kommunikations-, Denk-, Sozial- und Selbstmanagementfähigkeiten im Schulalltag verankert sind.

Parallel dazu nahm das CIS-Team die Schule aus organisatorischer und institutioneller Perspektive in den Blick. Dabei standen unter anderem Governance, Führung, finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen, Personalentwicklung, Infrastruktur sowie Kommunikations- und Feedbackprozesse im Fokus. Diese ganzheitliche Betrachtung stellt sicher, dass die pädagogische Qualität auf einem stabilen und zukunftsfähigen organisatorischen Fundament aufbaut.

"Der große Mehrwert dieses gemeinsamen Besuchs liegt in der Verbindung beider Perspektiven", erklärt Dr. Jessamine Koenig, Director of Education der ISA. "Die IB bestätigt die Qualität und Weiterentwicklung unseres pädagogischen Modells, während die CIS die organisatorischen und strukturellen Voraussetzungen bewertet. Zusammen ergibt sich ein umfassendes Bild davon, wo wir heute stehen und wie wir uns gezielt weiterentwickeln können."

Gelebte Gemeinschaft als besondere Stärke

Ein zentrales Feedback der Besuchsteams betraf die starke Gemeinschaft an der ISA. Wiederholt hoben die Evaluator:innen hervor, dass das, was die Schule in ihren Selbstberichten formuliert hatte, im Alltag sichtbar gelebt wird. Die offene Lernatmosphäre, die enge Zusammenarbeit im Kollegium, die aktive Einbindung von Eltern sowie das hohe Maß an Identifikation der Schüler:innen mit ihrer Schule prägten den Gesamteindruck.

Besonders positiv bewertet wurde das kollaborative Unterrichtsmodell, bei dem Lehrkräfte im Team arbeiten und flexibel auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse der Kinder eingehen können. Ergänzende Förderangebote - etwa im Bereich Sprache und Literacy - sowie gezielte Unterstützungsstrukturen für Schüler:innen mit zusätzlichen Lernbedarfen wurden ebenfalls als wichtige Bausteine für chancengerechtes Lernen hervorgehoben.

Reflexion als Motor für kontinuierliche Verbesserung

Der Akkreditierungsprozess ist für die ISA kein punktuelles Ereignis, sondern Teil eines langfristigen Entwicklungszyklus. Sowohl CIS als auch IB verfolgen einen dialogorientierten Ansatz, der Schulen zur Selbstreflexion anregt und sie dabei unterstützt, ihre eigenen Entwicklungsziele klar zu definieren.

"Wir sind überzeugt, dass Schulentwicklung niemals abgeschlossen ist", sagt Richard Tyler, Accreditation Steering Chair und IB Diploma Coordinator. "Der Visit hat uns bestätigt, aber auch herausgefordert. Er hilft uns, bewusster hinzuschauen, Prioritäten zu setzen und unsere nächsten Schritte strategisch zu planen."

Die Evaluierungen finden in der Regel in einem mehrjährigen Turnus statt. Dazwischen überprüft die Schule ihre Fortschritte regelmäßig selbst und bindet dabei alle Anspruchsgruppen ein. Schüler:innen, Eltern und Mitarbeitende hatten auch im Rahmen dieses Besuchs die Möglichkeit, ihre Perspektiven einzubringen und aktiv an der Weiterentwicklung der Schule mitzuwirken.

Die vollständige Pressemitteilung und das Pressebild finden Sie hier zum Download.

Über die International School Augsburg AG (ISA)

Als gemeinnützige Aktiengesellschaft ist ISA AG mit der WKN A2AA1Q im Mittelstandssegment m:access der Bayerischen Börse notiert und kann über alle Hausbanken und gängigen Online-Broker gehandelt werden.

Die International School Augsburg wurde 2005 in Gersthofen gegründet, um im Wirtschaftsraum A(3) / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler:innen im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache mit den international anerkannten Schulabschlüssen IB Diploma und IGCSE. Darüber hinaus sichert die Schule neben der lokalen Integration der Kinder durch Unterricht in der Landessprache den Erhalt der Muttersprache durch viele Muttersprach-Unterrichtsangebote.

Zur Gewährleistung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: CIS (Council of International Schools), IB Diploma Programme IB PYP (Primary Years Programme), CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Aktuell besuchen rund 380 Schüler und Schülerinnen die Schule und werden von knapp 60 Lehrkräften betreut.

Die ISA ist CO2-neutral als Umweltschule zertifiziert, Mitglied der Gemeinwohlinitiative Bayern sowie des Forums Nachhaltige Geldanlagen und steht als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für interkulturelle Verständigung ein.

Über den Council of International Schools (CIS)

Die Council of International Schools (CIS) ist eine weltweit tätige Non-Profit-Organisation, die Schulen und Hochschulen bei der kontinuierlichen Sicherung und Weiterentwicklung ihrer Bildungsqualität unterstützt. Ihr Netzwerk umfasst mehr als 1.580 Schulen und Universitäten in 121 Ländern. Über ein anspruchsvolles Akkreditierungs- und Evaluationsverfahren verpflichten sich die Mitgliedsinstitutionen zu einem mehrjährigen Prozess intensiver Selbstreflexion, Evaluation und nachhaltiger Weiterentwicklung - insbesondere in den Bereichen Unterrichtsqualität, Führung und Leitung, ethische Verantwortung sowie gemeinschaftliches Lernen und globale Ausrichtung.

Über das International Baccalaureate (IB)

Das International Baccalaureate (IB) ist eine weltweit führende Bildungsorganisation, die Programme entwickelt, die junge Menschen zu fragenden, wissensreichen, selbstbewussten und empathischen Lernenden machen. Der Autorisierungsprozess stellt sicher, dass Schulen die hohen Standards der IB-Programme - darunter das Primary Years Programme (PYP) und das Diploma Programme (DP) - erfüllen und kontinuierlich weiterentwickeln. Die Programme fördern zukunftsrelevante Kompetenzen und bereiten Schüler:innen darauf vor, in einer zunehmend komplexen und global vernetzten Welt erfolgreich zu sein.

Zentral im IB ist das Learner Profile, das zehn Eigenschaften beschreibt, die Schüler:innen entwickeln sollen: Sie werden unter anderem zu reflektierten, offenen, prinzipientreuen, kommunikativen und engagierten Lernenden. Das Learner Profile dient als Leitbild für die pädagogische Arbeit und unterstützt die Entwicklung von ganzheitlichen Persönlichkeiten, die kritisch denken, verantwortungsvoll handeln und sich in unterschiedlichen Kulturen zurechtfinden können.

Kontakt ISA: Olga Kaiser, Marcus Wagner International School Augsburg AG Wernher-von-Braun-Str. 1a 86368 Gersthofen Tel. +49 (0) 821 - 45 55 60 - 99 E-Mail: pr@isa-augsburg.com

Pressekontakt: Elke Thiergärtner EPR Advisors Schaezlerstraße 9 86150 Augsburg Tel.: +49 (0)155 63631049 E-Mail: et@epr-advisors.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: International School Augsburg AG Wernher-von-Braun-Straße 1a 86368 Gersthofen Deutschland Ansprechpartner: Elke Thiergärtner / EPR Advisors Tel.: +49 155 63631049 E-Mail: et@epr-advisors.com Website: www.epr-advisors.com ISIN(s): DE000A2AA1Q5 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767948960007 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 03:56 ET (08:56 GMT)